Анкара заявила про прогрес у перемовинах щодо зернової угоди

У Туреччині пройшов другий день переговорів щодо "зернової угоди". Анкара заявила про досягнення прогресу. Україна хоче продовжити і розширити її дію.

В переговорах щодо подовження дії Чорноморської зернової ініціативи ("зернова угода"), які провели в Стамбулі заступники міністрів оборони Туреччини, Росії та України, а також представники Організації об'єднаних націй (ООН), було досягнуто прогресу. Про це у четвер, 11 травня, повідомили в міністерстві оборони Туреччини.

Зазначається, що протягом двох днів відбулися "корисні зустрічі з конструктивними підходами сторін". "Сторони домовилися продовжити роботу ... на технічному рівні у чотиристоронньому форматі, щоб зернова ініціатива продовжила свою ефективну діяльність у найближчий період", - йдеться у повідомленні.

Також, згідно з повідомлення пресслужби міноборони Туреччини, сторони висловили позитивний підхід щодо координації повернення торговельних суден та їхніх екіпажів, які застрягли в українських портах.

Водночас в ООН повідомили, що на зустрічі сторони обговорили, серед іншого, так і відновлення роботи аміакопроводу Тольятті-Одеса. "На зустрічі обговорювали нещодавні пропозиції ООН, а саме відновлення роботи аміакопроводу Тольятті-Одеса, продовження угоди на більш тривалий термін, покращення Спільного координаційного центру для стабільної роботи та експорту, а також інші питання, порушені сторонами", - йдеться в заяві ООН, яку цитує Reuters.

В ній наголошується, що сторони виклали свої погляди та погодилися співпрацювати з цими темами і надалі.

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Україна хоче продовжити і розширити дію "зернової угоди"

Подальші консультації щодо "зернової угоди" будуть проводитися в онлайн форматі, повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков. "Українська делегація в черговий раз наголосила, що зернова ініціатива має бути продовжена на більший термін та розширена. Це дасть прогнозованість та впевненість як світовому, так і українським ринкам", - написав він у Facebook.

Та перш за все, наголосив Кубраков, потрібно відновити реєстрацію вхідного флоту та проведення інспекцій без затримок та відповідно до процедур Спільного коорординаційного центру (СКЦ).

"Чорноморську зернову ініціативу" було укладено 22 липня 2022 року в Стамбулі за участю ООН, України, Туреччини та РФ на 120 днів. Її продовжували двічі, востаннє 18 березня.

Раніше Москва висловила погрозу не подовжувати "зернову угоду" зі свого боку з 18 травня через обмеження, накладені на експорт російського зерна та добрив. Втім, 10 травня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу пілся повернення з Москви висловив упевненість, що дія "зернової угоди" може бути продовжена щонайменше ще на два місяці.