Анкара висуне Ердогана на Нобелівську премію миру

Спікер парламенту Туреччини Мустафа Шентоп ініціював висування президента Реджепа Таїпа Ердогана на Нобелівську премію миру "за внесок у справу миру між Росією та Україною".

Туреччина висуне президента країни Реджепа Таїпа Ердогана на Нобелівську премію миру. Про це заявив у середу, 28 грудня, спікер турецького парламенту Мустафа Шентоп. Рішення він пояснив внеском Ердогана "в справу миру між Росією та Україною".

"У багатьох країнах, де ми провели переговори, висловлювалася ініціатива номінування президента Туреччини на Нобелівську премію миру. Я, особисто як депутат турецького парламенту, виступив із відповідною ініціативою", - цитує Шентопа турецьке інформаційне агентство Anadolu. За його словами, час ще є - до кінця січня. Це крайній термін подання заповнених форм. Потім комітет перевіряє кандидатів і подає список на затвердження Академії.

Коментуючи рішення, Шентоп нагадав про премію миру ЮНЕСКО, яку вручили цього року колишній канцлерці Німеччини Анґелі Меркель (Angela Merkel). На його думку Ердоган зробив більше, ніж Меркель: "Найважливішою темою 2022 року стала війна РФ та України і кроки щодо зниження наслідків. Єдина країна, яка зробила кроки в цьому напрямі - це Туреччина та її президент. Думаю, що потрібна неупереджена оцінка".

Нобелівську премію миру-2022 дали лауреатам України, РФ і Білорусі

Цього року Нобелівську премію миру розділили на трьох: відзнаку отримали представники українського "Центру громадянських свобод"(ЦГС), білоруський правозахисник Олесь Біляцький та російська правозахисна організація "Меморіал".

В історії незалежної України Нобелівську премії миру українці отримали вперше. ЦГС з 2007 року займається захистом прав людини, визволенням заручників Кремля та документуванням воєнних злочинів Росії у війні проти України. У своєму виступі на церемонії нагородження в норвезькому Осло голова ЦГС Олександра Матвійчук зауважила, що ця премія - визнання зусиль всього українського народу, який виступив проти спроб "зруйнувати мирний розвиток Європи".

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