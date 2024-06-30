Англія вирвала перемогу в Словаччини і пройшла в 1/4 ЧЄ-2024

Англія вирвала перемогу в Словаччини і пройшла в 1/4 ЧЄ-202430 червня 2024 р.
У неділю, 30 червня, "Три леви" - тобто національна збірна Англії з футболу - не без проблем вирвала перемогу в грі проти збірної Словаччини в 1/8 Чемпіонату Європи (ЧЄ) з футболу. Таким чином англійські футболісти пройшли в чвертьфінал "Євро-2024".
Перший тайм - за Словаччиною
На стадіоні "АуфШальке" в німецькому Гельзенкірхен підопічні Гарета Саутгейта пропустили на 25-й хвилині. Словацький футболіст Іван Штранц, який забивав на турнірі Україні, влучно пробив повз англійського голкіпера Джордана Пікфорда.
Другий тайм - Англія вирівнює лише в доданий час
Рахунок 0:1 на користь словаків тримався до останніх хвилин. Лише в доданий арбітром час, на 95-й хвилині англієць Джуд Беллінгем зумів зрівняти його, філігранно спрямувавши м'яч у дальній кут у падінні через себе.
Основний час гри так і завершився, тож команди були змушені грати два додаткових тайми по 15 хвилин.
Овертайм: англійці виривають перемогу в словаків
І вже на початку першого з цих таймів бомбардир Гарі Кейн забив другий гол збірної Англії на 91-й хвилині.
Після цього збірна Словаччини була досить активною та намагалася атакувати, але забити бодай один м'яч, який би перевів гру в серію пенальті, не змогла.
Нагадаємо, на груповому етапі Євро-2024 Англія виграла групу C, набравши 5 очок. "Три леви" мінімально перемогли сербів і розписали дві нічиї - проти збірних Данії та Словенії. Збірна ж Словаччини на груповому етапі набрала 4 очки. Словаки тоді поступилися збірній Україні, але завдяки перемозі над Бельгією та нічиїй з Румунією змогли пробитися в 1/8 фіналу.