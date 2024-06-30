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Англія вирвала перемогу в Словаччини і пройшла в 1/4 ЧЄ-2024

Олександр Куницький | Віолетта Чайковська
30 червня 2024 р.

Англійські футболісти змогли обійти словацьких в екстратаймі 1/8 Чемпіонату Європи та продовжать боротьбу за кубок у чвертьфіналі турніру.

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Англійські вболівальники на матчі Англія - Словаччина
Англійські вболівальникиФото: Bernadett Szabo/REUTERS

У неділю, 30 червня, "Три леви" - тобто національна збірна Англії з футболу - не без проблем вирвала перемогу в грі проти збірної Словаччини в 1/8 Чемпіонату Європи (ЧЄ) з футболу. Таким чином англійські футболісти пройшли в чвертьфінал "Євро-2024".

Перший тайм - за Словаччиною

На стадіоні "АуфШальке" в німецькому Гельзенкірхен підопічні Гарета Саутгейта пропустили на 25-й хвилині. Словацький футболіст Іван Штранц, який забивав на турнірі Україні, влучно пробив повз англійського голкіпера Джордана Пікфорда.

Іван Штранц приносить Словаччині 1:0 над Англією
Гол англійцям забив словак Іван ШтранцФото: Ebrahim Noroozi/AP/picture alliance

Другий тайм - Англія вирівнює лише в доданий час

Рахунок 0:1 на користь словаків тримався до останніх хвилин. Лише в доданий арбітром час, на 95-й хвилині англієць Джуд Беллінгем зумів зрівняти його, філігранно спрямувавши м'яч у дальній кут у падінні через себе. 

Джуд Беллінгем вирівнює 1:1 у матчі Англія - Словаччина
Джуд Беллінгем вирівняв рахунокФото: John Sibley/REUTERS

Основний час гри так і завершився, тож команди були змушені грати два додаткових тайми по 15 хвилин. 

Овертайм: англійці виривають перемогу в словаків

І вже на початку першого з цих таймів бомбардир Гарі Кейн забив другий гол збірної Англії на 91-й хвилині.

Гарі Кейн приносить Англії перемогу над Словаччиною 2:1
Другий гол забив Гарі КейнФото: Lee Smith/REUTERS

Після цього збірна Словаччини була досить активною та намагалася атакувати, але забити бодай один м'яч, який би перевів гру в серію пенальті, не змогла.

Нагадаємо, на груповому етапі Євро-2024 Англія виграла групу C, набравши 5 очок. "Три леви" мінімально перемогли сербів і розписали дві нічиї - проти збірних Данії та Словенії. Збірна ж Словаччини на груповому етапі набрала 4 очки. Словаки тоді поступилися збірній Україні, але завдяки перемозі над Бельгією та нічиїй з Румунією змогли пробитися в 1/8 фіналу.

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