Англія вирвала перемогу в Словаччини і пройшла в 1/4 ЧЄ-2024

Англійські футболісти змогли обійти словацьких в екстратаймі 1/8 Чемпіонату Європи та продовжать боротьбу за кубок у чвертьфіналі турніру.

У неділю, 30 червня, "Три леви" - тобто національна збірна Англії з футболу - не без проблем вирвала перемогу в грі проти збірної Словаччини в 1/8 Чемпіонату Європи (ЧЄ) з футболу. Таким чином англійські футболісти пройшли в чвертьфінал "Євро-2024".

Перший тайм - за Словаччиною

На стадіоні "АуфШальке" в німецькому Гельзенкірхен підопічні Гарета Саутгейта пропустили на 25-й хвилині. Словацький футболіст Іван Штранц, який забивав на турнірі Україні, влучно пробив повз англійського голкіпера Джордана Пікфорда.

Гол англійцям забив словак Іван Штранц Фото: Ebrahim Noroozi/AP/picture alliance

Другий тайм - Англія вирівнює лише в доданий час

Рахунок 0:1 на користь словаків тримався до останніх хвилин. Лише в доданий арбітром час, на 95-й хвилині англієць Джуд Беллінгем зумів зрівняти його, філігранно спрямувавши м'яч у дальній кут у падінні через себе.

Джуд Беллінгем вирівняв рахунок Фото: John Sibley/REUTERS

Основний час гри так і завершився, тож команди були змушені грати два додаткових тайми по 15 хвилин.

Овертайм: англійці виривають перемогу в словаків

І вже на початку першого з цих таймів бомбардир Гарі Кейн забив другий гол збірної Англії на 91-й хвилині.

Другий гол забив Гарі Кейн Фото: Lee Smith/REUTERS

Після цього збірна Словаччини була досить активною та намагалася атакувати, але забити бодай один м'яч, який би перевів гру в серію пенальті, не змогла.

Нагадаємо, на груповому етапі Євро-2024 Англія виграла групу C, набравши 5 очок. "Три леви" мінімально перемогли сербів і розписали дві нічиї - проти збірних Данії та Словенії. Збірна ж Словаччини на груповому етапі набрала 4 очки. Словаки тоді поступилися збірній Україні, але завдяки перемозі над Бельгією та нічиїй з Румунією змогли пробитися в 1/8 фіналу.