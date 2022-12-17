Анджеліна Джолі залишає посаду посолки доброї волі ООН

Голлівудська акторка більше не буде виконувати функції спеціальної посланниці управління ООН у справах біженців. Утім, вона планує продовжити роботу з переміщеними особами.

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі більше не виконуватиме функції посолки доброї волі Управління верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН) після більш ніж 20 років діяльності, повідомила вона в п'ятницю, 16 грудня, у спільній заяві з управлінням.

Джолі пояснила, що надалі планує "займатися більш широким колом гуманітарних питань і питань прав людини".

"Я продовжуватиму робити все, що в моїх силах в найближчі роки, щоб підтримати біженців та інших переміщених осіб", - сказала вона.

Акторка почала співпрацю з УВКБ ООН в 2001 році і стала його спеціальною посланницею в 2012 році. Вона взяла участь у більш ніж 60 "польових місіях, щоб стати свідком історій страждань, а також надії і стійкості", йдеться в пресрелізі організації.

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді висловив подяку за роботу Джолі. "Після тривалої та успішної роботи в УВКБ ООН я ціную її бажання змінити сферу діяльності та підтримую її рішення", - сказав Гранді.

Візит Джолі до Львова

Наприкінці квітня Джолі з несподіваним візитом відвідала Львів, де зустрічалася з волонтерами та дітьми, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зокрема, вона побувала в одному з медичних закладів міста дітей, які постраждали від ракетного удару російської армії по вокзалу в Краматорську на Донеччині. Також акторка відвідала одну зі шкіл-інтернатів.

Також Джолі відвідала у педіатричній лікарні Ватикану дітей, які прибули до Італії на лікування, оскільки не могли його продовжувати в Україні через війну.