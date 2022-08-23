24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 22 серпня.

На цій сторінці DW стежить за подіями вівторка, 23 серпня (час київський).

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Президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва для обговорення подальшої підтримки України у війні проти російських окупантів, включаючи військову допомогу. Про це вранці у вівторок повідомив глава канцелярії глави польської держави Павло Шрот. "Цей візит включатиме зустріч з президентом Зеленським та переговорами щодо військової підтримки та оборони України в економічному, гуманітарному та політичному сенсах", - зауважив Шрот, цитує агенція Reuters.

Під час виступу у Верховній Раді перед українськими парламентаріями Дуда подякував Україні, за захист Європи "від навали російського імперіалізму". "Я дякую вам від щирого серця за ваш спротив, мужність і любов до свободи", - сказав Дуда. За його словами, для України та Польщі настав час підписати нову добросусідську угоду, яка "враховуватиме те, що ми вибудували в наших відносинах хоча б за останні місяці". "Польсько-український кордон має об'єднувати, а не розділяти", - сказав Дуда і наголосив, що ознакою добрих польсько-українських відносин буде швидкісне залізничне сполучення між Києвом та Варшавою.

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Станом на ранок 23 серпня 2022 року з початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України постраждали 1097 дітей, повідомляє Офіс генерального прокурора. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 374 дитини загинули та понад 723 отримали поранення. Зокрема, у медичному закладі Львова від тяжких поранень, які отримала 4 серпня внаслідок обстрілу окупантами Торецька, померла 15-річна дівчина. "Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться в повідомленні. Зазначено, що найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 65, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 41.

++09.08++

Протягом понеділка, 22 серпня, в результаті обстрілів населених пунктів Донецької області загинула одна особа, ще сімох було поранено, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "За 22 серпня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини - у Соледарі. Ще 7 людей отримали поранення", - написав Кириленко у Telegram у вівторок уранці.

++08.55++

У результаті обстрілу Криворізького та Нікопольського району Дніпропетровської області загинула 45-річна жінка, 3 людей отримали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "По Криворізькому вдарили "Ураганами". У Зеленодольській громаді росіяни вбили 45-річну жінку. Її чоловік поранений. Він перебуває в лікарні", - написав Резніченко у Telegram у вівторок уранці. Марганецьку громаду росіяни обстріляли двічі із важкої артилерії. У Марганці отримали поранення дві жінки, одну з них було госпіталізовано. Унаслідок обстрілів у місті пошкоджено шість будинків, газопровід та водопровід. Артилерійських обстрілів було завдано також і по Червоногригорівській громаді, внаслідок чого пошкоджено близько десяти будинків та лінія електропередач.

++08.45++

Зранку 23 серпня російські окупаційні війська обстріляли Київський район Харкова, постраждалих немає, повідомив мер Ігор Терехов. "Ранок Дня міста почався з обстрілу Київського району. Влучення до приватного будинку, без постраждалих", - написав Терехов у Telegram.

++08.39++

США включили високоточні боєприпаси Excalibur до пакету озброєнь для України від 19 серпня, хоча адміністрація не оголошувала про це офіційно, пише видання Politico з посиланням на два джерела. Крім того, у документі зі списком озброєнь з останнього пакета на 775 мільйонів доларів наголошується, що озброєння, які надсилаються в Україну, не обов'язково обмежуються цим списком.

Новобудови - лише з бомбосховищами

++08.16++

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який зобов'язує забудовників проєктувати та будувати бомбосховища у кожному новому будинку, повідомляється на сайті Верховної Ради. Нова норма передбачає термінове створення в Україні мережі бомбосховищ, зокрема у новобудовах. Тим самим, для затвердження містобудівних документів вони повинні містити дані про плановані інженерно-технічні заходи цивільного захисту. Якщо забудовник не обладнає бомбосховища, то органи державного архітектурно-будівельного контролю матимуть право відмовити у видачі сертифіката про готовність будівлі до експлуатації.

++07.50++

Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по Україні з території Білорусі, йдеться у ранковому зведенні генштабу Збройних сил України вранці у вівторок. Також повідомляється, зокрема, що російська армія зосереджує свої зусилля на Донеччині на веденні активних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

Так, на Бахмутському напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження неподалік Бахмута, Майорська, Соледара, Зайцевого, Шумів та Кодеми, намагалися провести розвідку боєм у районі населеного пункту Зайцеве, а також вести штурмові дії поблизу Соледара та Кодеми, але успіху не мали і відійшли. А на Авдіївському напрямку окупанти задіяли танки, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах Водяного, Новобахмутівки, Красногорівки, Опитного і Невельського, а також вели наступ біля Красногорівки і Первомайського, але також безуспішно.

Вели росіяни наступальні бої також в районах населених пунктів Новомихайлівка, Золота Нива на Новопавлівському напрямку, але, за даними ГШ ЗСУ, також безуспішно. Повідомляється також про інтенсивні обстріли численних населених пунктів і на інших напрямках бойових дій.

++07.40++

Протягом понеділка, 22 серпня, вдалося провести евакуацію 825 осіб із непідконтрольної частини Харківської області, повідомила ввечері у цей день віцепрем'єрка - міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. "Вдала гуманітарна операція: сьогодні евакуювали 825 осіб із непідконтрольної частини Харківської області, 238 з них - діти", - написала Верещук у Telegram.

Майже 3500 крилатих ракет росіяни випустили по Україні

++07.30++

Загальна кількість російських крилатих ракет, випущених по Україні, наближається до 3500, повідомив у відеозверненні ввечері у понеділок президент України Володимир Зеленський. "Завершилися пошукові роботи на місці удару окупантів по житловому будинку у Харкові. Будинок був зруйнований російським обстрілом іще минулої середи. Тільки сьогодні вдалося дістати з-під завалів тіла всіх загиблих. Один цей російський удар забрав життя 19 людей. Один. А такі удари нелюдів у різних частинах нашої країни не припиняються вже 180 днів", - сказав він. "Загальна кількість різних крилатих ракет, які Росія застосувала проти нас, наближається вже до 3,5 тисяч. Удари російської артилерії просто неможливо порахувати - настільки їх багато, настільки вони є інтенсивними", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що "водночас держава-терорист вкотре не припиняє грати з міжнародними структурами й має нахабство збирати Радбез ООН, щоб обговорити свої ж власні провокації, свій же власний терор на Запорізькій АЕС".

++07.20++

У США є розвіддані про те, що найближчим часом Москва планує завдати нових ударів по цивільній інфраструктурі та урядових об'єктах України, заявив офіційний представник американського уряду інформагентствам. "У нас є інформація, що Росія активізує зусилля з метою завдати ударів по цивільній інфраструктурі України і держустановам найближчими днями. Враховуючи послужний список РФ в Україні, ми стурбовані загрозою, яку зберігають російські удари для цивільного населення і цивільної інфраструктури", - сказав чиновник.

Після цього Держдепартамент США випустив попередження про потенційне посилення російських ударів найближчим часом, а посольство США в Україні закликало громадян Сполучених Штатів негайно залишити країну. "Якщо ви почуєте гучний вибух чи сирени, негайно шукайте укриття, - йдеться у попередженні Держдепартаменту. - Якщо ви перебуваєте в будинку чи будівлі, перейдіть на найнижчий рівень із найменшою кількістю зовнішніх стін, вікон та отворів; закрийте всі двері та сядьте біля внутрішньої стіни, подалі від вікон та отворів".

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