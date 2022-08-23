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181-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями вівторка, 23 серпня.
24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 22 серпня.
На цій сторінці DW стежить за подіями вівторка, 23 серпня (час київський).
++09.50++
Президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва для обговорення подальшої підтримки України у війні проти російських окупантів, включаючи військову допомогу. Про це вранці у вівторок повідомив глава канцелярії глави польської держави Павло Шрот. "Цей візит включатиме зустріч з президентом Зеленським та переговорами щодо військової підтримки та оборони України в економічному, гуманітарному та політичному сенсах", - зауважив Шрот, цитує агенція Reuters.
Під час виступу у Верховній Раді перед українськими парламентаріями Дуда подякував Україні, за захист Європи "від навали російського імперіалізму". "Я дякую вам від щирого серця за ваш спротив, мужність і любов до свободи", - сказав Дуда. За його словами, для України та Польщі настав час підписати нову добросусідську угоду, яка "враховуватиме те, що ми вибудували в наших відносинах хоча б за останні місяці". "Польсько-український кордон має об'єднувати, а не розділяти", - сказав Дуда і наголосив, що ознакою добрих польсько-українських відносин буде швидкісне залізничне сполучення між Києвом та Варшавою.
++09.45++
Станом на ранок 23 серпня 2022 року з початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України постраждали 1097 дітей, повідомляє Офіс генерального прокурора. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 374 дитини загинули та понад 723 отримали поранення. Зокрема, у медичному закладі Львова від тяжких поранень, які отримала 4 серпня внаслідок обстрілу окупантами Торецька, померла 15-річна дівчина. "Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться в повідомленні. Зазначено, що найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 65, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 41.
++09.08++
Протягом понеділка, 22 серпня, в результаті обстрілів населених пунктів Донецької області загинула одна особа, ще сімох було поранено, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "За 22 серпня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини - у Соледарі. Ще 7 людей отримали поранення", - написав Кириленко у Telegram у вівторок уранці.
++08.55++
У результаті обстрілу Криворізького та Нікопольського району Дніпропетровської області загинула 45-річна жінка, 3 людей отримали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "По Криворізькому вдарили "Ураганами". У Зеленодольській громаді росіяни вбили 45-річну жінку. Її чоловік поранений. Він перебуває в лікарні", - написав Резніченко у Telegram у вівторок уранці. Марганецьку громаду росіяни обстріляли двічі із важкої артилерії. У Марганці отримали поранення дві жінки, одну з них було госпіталізовано. Унаслідок обстрілів у місті пошкоджено шість будинків, газопровід та водопровід. Артилерійських обстрілів було завдано також і по Червоногригорівській громаді, внаслідок чого пошкоджено близько десяти будинків та лінія електропередач.
++08.45++
Зранку 23 серпня російські окупаційні війська обстріляли Київський район Харкова, постраждалих немає, повідомив мер Ігор Терехов. "Ранок Дня міста почався з обстрілу Київського району. Влучення до приватного будинку, без постраждалих", - написав Терехов у Telegram.
++08.39++
США включили високоточні боєприпаси Excalibur до пакету озброєнь для України від 19 серпня, хоча адміністрація не оголошувала про це офіційно, пише видання Politico з посиланням на два джерела. Крім того, у документі зі списком озброєнь з останнього пакета на 775 мільйонів доларів наголошується, що озброєння, які надсилаються в Україну, не обов'язково обмежуються цим списком.
++08.16++
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який зобов'язує забудовників проєктувати та будувати бомбосховища у кожному новому будинку, повідомляється на сайті Верховної Ради. Нова норма передбачає термінове створення в Україні мережі бомбосховищ, зокрема у новобудовах. Тим самим, для затвердження містобудівних документів вони повинні містити дані про плановані інженерно-технічні заходи цивільного захисту. Якщо забудовник не обладнає бомбосховища, то органи державного архітектурно-будівельного контролю матимуть право відмовити у видачі сертифіката про готовність будівлі до експлуатації.
++07.50++
Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по Україні з території Білорусі, йдеться у ранковому зведенні генштабу Збройних сил України вранці у вівторок. Також повідомляється, зокрема, що російська армія зосереджує свої зусилля на Донеччині на веденні активних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках.
Так, на Бахмутському напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження неподалік Бахмута, Майорська, Соледара, Зайцевого, Шумів та Кодеми, намагалися провести розвідку боєм у районі населеного пункту Зайцеве, а також вести штурмові дії поблизу Соледара та Кодеми, але успіху не мали і відійшли. А на Авдіївському напрямку окупанти задіяли танки, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах Водяного, Новобахмутівки, Красногорівки, Опитного і Невельського, а також вели наступ біля Красногорівки і Первомайського, але також безуспішно.
Вели росіяни наступальні бої також в районах населених пунктів Новомихайлівка, Золота Нива на Новопавлівському напрямку, але, за даними ГШ ЗСУ, також безуспішно. Повідомляється також про інтенсивні обстріли численних населених пунктів і на інших напрямках бойових дій.
++07.40++
Протягом понеділка, 22 серпня, вдалося провести евакуацію 825 осіб із непідконтрольної частини Харківської області, повідомила ввечері у цей день віцепрем'єрка - міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. "Вдала гуманітарна операція: сьогодні евакуювали 825 осіб із непідконтрольної частини Харківської області, 238 з них - діти", - написала Верещук у Telegram.
++07.30++
Загальна кількість російських крилатих ракет, випущених по Україні, наближається до 3500, повідомив у відеозверненні ввечері у понеділок президент України Володимир Зеленський. "Завершилися пошукові роботи на місці удару окупантів по житловому будинку у Харкові. Будинок був зруйнований російським обстрілом іще минулої середи. Тільки сьогодні вдалося дістати з-під завалів тіла всіх загиблих. Один цей російський удар забрав життя 19 людей. Один. А такі удари нелюдів у різних частинах нашої країни не припиняються вже 180 днів", - сказав він. "Загальна кількість різних крилатих ракет, які Росія застосувала проти нас, наближається вже до 3,5 тисяч. Удари російської артилерії просто неможливо порахувати - настільки їх багато, настільки вони є інтенсивними", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що "водночас держава-терорист вкотре не припиняє грати з міжнародними структурами й має нахабство збирати Радбез ООН, щоб обговорити свої ж власні провокації, свій же власний терор на Запорізькій АЕС".
++07.20++
У США є розвіддані про те, що найближчим часом Москва планує завдати нових ударів по цивільній інфраструктурі та урядових об'єктах України, заявив офіційний представник американського уряду інформагентствам. "У нас є інформація, що Росія активізує зусилля з метою завдати ударів по цивільній інфраструктурі України і держустановам найближчими днями. Враховуючи послужний список РФ в Україні, ми стурбовані загрозою, яку зберігають російські удари для цивільного населення і цивільної інфраструктури", - сказав чиновник.
Після цього Держдепартамент США випустив попередження про потенційне посилення російських ударів найближчим часом, а посольство США в Україні закликало громадян Сполучених Штатів негайно залишити країну. "Якщо ви почуєте гучний вибух чи сирени, негайно шукайте укриття, - йдеться у попередженні Держдепартаменту. - Якщо ви перебуваєте в будинку чи будівлі, перейдіть на найнижчий рівень із найменшою кількістю зовнішніх стін, вікон та отворів; закрийте всі двері та сядьте біля внутрішньої стіни, подалі від вікон та отворів".