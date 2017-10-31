Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Андрій Лозовой

Андрій Лозовой - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрій Лозовой"

Андрій Лозовой був депутатом Верховної Ради України восьмого скликання. Він був обраний за списками "Радикальної партії" Олега Ляшка. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

О, щасливець! Найдивніші пояснення статків від українських політиків

О, щасливець! Найдивніші пояснення статків від українських політиків 31.10.2017

Виграш у лотерею, "святий Миколай", щедрий спадок та роботящі родичі - це далеко не повний перелік пояснень, за допомогою яких деякі українські політики намагаються виправдати свої статки.
Трьох українських депутатів позбавили недоторканності

Трьох українських депутатів позбавили недоторканності 11.07.2017

Верховна Рада України позбавила Борислава Розенблата, Максима Полякова та Олеся Довгого депутатської недоторканності. Водночас Рада відхилила аналогічні подання прокуратури щодо Євгена Дейдея та Андрія Лозового.
ГПУ просить Раду дозволити притягнути до відповідальності п'ятьох депутатів

ГПУ просить Раду дозволити притягнути до відповідальності п'ятьох депутатів 21.06.2017

Генпрокуратура України направила до Верховної Ради подання щодо притягнення до кримінальної відповідальності депутатів Андрія Лозового, Олеся Довгого, Борислава Розенблата, Максима Полякова та Євгена Дейдея.
ГПУ просить Раду дозволити притягнути до відповідальності депутатів Лозового і Довгого

ГПУ просить Раду дозволити притягнути до відповідальності депутатів Лозового і Довгого 21.06.2017

ГПУ направила до Ради подання щодо притягнення до кримінальної відповідальності депутатів Андрія Лозового та Олеся Довгого. Лозового підозрюють в ухиленні від сплати податків, а Довгого - у зловживанні обов'язками.
Генпрокурор України заявляє про загрозу своєму життю

Генпрокурор України заявляє про загрозу своєму життю 21.07.2015

За словами генпрокурора України, проти нього готуються провокації, які можуть загрожувати його життю. Віктор Шокін вважає причиною цьому антикорупційну діяльність.