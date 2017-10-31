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Андрій Лозовой - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрій Лозовой"
Андрій Лозовой був депутатом Верховної Ради України восьмого скликання. Він був обраний за списками "Радикальної партії" Олега Ляшка. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
ГПУ направила до Ради подання щодо притягнення до кримінальної відповідальності депутатів Андрія Лозового та Олеся Довгого. Лозового підозрюють в ухиленні від сплати податків, а Довгого - у зловживанні обов'язками.