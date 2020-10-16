 Андрій Курков: Якщо депутати виконають свої казкові обіцянки | Deutsche Welle - Авторська колонка | DW | 23.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Авторська колонка

Андрій Курков: Якщо депутати виконають свої казкові обіцянки

"Їду на метро на Троєщину. Головне - не заснути, а то минулого разу проспав мою зупинку та вийшов аж у Чернігові", - Андрій Курков, спеціально для DW.

Андрій Курков

Український письменник Андрій Курков

Щоразу, коли бачу, як по телевізору депутати - народні та місцеві - з палаючими очима описують свої досягнення і наше нове життя, я спершу дивуюсь, а потім таки згадую, що у нас же уже п'ять років, як дозволені легкі наркотики і ось-ось парламент проголосує за легалізацію середніх, які ще нещодавно називали "важкими".

Життя справді змінилося! І в основному - саме завдяки депутатам. Народ на вулиці теж повеселішав, очі горять, хамство в міському транспорті зникло і будь-яка конфліктна ситуація викликає в оточуючих сміх, що обеззброює. В результаті й ті, хто створив конфліктну ситуацію, теж починають сміятися, і до насильства ніколи не доходить.

Читайте також: Місцеві вибори: куди прямують українські села

"Дайте людям м'яса"

Щоправда, іноді на вулиці досі трапляються люди з серйозним виразом обличчя. Їх видно відразу, і перехожі їх відразу цураються, справедливо вважаючи, що, скоріш за все, вони є членами товариства любителів короткоствольної зброї. Так-так, разом з наркотиками парламент також легалізував зброю. І це спрацювало! Злочинів різко поменшало, швидко виправилась і демографічна ситуація. Здається, тоді депутати голосували пакетом одразу кілька законопроєктів, включаючи й законопроєкт однієї радикальної партії про обов'язковий запас м'ясних продуктів у кожному холодильнику і про контроль над якістю шаурми.

Я б особисто той законопроєкт не підтримав, якби був депутатом, але хто ж його читав до кінця? Думаю, що і ті, хто голосував, його не читали, інакше б задумалися про права вегетаріанців і веганів, яких, до речі, і серед депутатів вистачає.

Читайте також: Передвиборна кампанія у Львові: жодних шансів для "нових облич"?

Я ж от таки почитав той закон - але тільки через місяць після його ухвалення. Та й то тільки тому, що напередодні в двері ломився чоловік, який назвався "продуктовим омбудсменом". Він вимагав доступу до мого холодильника для прописаної в законі процедури інспекції наявності в холодильнику мінімального запасу м'ясних продуктів. Я вирішив було, що маю справу зі злочинним елементом, який намагається мене пограбувати. Але те, що ми ще пів години потім побалакали з ним щиро-відверто через двері, і той факт, що він на мене не образився, довів, що він направду чесний трудяга. У його посвідченні, яке він мені показав у вічко, посада значилася, як "інспектор холодильників". Але він мені чесно зізнався, що "інспекторам" люди двері не відчиняють взагалі, а от "омбудсменам" іноді відкривають.

Скаржився, до речі, що дорога на роботу в Київ забирає півтори-дві години. А назад ще довше. Добре ще, що в його селі ходить тролейбус - місцевий депутат виконав обіцянку і запустив тролейбусну лінію з одного кінця села в інший. Але водій тролейбуса у них один і працює тільки до шостої вечора, а жителі села повертаються з Києва з роботи ближче до восьмої. Тож дорога з Києва додому завжди виявляється на пів години тривалішою, ніж дорога до Києва. До речі, кілька вчителів з його сільської школи, закритої п'ять років тому, влаштувалися помічниками депутатів і практично продовжують займатися тим самим, що і раніше, тільки за більш привабливу зарплату. Вони просто сидять за робочим столом і виправляють депутатські помилки.

"Спорудити стіну на Донбасі"

Коли ж "інспектор" чемно попрощався зі мною і подався до дверей сусідів, я ще подумав, що життя справді змінилося. Раніше б він матюкався і бив ногами в двері поки б йому не пообіцяли викликати міліцію, а тепер ні матів, ні ударів ногами. Хамство зникло! Мене навіть трохи помучила совість після того, як він пішов - адже можна було б йому запропонувати чашку чаю і табуретку, щоб він не стояв за дверима під час нашої розмови, а сидів!

Та бог з ним, з цим інспектором. Я ж би міг йому і вайбером фото вмісту мого холодильника скинути. Адже фото газового лічильника я щомісяця в облгаз відправляю і кожен місяць отримую від облгазу гроші за використаний газ. Чим більше спалю, тим більше отримаю. Пам'ятаю, як спочатку Юлія Тимошенко зменшила ціну на газ для населення вдвічі, а потім Каплін ще вчетверо. Далі вже пішла негативна ціна на газ, і народ став на ньому заробляти. Небагато, звичайно, але ж які-такі гроші! Я не жадібний, занадто багато газу не спалюю! Мені б лише на подорожі вистачало.

Читайте також: Вибори в Україні: очікування та побоювання Брюсселя

Ось, готуюся в тур до Великої Донбаської Стіни. Якби був молодший, пішов би в кінний похід уздовж стіни - майже тисяча кілометрів! Але вік вже не той, тож вибрав тур з відвідуванням оглядових веж. Сам мур - лише десять метрів висотою, але п'ять метрів завширшки! А вежі - тридцять метрів висотою і звідти через броньоване скло можна на територію скандальних сусідів подивитися. Якщо пощастить, сусідський снайпер вистрілить в оглядове віконце і куля застрягне в броньованому склі прямо перед твоїм обличчям. Пам'ять на все життя! Та й добра перевірка нервів. В основному такі гострі відчуття любить молодь, але ж вона часто обкурена, тож молодим і куля - смішно! А я не курю взагалі. Мені цікаво справжнє, не прикрашене легкими наркотиками гостре відчуття!

"Легалізувати секс-послуги"

А якби був я бадьорішим, то записався б на прийом до повій. Їх не тільки легалізували, а й, так би мовити, повернули престиж однієї з найдавніших професій! Навіть звання запровадили - "Заслужений секс-працівник" і "Почесна проститутка". Через рік після легалізації секс-послуг пані і панове зібрали пресконференцію і доповіли країні, скільки податків вони сплатили. Цифри виявились вражаючими. Якби всі в країні так працювали, ми б за рівнем життя Париж наздогнали б!

Гаразд, досить уже міркувати, згадувати і планувати. Час їхати за безкоштовним хлібом. Шкода, що приписаний я до хлібного магазину на протилежному боці міста. На Троєщині. Але тішусь, що їхати хоч на метро. А воно там наземне, як трамвай! І проїзд для пенсіонерів безкоштовний. Головне - не заснути, а то минулого разу проспав мою зупинку та вийшов аж у Чернігові. Довелось 40 хвилин назад до Троєщини пиляти. Але цього разу я перед поїздкою кави нап'юся! І, поки їхатиму, політичну рекламу з обіцянками кандидатів в депутати почитаю! Вони ж зазвичай обіцянки виконують і змінюють наше життя на краще. Ну, чи просто змінюють. Ось і живемо ми постійно у часи змін, як у відомій китайській приказці. Живемо і не скаржимося. Тільки сміємося.

"Авторська колонка" висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle в цілому.

Дивитись відео 08:55

Харків і місцеві вибори: реванш сепаратистів неможливий? (22.10.2020)

DW.COM

Німецький політолог: Прив'язка опитування Зеленського до виборів абсолютно недоречна

Ініційоване президентом України Володимиром Зеленським опитування під час місцевих виборів 25 жовтня політолог Клаус Леґґеві з університету Гісена називає сумнівним з точки зору демократії. Інтерв'ю DW.  

Реклама

Відео

Чому німці обожнюють свій хліб (23.10.2020)

Своїм хлібом німці пишаються не менше, ніж своїм пивом. Недарма, вважає репортерка DW Рейчел Сюарт. Але чому назви булочок неможливо вимовити?  

На Великому бар'єрному рифі вимерла половина коралів (19.10.2020)

Найбільший кораловий риф у світі за останні чверть століття втратив понад половину своїх коралів. Ось у чому причина.  

Фотогалерея

Це фото зайняло перше місце на конкурсі Nikon Small World 2020

Дивовижний світ мікрофотографії

Ласкаво просимо до світу мікрофотографії. У добірці DW - перша десятка переможців конкурсу Nikon Small World 2020.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  