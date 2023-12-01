Amnesty описала, як війна впливає на літніх людей в Україні

Правозахисники з Amnesty International у новій доповіді звернули увагу на виклики, з якими літні люди з проблемами зі здоров'ям стикаються внаслідок війни, розв'язаної Росією проти України.

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну тисячі людей похилого віку з різними видами інвалідності та захворюваннями в Україні були позбавлені доступу до необхідної їм інфраструктури, ліків та догляду, йдеться у доповіді міжнародної правозахисної організації Amnesty International (AI), опублікованій у п'ятницю, 1 грудня.

За даними ООН, на які посилається AI, в Україні внутрішньо переміщеними особами стали близько п'яти мільйонів людей. У середньому, кількість людей віком від 60 років серед населення варіюється від дев'яти до 20 відсотків, зазначається в доповіді. В Україні цей показник до війни був одним із найвищих у світі: майже 10 мільйонів із приблизно 41 мільйона жителів були у віці від 60 років, нагадує AI. Водночас у 30 відсотках сімей, які залишили через війну свої домівки, є хоча б одна людина з інвалідністю, пишуть правозахисники.

"Жорстока агресивна війна Росії особливо сильно б'є по літніх людях в Україні. Навіть після евакуації в більш безпечні райони літні люди, особливо люди з обмеженими можливостями, стикаються з величезними труднощами у питаннях відновлення гідного життя і доступу до адекватного житла, допомоги та медичного обслуговування", - констатує експертка Amnesty International з питань Європи та Центральної Азії Джанін Ульмансік.

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Головні виклики для літніх людей

Для підготовки доповіді правозахисники з AI відвідали дев'ять регіонів України, в яких провели інтерв'ю з 89 літніми людьми з інвалідністю, відвідали 24 тимчасові притулки та поговорили з їхніми співробітниками, а також з різними соціальними працівниками та лікарями. Мета доповіді - визначити, з якими труднощами насамперед стикаються літні люди у зв'язку з російським вторгненням в Україну.

У той час як багато внутрішніх переселенців в Україні живуть у орендованих квартирах, надзвичайно низькі пенсії та висока вартість оренди роблять ці квартири недоступними для багатьох літніх людей. Через це вони часто змушені жити у притулках для ВПО, майже всі з яких частково або повністю позбавлені необхідної інфраструктури для людей з обмеженими можливостями, наголошує AI. Крім того, через роздільне розселення з молодшими членами сім'ї, літні люди нерідко опиняються в соціальній ізоляції, звертають увагу правозахисники.

Літні люди з обмеженими можливостями часто не мають доступу до медичного обслуговування, орієнтованого на людей з інвалідністю. Відсутність такої підтримки посилюється тим фактом, що багато молодших родичів, які раніше займалися їхнім доглядом, поїхали чи долучилися до армії.

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Рекомендації Amnesty International

Серед різних пропозицій для покращення ситуації для літніх людей правозахисники вказали, що українська влада за підтримки міжнародних партнерів має систематизувати дані про людей у притулках з розбивкою за віком та захворюваннями, нормативно закріпити стандарти вимог щодо доступності притулків для літніх людей та людей з інвалідністю та забезпечити їхнє виконання місцевою владою. Правозахисники також пропонують розглянути варіант пріоритетної виплати компенсацій за втрату житла цій категорії громадян.

Звертаючись до керівництва РФ, правозахисники AI закликали припинити війну, атаки на цивільних та забезпечити доступ гуманітарної допомоги до тимчасово окупованих територій України. Крім того, окупаційна влада має запровадити механізм пошуку контактів для літніх людей з різними когнітивними захворюваннями, наприклад, деменцією, щоб їх могли знайти родичі, йдеться в доповіді.

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