Amnesty International: Сирійські та російські війська атакують школи й лікарні

Сирійські урядові війська та їхні російські союзники цілеспрямовано завдають у Сирії ударів із землі та повітря по школах та лікарнях. Про це йдеться в оприлюдненому в понеділок, 11 травня, звіті правозахисної організації Amnesty International.

У період з травня 2019 року по лютий 2020 року спостерігачі організації нарахували щонайменше 18 таких нападів на північному заході Сирії. П'ять лікарень після цих нападів були змушені зачинитися, а у двох випадках сирійські урядові сили використали заборонені у світі бочкові бомби, говориться у звіті.

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Як зазначає Amnesty International, напади на школи та лікарні - це "серйозне порушення міжнародного гуманітарного права", воєнні злочини та злочини проти людства. Звіт організації ґрунтується на інтерв'ю з понад 70 особами, зокрема, свідками, біженцями, лікарями, вчителями, працівниками ООН тощо.

Нагадаємо, що Росія підтримує режим сирійського президента Башара Асада. Російська військова авіація почала завдавати ударів по позиціях повстанців у вересні 2015 року, і за її підтримки сирійським урядовим військам вдалося відбити низку стратегічно важливих регіонів Сирії.