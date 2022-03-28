З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку війни в Україні за другу половину понеділка, 28 березня.

На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями понеділка з 00.00 (час київський).

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Політики, які не погоджуються надати Україні озброєння через страх, несуть відповідальність за те, що відбувається в його країні внаслідок російської агресії, заявив Володимир Зеленський у зверненні, оприлюдненому на сторінці офісу президента України у соцмережі Facebook. Повідомивши, що протягом тижня він виступатиме в парламентах Данії, Норвегії, Нідерландів, Греції та Австралії, Зеленський додав: "Скрізь наголошуватиму, що ніхто не має права використовувати життя українців, щоб врятувати якісь прибутки в Росії або спільні прибутки з Росією. І українці не повинні гинути лише через те, що дехто не може знайти в собі сміливість, щоб передати Україні необхідну зброю".

"Якщо хтось боїться Росії, якщо боїться прийняти необхідні важливі для нас рішення, зокрема для того, щоб ми отримали літаки, танки, необхідну артилерію, снаряди, це робить цих людей відповідальними за катастрофу, яку російські війська створили в наших містах. Тому що якщо могли врятувати - мали врятувати", - підсумував Зеленський.

++03:18++

Amnesty International: Росія вчиняє у Маріуполі воєнні злочини

"Осада Маріуполя, відмова від евакуації з гуманітарних міркувань і ненадання гуманітарних коридорів для виводу цивільного населення, а також удари по цивільному населенню, є, як засвідчило розслідування Amnesty International, воєнними злочинами", - сказала генеральна секретарка правозахисної організації Агнес Каламар на пресконференції у Йоганнесбургу. За її словами, Amnesty International невдовзі оприлюднить результати свого докладного розслідування щодо воєнних злочинів, які скоює Росія в Маріуполі.

++02:39++

Загрози здоров'ю громадян немає, запевнив після чергового ракетного удару російських сил по нафтобазі на Рівненщині голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль. "Ворожа ракета влучила в нафтобазу. На місці події працюють 52 рятувальники та 16 одиниць техніки, додатково залучені два пожежні потяги з водою. Хімічний та радіаційний фон – в нормі… Здоров'ю громадян нічого не загрожує", – сказав Коваль у своєму відеозверненні, яке цитує "Інтерфакс-Україна".

У понеділок увечері російська армія завдала вже другого ракетного удару по нафтобазі на Рівненщині. Як повідомлялося, у суботу ракета влучила в нафтобазу міста Дубно Рівненської області.

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Зеленський: Італія може стати одним із гарантів безпеки України

Президент Володимир Зеленський запевняє, що Італія погодилася стати одним із гарантів безпеки України.Про це він сказав у відеозверненні, передають "Українськi Новини".Президент зазначив, що у понеділок він провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. "Італія погодилася стати одним із гарантів безпеки України у відповідній новій системі гарантій, яку ми зараз опрацьовуємо", - розповів президент. Раніше про готовність Італії бути гарантом вже заявляв керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заяви.

++01:35++

Президент США Джо Байден заявив, що не має наміру "брати назад репліку" про президента РФ Володимира Путіна. Два дні тому під час свого візиту до Польщі Байден заявив, що "ця людина не може залишатися при владі". Американський лідер підкреслив, що не закликає до зміни влади в Росії, а лише висловлює "моральне обурення" через жорстоке вторгнення Росії в Україну. В одному з останніх виступів Байден також назвав Путіна "м'ясником".

++01:18++

Міністри юстиції семи країн ЄС - Франції, Німеччини, Нідерландів, Іспанії, Італії, Люксембургу та Бельгії - ввечері у понеділок, 28 березня виступили із заявою, в якій закликали своїх громадян не брати участь у бойових діях на території України. Відповідну спільну заяву міністри оприлюднили після робочої зустрічі у Брюсселі.повідомляє AFP. За офіційними українськими даними, до лав міжнародного легіону, ініційованого Києвом невдовзі після початку війни, стали близько 20 тисяч людей.

++01:04++

Найбільш запеклі бої, як випливає зі зведення Генштабу Збройних сил України за підсумками 28 березня, тривають на східному, південно-східному та північно-східному напрямах країни, де українські вояки стримують наступ росіян. "Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на східному, південно-східному та північно-східному напрямах, зосереджуючи зусилля на недопущенні просування противника у напрямках населених пунктів Слов'янськ та Барвінкове; занятті населених пунктів Кам'янка, Топольське; створенні умов для покращення тактичного положення в районі міста Чугуєва; стримуванні атак противника в районах населених пунктів Рубіжне, Лисичанськ, Попасна, не допускаючи обходу основних сил угруповання", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у мережі Facebook у ніч на вівторок, 29 березня. У зведенні зазначено також, що українські військові продовжують утримувати кругову оборону Маріуполя та стримувати просування противника в Чернігові.

++00:41++

Німецькі суспільно-правові медіакомпанії ARD та ZDF планують супроводжувати окремі сюжети популярних новинних телепрограм - "Tagesschau", "Heute" та "Heute Journal" українськими субтитрами. Як повідомляє агентство dpa з посиланням на дирекцію ARD-aktuell, редакція "Tagesschau" має намір супроводжувати сюжети також і російськими субтитрами. Швидше за все, відео із субтитрами з'являться у медіатеках сайтів та плейлистах телеканалів на YouTube вже на початку квітня. У Німеччині станом на 28 березня було зареєстровано 272 тисячі біженців з України.

++00:07++

На схід України прибувають близько тисячі бойовиків приватної військової компанії Вагнера, повідомляє Британська військова розвідка. "Очікується, що вони залучать до воєнних операцій більше тисячі найманців, включно з керівниками організації, - зазначають у Лондоні.

8 березня інформацію про імовірне прибуття бойовиків ПВК Вагнера поширили українські військові. Як випливало з повідомлення Генерального штабу Збройних Сил України, найманці мали посилити угруповання військ у напрямку Києва.