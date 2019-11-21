 Amnesty International: правозахисниці перебувають під загрозою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.11.2019

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Новини

Amnesty International: правозахисниці перебувають під загрозою

Уряди країн не в змозі захистити жінок-правозахисниць, які часто стають жертвами нападів на основі гендеру. Активісткам погрожують, їх залякують, на них нападають і вбивають, наголошують в Amnesty International.

Протести у Польщі проти посилення закону про заборону абортів, архівне фото

Протести у Польщі проти посилення закону про заборону абортів, архівне фото

Жінки-активістки, котрі опікуються захистом прав людини, потерпають від спрямованого на них безпосереднього насильства, а також зазіхань сексуального характеру. Про це йдеться у доповіді міжнародної правозахисної організації Amnesty International.

DW.COM

Масштабні акції проти вбивства жінок пройшли у багатьох містах країни. У Франції вже не один місяць тривають жваві суспільні дискусії на цю тему. (23.11.2019)

Ухвалені Бундестагом зміни до Кримінального кодексу Німеччини дозволяють лікарям повідомляти, що їхні медичні заклади роблять аборти, але без жодних деталей. Ухвалене рішення критикують борці за права жінок. (21.02.2019)

Акитивісткам погрожують, на них здійснюють напади, криміналізують їхню діяльність та позбавляють життя, оскільки вони виступають на захист прав жінок, пояснив генеральний секретар AI.

Згідно з доповіддю, до жінок-правозахисниць не тільки частіше застосовують насильство, ніж до їхніх колег-чоловіків, вони також частіше переживають вороже ставлення з боку їхніх партнерів чи родичів.

Вони можуть стати жертвами домашнього насильства через, наприклад, розуміння поняття "честь" у культурному просторі, в якому вони діють. Ще більшим є ризик застосування насильства, якщо жінка-правозахисниця належить до групи, яка дискримінується.

Amnesty International закидає урядам країн, що, незважаючи на відповідну резолюцію ООН, вони не вживають належних заходів для захисту жінок-активісток, а в деяких країнах політики самі вдаються до тиску на правозахисниць. 

  • Троє з тисяч

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Троє з тисяч

    Ці жінки в столиці Еквадору Кіто вимагають покласти край насильству. Низка феміністичних груп закликала людей приєднатися до демонстрації проти мачизму та насильства з боку партнерів. Це лише троє з тисяч жінок, які приєдналися до протесту в центрі Кіто.

  • 66 вбивств жінок

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    66 вбивств жінок

    "Reseteate" - "Перезавантаження" вимагають демонстрантки в столиці Домініканської республіки Санто-Домінго. До протесту закликали жіночі правозахисні організації. Незадовго до цього генпрокуратура країни оприлюднила статистику насильства проти жінок. І хоч загальне число випадків зменшується, лише цього року 66 жінок у цій країні було вбито.

  • Свічки пам'яті в Гватемалі

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Свічки пам'яті в Гватемалі

    571 - число, виставлене активістками на одній з площ міста Гватемала свічками. Причина сумна - згідно з даними жіночих правозахисних організацій, 2019 року в Гватемалі було вбито 571 жінку.

  • Заходи проти насильства

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Заходи проти насильства

    Минулої суботи демонстрантки в південнофранцузькому місті Тулуза вийшли на вулиці. Адже лише 2019 року, за даними активісток, у Франції партнери чи колишні чоловіки вбили щонайменше 130 жінок. Президент Еммануель Макрон назвав це "ганьбою Франції". Уряд обіцяє електронні ніжні браслети для злочинців та тисячу нових місць у будинках-прихистках для жінок.

  • Червоні туфлі

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Червоні туфлі

    Не оминули демонстрації й бельгійську столицю Брюссель. Там на вулиці вийшли 10 тисяч людей. Вони виставили на вулицю червоні туфлі. "Червоні туфлі символізують жінок, які були вбиті їхніми чоловіками", - каже Жулі Вотер з організації Mirabal. За її словами, у Бельгії за останні три роки було близько ста таких випадків. Неофіційна статистика, за її словами, може бути набагато вищою.

  • Червона смужка проти насильства

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Червона смужка проти насильства

    Червоний був символічним кольором минулих вихідних і в Генуї. Під час футбольного матчу італійської серії між командами "Сампдорія" (Генуя) та "Удінезе" (Удіне) у футболістів, офіційних представників клубів та дітей гравців були червоні смужки на щоках - на знак протесту проти домашнього насильства.

  • 16 днів проти насильства

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    16 днів проти насильства

    У Києві 25 листопада стартувала серія заходів "16 днів проти гендерного насильства". Її мета - привернути увагу до проблем домашнього насильства та торгівлі людьми, повідомили в київській мерії. За статистикою ПРООН, від фізичного домашнього насильства в Україні страждає близько 1,8 мільйона жінок. Лише 2019 року системне насильство в сім'ї було визнано в країні злочином. Фото архівне.

  • Солідарність у телеграфі

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Солідарність у телеграфі

    Уже втретє у російській столиці Москві напередодні міжнародного дня боротьби з насильством щодо жінок відбувся Femfest - щорічний фестиваль про фемінізм, гендерну грамотність та свободу вибору. Відбувся від у Telegraph Hall - майданчику, організованому в колишній будівлі телеграфу в центрі Москви.

  • Тиха пам'ять

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Тиха пам'ять

    У місті Малага на півдні Іспанії ввечері неділі відбувся Caminata del silencio - "Марш мовчання". Жінки несли транспаранти з іменами жінок, вбитих минулими роками в Іспанії їхніми партнерами.

  • Дуже тривожні цифри

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    "Дуже тривожні цифри"

    У Німеччині, згідно з даними поліції, торік 122 жінки були вбиті своїми партнерами чи експартнерами. Загалом близько 115 тисяч жінок ставали жертвами домашнього насильства чи погроз. Згідно з даними досліджень, кожна третя жінка хоча б раз у житті ставала жертвою насильства. Ці цифри міністерка у справах сім'ї Франциска Ґіффай назвала "дуже тривожними".

  • Справжні чоловіки не ґвалтують!

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    "Справжні чоловіки не ґвалтують!"

    Після зґвалтування та вбивства студентки Уїнене Мрветьяни в Кейптауні всією Південною Африкою прокотилася хвиля громадського обурення. У різних куточках країни у вересні відбувалися протести і мітинги, зокрема й у Йоганнесбурзі (на фото).

  • Фемініст

    Всесвітній протест проти насильства щодо жінок

    Фемініст

    У Пакистані патріархат глибоко вкорінився в суспільство. На феміністок дивляться скоса, навіть чоловіки ліберальних поглядів називають їхні вимоги "вульгарними". Тим не менш, один із найактивніших борців за права жінок у країні чоловік - Наім Мірза. "Ще багато що треба зробити", - сказав Мірза в розмові з DW. Але дедалі більше жінок починають говорити та вимагати дотримання їхніх прав, каже він.

    Автор: Свен Теніґес, Данило Білик


Дивитись відео 03:17

Насилля проти жінок: курси самозахисту, аби не стати жертвою (25.11.2019)

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25 листопада - це вже понад 50 років день боротьби з насильством щодо жінок і дівчат. Цьогоріч, як і щороку, відбуваються акції протесту та демонстрації у різних містах світу. (25.11.2019)  

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Насилля проти жінок: курси самозахисту, аби не стати жертвою (25.11.2019)  

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