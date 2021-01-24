 Amnesty International закликає до міжнародного розслідування тортур у Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.01.2021

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Новини

Amnesty International закликає до міжнародного розслідування тортур у Білорусі

Правозахисна організація Amnesty International закидає силовим структурам Білорусі застосування тортур до демонстрантів.

Співробітники білоруських силових структур у Мінську

Співробітники білоруських силових структур готуються до розгону демонстрантів у Мінську

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International (AI) закидає силовим структурам Білорусі свавільні затримання та застосування тортур до демонстрантів, які з серпня минулого року на вулицях країни висловлюють свою незгоду з результатами президентських виборів. Органи юстиції використали для того, щоб покарати жертв, а не притягнути винних до відповідальності, йдеться у звіті організації щодо ситуації в Білорусі, оприлюдненому в середу, 27 січня.

"Жорстоке придушення мирних протестів та будь-якої форми спротиву в Білорусі триває вже кілька місяців і вийшло на новий рівень", - заявила експертка з Білорусі німецького відділення AI Йованка Ворнер (Jovanka Worner). За її словами, система правосуддя в Білорусі у всіх планах не впоралася, що стосується кримінального переслідування відповідальних за придушення протестів. "А тому тепер домагатися правосуддя повинна міжнародна спільнота", - наголосила Ворнер, цитує інформагенція AFP.

Приклади тортур у Білорусі

У звіті правозахисники задокументували, як сотні мирних демонстрантів були жорстоко затримані та піддані тортурам. Для прикладу, "їх примушували роздягатися, вони були змушені терпіти побої або ж перебувати тривалий час у стресовій ситуацій". Як стверджується у звіті, деяким затриманим днямине давали їжі та питної води, не надавали медичного забезпечення. Щонайменше четверо людей померли внаслідок насильницьких дій з боку силовиків.

Читайте також: Чому в Білорусі досі немає кримінальних справ про катування протестувальників

За даними AI, у розпорядженні правозахисників є численні фото-, та відеоматеріали, а також свідчення арештованих, які слугують доказами тяжких порушень прав людини білоруською міліцією. До цього часу не було розпочато жодного кримінального провадження щодо представників силових структур, натомість відкрито сотні справ проти демонстрантів.

Нагадаємо, в Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів і вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики неодноразово жорстко поводилися з демонстрантами, затримуючи сотні людей. Із середини листопада минулого року протестувальники  дотримуються тактики локальних акцій у різних районах Мінська та інших міст країни, відмовившись від масштабних зібрань.

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