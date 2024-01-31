Американський F-16 розбився біля берегів Південної Кореї

Винищувач упав у море. Це вже третя авіакатастрофа F-16 у Південній Кореї з травня 2023 року.

Американський винищувач F-16 зазнав аварії біля західного узбережжя Південної Кореї. Пілот катапультувався та при тямі був доправлений до госпіталю для обстеження, повідомили збройні сили США в середу, 31 січня.

Літак зазнав аварії під час польоту над Жовтим морем. Він розбився біля Кунсана - за 274 кілометрів від південнокорейської столиці Сеула. У Кунсані розташована авіабаза військово-повітряних сил (ВПС) США, яку використовують і американські, і південнокорейські військові.

Пілота, який катапультувався, врятували приблизно через 50 хвилин після падіння літака. Триває пошук залишків винищувача. Причини авіакатастрофи поки невідомі.

Уже третя катастрофа з травня 2023 року

Це вже третя катастрофа американських винищувачів F-16 з травня 2023 року. У всіх випадках пілотам вдалося катапультуватися та залишитися живими.

США є найважливішим військовим союзником Південної Кореї. На її території розміщується близько 28,5 тисяч американських солдатів.

Наприкінці листопада біля узбережжя Японії розбився американський військовий літак Osprey. Усі вісім осіб, які перебували на борту, загинули.

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