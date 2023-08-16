  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
СуспільствоГрузія

Американський гурт вибачився за російського фана в Грузії

Аліна Коломієць | Віолетта Чайковська
1 год. тому

Рок-гурт The Killers запросив зіграти на сцені в Батумі росіянина, а коли його освистали назвав фанів "братами й сестрами". Люди почали покидати концерт. Музиканти вибачились, що їхні слова "неправильно витлумачили".

https://p.dw.com/p/4VEnX
Батумі (архівне фото)
Батумі (архівне фото)Фото: picture-alliance/R. Hackenberg

Американський альтернативний рок-гурт The Killers перепросив за російського фана на сцені в Грузії та свої коментарі про "братерство й сестринство".

Під час концерту в Батумі 15 серпня фронтмен гурту Брендон Флаверс за традицією вирішив запросити зіграти разом на сцені фаната з залу. Він обрав глядача, який розповів, що приїхав із РФ. 

Фронтмен сказав, що не знає "настроїв тут" і запитав, чи зала не проти, якщо "хлопець з Росії зіграє". Натовп почав їх освистувати, а Флаверс у відповідь закликав "не розділяти" і почав говорити про "братів і сестер". Це ще більше обурило глядачів, частина з яких почала покидати концерт. 

Уже після виступу гурт вибачився у соціальних мережах. "Добрі люди Грузії, ми не мали наміру нікого образити! У нас є давня традиція запрошувати людей грати на барабанах, і зі сцени здавалося, що натовп був не проти, щоб сьогоднішній учасник вийшов на сцену", - йдеться в заяві музикантів.

За їхніми словами, "коментар, який припускав, що вся аудиторія і фанати The Killers є "братами і сестрами", міг бути неправильно зрозумілий". 

The Killers, які грають з початку 2000-х років, продали мільйони копій своїх альбомів у світі, багато їхніх пісень потрапляли до світових хіт-парадів, а гурт був сім разів номінований на музичну премію "Греммі".

У 2008 році Росія вторглася до Грузії. З тих пір країна має два окуповані регіони - Абхазію та Південну Осетію. На тлі війни Росії проти України громадська думка в Грузії є переважно проукраїнською.

Читайте також: У Грузії протестують проти круїзного лайнера з російськими туристами в порту Батумі

Як зустріли в Батумі лайнер із російськими туристами

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Наслідки атаки на Керченький міст 17 липня

СБУ: Кримський міст атакували наші "морські малюки"

Конфлікти3 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

16 квітня 2019 року урядовий Bombardier Global 5000 ледь не розбився під час аварійної посдки в Берліні

Що не так з літаками урядового авіапарку ФРН?

Що не так з літаками урядового авіапарку ФРН?

Політика21 год. тому
ФРН - основна ціль мігрантів

Як у ЄС мають намір обмежити потік мігрантів?

Як у ЄС мають намір обмежити потік мігрантів?

Політика3 год. тому
Пам'ятник коню у Конотопі вважається одним із символів міста

Дерусифікація і перейменування вулиць: приклад Конотопа

Дерусифікація і перейменування вулиць: приклад Конотопа

Політика7 год. тому
Ukraine | Region Kupjansk

Куп'янськ: обстріли та евакуація цивільних

Куп'янськ: обстріли та евакуація цивільних

Конфлікти22 год. тому
На вулицях Кабула, грудень 2022

Стало гірше, ніж думали. Як таліби змінили Афганістан

Стало гірше, ніж думали. Як таліби змінили Афганістан

Політика15 серпня 2023 р.
Пачка євро, яку одна рука передає іншій (символічне фото)

Чи допоможуть звільнення військкомів побороти корупцію?

Чи допоможуть звільнення військкомів побороти корупцію?

Політика14 серпня 2023 р.
На головну сторінку