Американський гурт вибачився за російського фана в Грузії

Рок-гурт The Killers запросив зіграти на сцені в Батумі росіянина, а коли його освистали назвав фанів "братами й сестрами". Люди почали покидати концерт. Музиканти вибачились, що їхні слова "неправильно витлумачили".

Американський альтернативний рок-гурт The Killers перепросив за російського фана на сцені в Грузії та свої коментарі про "братерство й сестринство".

Під час концерту в Батумі 15 серпня фронтмен гурту Брендон Флаверс за традицією вирішив запросити зіграти разом на сцені фаната з залу. Він обрав глядача, який розповів, що приїхав із РФ.

Фронтмен сказав, що не знає "настроїв тут" і запитав, чи зала не проти, якщо "хлопець з Росії зіграє". Натовп почав їх освистувати, а Флаверс у відповідь закликав "не розділяти" і почав говорити про "братів і сестер". Це ще більше обурило глядачів, частина з яких почала покидати концерт.

Уже після виступу гурт вибачився у соціальних мережах. "Добрі люди Грузії, ми не мали наміру нікого образити! У нас є давня традиція запрошувати людей грати на барабанах, і зі сцени здавалося, що натовп був не проти, щоб сьогоднішній учасник вийшов на сцену", - йдеться в заяві музикантів.

За їхніми словами, "коментар, який припускав, що вся аудиторія і фанати The Killers є "братами і сестрами", міг бути неправильно зрозумілий".

The Killers, які грають з початку 2000-х років, продали мільйони копій своїх альбомів у світі, багато їхніх пісень потрапляли до світових хіт-парадів, а гурт був сім разів номінований на музичну премію "Греммі".

У 2008 році Росія вторглася до Грузії. З тих пір країна має два окуповані регіони - Абхазію та Південну Осетію. На тлі війни Росії проти України громадська думка в Грузії є переважно проукраїнською.

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