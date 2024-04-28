Alyona Alyona і Jerry Heil про "Євробачення", донати і жінок

На "Євробаченні-2024" Україну представлятимуть одразу дві виконавиці - Alyona Alyona та Jerry Heil. В інтерв'ю DW вони розповіли про очікування від пісенного конкурсу, благодійність та тему війни у їхньому виступі.

DW: Ми зустрічаємося за кілька годин до вашого виїзду до Швеції. У Мальме з 7 по 11 травня триватиме цьогорічне "Євробачення", де ви представляєте Україну. І буквально перед відправленням потяга ви берете участь у благодійному заході, в рамках якого збирають кошти на відновлення школи на Дніпропетровщині, в яку поцілила російська ракета. Чому ви вирішили доєднатися саме до цього збору?

Alyona Alyona: Їдучи на "Євробачення", ми маємо не тільки якусь культурну місію, а ще ми доєдналися до великого збору UNITED24 для того, щоб відбудувати Великокостромську гімназію, тому що діти зараз навчаються онлайн. Сума дійсно велика (10 мільйонів гривень. - Ред.), ми збираємо лише частину, але сподіваємося, що ми відбудуємо.

Jerry Heil: Нам хотілося транслювати щось, що точно зрезонує багатьом - іноземцям зокрема. І відбудова школи - це дуже важливо з багатьох причин. Одна з яких - це відбудова майбутнього. Майбутнього не тільки України, а й світу. Друга з причин - це те, що є діти, які позбавлені можливості навчатися у звичайних школах. Це близько мільйона дітей, але найстрашніше не тільки це. Це один із аспектів. А й те, що вони просто позбавлені свого дитинства. Тому наш меседж - це Unlock the Childhood, Unlock the Future. Україна просто показала, мені здається, всьому світу ще від початку повномасштабного вторгнення, що маленьких донатів не існує, тому що по донатику і по донатику збираються величезні суми. І ми розраховуємо, звісно, закрити цей збір, але нам необхідна допомога як України, так і всього світу. В рамках цього збору українці можуть зробити донат від 100 гривень, а іноземці - від 10 доларів

Alyona Alyona та Jerry Heil відправляються на конкурс "Євробачення-2024" з київського вокзалу Фото: DW

У рамках підготовки до "Євробачення" ви відвідали чимало європейських країн, де не лише виступали, а ще й збирали кошти. Для кого збирали і скільки загалом вдалося зібрати?

Jerry Heil: Для кого ми тільки не збирали. Уявіть, початок повномасштабної війни - це низка подій, тебе просто кидає з однієї кампанії українських артистів на іншу, і всі на щось збирають. І для дітей збирали.

Alyona Alyona: І для жінок ми збирали. Для військових збирали, на медичну допомогу, на тактичну медицину.

Jerry Heil: Персонально я для свого брата збирала (він мобілізований і воює. - Ред.), тобто мені здається, що зараз взагалі немає сім'ї, яку це (війна РФ в Україні. - Ред.) не зачепило.

Alyona Alyona: Також приєднувалися до зборів і у Німеччині, і Латвії, і Литві. У різних країнах ми виступали. На телебаченні, без гонорару і так далі, але для того, щоб під час наших виступів люди донатили через СМС або на місці жертвували кошти готівкою.

2023 року Україна була номінальною господинею "Євробачення", але через російську війну конкурс прийняв британський Ліверпуль Фото: Dominic Lipinski/Getty Images

А чи плануєте висвітлювати тему війни в Україні під час конкурсу ? І як саме?

Jerry Heil: Ми не завжди в інтерв'ю можемо це говорити напряму.

Alyona Alyona: Оскільки конкурс аполітичний і ми дорожимо нашою можливістю виступати там, ми не хочемо її втратити просто так. Все-таки хочеться виступити і показати цей номер.

Jerry Heil: Для нас дуже важливо бути проявленими щороку на "Євробаченні" з багатьох причин. І для того, щоб привернути увагу до України, показати, що Україна все ще є і все ще потребує допомоги. І, зокрема, щоби показати, що навіть в умовах війни музика в Україні розвивається. І щоб кожного дня в закордонних плейлистах з'являлася українська музика. Не від "Євробачення" до "Євробачення", а стабільно.

Alyona Alyona та Jerry Heil у фіналі українського національного відбору на "Євробачення" Фото: Kirill Chubotin/Avalon/Photoshot/picture alliance

Свою конкурсну пісню ви присвятили "сильним українським жінкам". Що для вас є уособленням цього образу нині?

Alyona Alyona: Будь-яка українська жінка зараз - вона і просто звичайна людина, і діва, тому що на її плечі впало багато: від якогось там господарства, бізнесу, дітей, бабусь, дідусів, тварин домашніх до освоєння нових професій, викликів сьогодення. Тобто жінка зараз скрізь: і волонтер, і медик, і військова, і мати, і бабуся, і кухар, і гуманітарний лідер, і місіонер, і психолог. Все на жіночих плечах. Це стосується жінок, які тут, в Україні, і жінок, які також за кордоном.

Jerry Heil: І багатьом це саме тому і резонує, тому що ти відчуваєш, що ми всі народжені людьми, немає винятків. Всі святі були народжені колись людьми. Але справді ти дивишся на цих сильних жінок, на борчинь, і розумієш, що це в тілах людей просто справжні діви.

Alyona Alyona: І ця любов і добро, яке вони в себе пускають… Ніхто не став злом. Ніхто з цих жінок не пішов вбивати, десь там сіяти це зло далі. Вони пустили добро і любов. І вони показують у всьому світі, які українки працьовиті.

Jerry Heil: І ще другий важливий меседж у нашій пісні - це єднання. Тому що ми і своїм прикладом показуємо, як важливо об'єднатися. Адже факт, що ця пісня і цей номер не були би такими потужними, якби ми робили це окремо. Але ми об'єднали дві різні сили, і в цьому єднанні краса. Крім того, сам конкурс "Євробачення" був створений (1956 року. - Ред.) для того, щоб об'єднати на той час Європу, зцілити цю травму після Другої світової війни музикою. Мені здається, що зараз це знову набуває тих самих сенсів, стає дуже актуальним.

Перше "Євробачення" 1956 року виграла Ліc Асія, ставши першою і поки що єдиною переможницею конкурсу від Швейцарії Фото: picture-alliance/dpa

Нині букмекери вам прогнозують п'яте місце на конкурсі. На який результат ви розраховуєте?

Jerry Heil: Я хочу, щоб виграла Jerry Heil.

Alyona Alyona: Я хочу, щоб виграла Alyona Alyona.

Чого очікувати від вашого виступу у Швеції? Чим дивуватимете європейців? І чи буде відрізнятися номер від того, який ви презентували на нацвідборі?

Jerry Heil: Як ми їх здивуємо, якщо ми вам зараз розкажемо це?

Alyona Alyona: Основне, чим ми можемо поділитися, - це те, що ми не веземо якесь просто танцювальне шоу, розважальне.

Jerry Heil: Ви запитали, чи з нами їде підтанцьовка?

Alyona Alyona: Не їде підтанцьовка, але з нами їде Мама Тереза і Діва Марія.