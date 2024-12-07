"Альтернатива для Німеччини" вперше висувається в канцлери

Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) затвердила в суботу, 7 грудня, лідерку партії Аліс Вайдель (Alice Weidel) своїм головним кандидатом на майбутніх виборах до Бундестагу, повідомляє німецьке інформаційне агентство dpa.

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АдН висунула кандидата в канцлери вперше - через свої високі рейтинги

Вайдель пояснила рішення АдН уперше висунути кандидата в канцлери соціологічними рейтингами. Партія була заснована в 2013 році, вперше пройшла до парламенту в 2017-му, а зараз має 18-19 відсотків підтримки по всій країні, що ставить її на другу позицію після нині опозиційного блоку ХДС/ХСС, який має 32-33 відсотки. Правляча нині Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) має близько 18 відсотків.

Дострокові парламентські вибори, за підсумками яких має бути сформований новий уряд ФРН, призначені на 23 лютого 2025 року.

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