Правопопулістська АдН розпустить свою молодіжну організацію

Керівництво партії "Альтернатива для Німеччини" оголосило, що метою розпуску "Молодої альтернативи" є "оновлення структури та подальший розвиток молодіжної організації АдН".

У ФРН правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) має намір розпустити свою молодіжну організацію - "Молоду альтернативу" (Junge Alternative, JA), причому ще до позачергових виборів до Бундестагу, запланованих на лютий 2025 року.

Рішення про розпуск JA має бути схвалене на партійному з'їзді, який відбудеться 11-12 січня 2025 року в саксонському місті Різа.

Тоді ж планується ухвалити рішення про створення нової молодіжної організації АдН.

Мета змін у молодіжній організації АдН

3 грудня секретар АдН Денніс Голох (Dennis Hohloch) і членкиня ради партії Ганнес Ґнаук (Hannes Gnauck) оголосили, що метою розпуску "Молодої альтернативи" є "оновлення структури та подальший розвиток молодіжної організації АдН".

Оскільки Ґнаук із 2022 року очолює JA, очевидно, що керівництво молодіжної організації та партія на федеральному рівні проводять єдиний курс на переформування, констатує агентство AFP.

Зі свого боку співголова АдН Алісе Вайдель (Alice Weidel) вказала, що "реорганізація" важлива в плані того, щоб у майбутньому сильніше прив'язати молодіжну організацію до партії. Так, планується, що члени молодіжної організації АдН надалі будуть також членами материнської партії.

За даними співголови АдН Тіно Хрупалли (Tino Chrupalla), зараз "Молода альтернатива" налічує близько 2400 членів, з яких приблизно половина має партійний квиток АдН.

Реакція інших партій на плани АдН розпустити JA

У Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН) і партії "Союз90/Зелені", що входять до чинної правлячої коаліції, заявили, що рішення про розпуск "Молодої альтернативи" не змінить того, що сама АдН є правоекстремістською.

"Мене в принципі не цікавлять організаційні питання, пов'язані з АдН. Мене цікавить те, що АдН явно йде шляхом, що веде до правого екстремізму", - сказав лідер парламентської фракції СДПН Рольф Мютценіх (Rolf Mützenich).

Аналогічну заяву зробила голова фракції Зелених у Бундестазі Катаріна Дреґе (Katharina Dröge). За її твердженням, АдН є "правоесктремістською партією в усьому, що вона робить", її мета - "повернутися проти нашої демократії", вона хоче депортувати з Німеччини людей з міграційним корінням. При цьому Дреґе висловилася на користь просування процедури заборони АдН: "Є багато вагомих причин, щоб зробити цей крок зараз".

Спостереження відомства з охорони конституції за АдН

З березня 2022 року АдН перебуває під офіційною підозрою в екстремізмі та у зв'язку з цим - під наглядом Федерального відомства з охорони конституції (BfV). У квітні 2023 року BfV, яке з 2019 року спостерігало за "Молодою альтернативою", віднесло її на федеральному рівні до переліку організацій виразно правоекстремістської спрямованості. Той самий статус мають земельні об'єднання "Молодої альтернативи" в Бранденбурзі, Тюрінгії, Саксонії та Саксонії-Ангальт.

Загалом німецька спецслужба сумнівається в прихильності членів і прихильників "Молодої альтернативи" до конституції країни. З точки зору BfV, підтвердженням тому слугують численні випадки поширення наклепів про політичних супротивників, а також про німецьку державу та її офіційних представників. Тому відомство дійшло висновку, що організацію цікавить не стільки предметна дискусія з наявних проблем, скільки загальна дискредитація демократичної системи в Німеччині.