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КонфліктиАзербайджан

Алієв перепросив Путіна за вбивство російських "миротворців"

Анастасія Шепелева
21 вересня 2023 р.

У Карабасі розстріляли автівку російського миротворчого контингенту. Всі військові в ній загинули. Зокрема, заступник командувача підводних сил Північного флоту РФ, за даними ЗМІ. Президент Азербайджану вибачився за це.

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Президенти Азербайджану Ільхам Алієв і Росії Володимир Путін
Архівне фото Алієва та ПутінаФото: Mikhail Klimentyev/Sputnik/AP/picture alliance

Президент Азербайджану Ільхам Алієв зателефонував президенту РФ Володимиру Путіну та вибачився за розстріл у Нагірному Карабасі військовослужбовців "російського миротворчого контингенту" (РМК). Про це повідомили в Кремлі у четвер, 21 вересня.

"Буде проведене найретельніше розслідування події, і всі винні понесуть належне покарання. У зв'язку з цим генеральні прокуратури двох країн перебувають у тісному контакті", - йдеться в повідомленні. За твердженням Москви, Алієв готовий надати матеріальну допомогу сім'ям загиблих.

20 вересня міністерство оборони РФ повідомило про загибель російських військових у Карабасі. Там заявили, що автомобіль, у якому вони рухались, зазнав обстрілу зі стрілецької зброї. Кількість жертв не озвучувалась.

За даними російських ЗМІ, в автомобілі загинули четверо, зокрема заступник командувача підводних сил Північного флоту РФ Іван Ковган, який був заступником командувача російських "миротворців" у Карабасі.

Загалом у Карабасі за домовленостями Азербайджану та Вірменії з РФ від 2020 року перебувають близько двох тисяч російських військових. 

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Припинення вогню у Карабасі

Нагірний Карабах - регіон, населений переважно вірменами, - "проголосив незалежність" від Азербайджану після розпаду СРСР. Його самостійність не визнає жодна країна.

20 вересня Азербайджан провів там військову операцію, в результаті якої "влада" невизнаної "Нагірно-Карабахської республіки" заявила про досягнення домовленості щодо повного припинення вогню.

За нею, вірменських військових, які залишилися, відкличуть, місцеві збройні формування розформують та роззброять, всю важку військову техніку та озброєння виведуть, а в місті Євлах говоритимуть "про реінтеграцію, забезпечення прав і безпеки вірмен Нагірного Карабаху в межах конституції Азербайджану".

Алієв у телезверненні до народу зазначив, що "Вірменія несподівано проявила політичну компетентність" і "Азербайджан відновив свій суверенітет". 

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