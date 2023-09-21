Алієв перепросив Путіна за вбивство російських "миротворців"

У Карабасі розстріляли автівку російського миротворчого контингенту. Всі військові в ній загинули. Зокрема, заступник командувача підводних сил Північного флоту РФ, за даними ЗМІ. Президент Азербайджану вибачився за це.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв зателефонував президенту РФ Володимиру Путіну та вибачився за розстріл у Нагірному Карабасі військовослужбовців "російського миротворчого контингенту" (РМК). Про це повідомили в Кремлі у четвер, 21 вересня.

"Буде проведене найретельніше розслідування події, і всі винні понесуть належне покарання. У зв'язку з цим генеральні прокуратури двох країн перебувають у тісному контакті", - йдеться в повідомленні. За твердженням Москви, Алієв готовий надати матеріальну допомогу сім'ям загиблих.

20 вересня міністерство оборони РФ повідомило про загибель російських військових у Карабасі. Там заявили, що автомобіль, у якому вони рухались, зазнав обстрілу зі стрілецької зброї. Кількість жертв не озвучувалась.

За даними російських ЗМІ, в автомобілі загинули четверо, зокрема заступник командувача підводних сил Північного флоту РФ Іван Ковган, який був заступником командувача російських "миротворців" у Карабасі.

Загалом у Карабасі за домовленостями Азербайджану та Вірменії з РФ від 2020 року перебувають близько двох тисяч російських військових.

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Припинення вогню у Карабасі

Нагірний Карабах - регіон, населений переважно вірменами, - "проголосив незалежність" від Азербайджану після розпаду СРСР. Його самостійність не визнає жодна країна.

20 вересня Азербайджан провів там військову операцію, в результаті якої "влада" невизнаної "Нагірно-Карабахської республіки" заявила про досягнення домовленості щодо повного припинення вогню.

За нею, вірменських військових, які залишилися, відкличуть, місцеві збройні формування розформують та роззброять, всю важку військову техніку та озброєння виведуть, а в місті Євлах говоритимуть "про реінтеграцію, забезпечення прав і безпеки вірмен Нагірного Карабаху в межах конституції Азербайджану".

Алієв у телезверненні до народу зазначив, що "Вірменія несподівано проявила політичну компетентність" і "Азербайджан відновив свій суверенітет".

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