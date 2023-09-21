Алієв перепросив Путіна за вбивство російських "миротворців"
Президент Азербайджану Ільхам Алієв зателефонував президенту РФ Володимиру Путіну та вибачився за розстріл у Нагірному Карабасі військовослужбовців "російського миротворчого контингенту" (РМК). Про це повідомили в Кремлі у четвер, 21 вересня.
"Буде проведене найретельніше розслідування події, і всі винні понесуть належне покарання. У зв'язку з цим генеральні прокуратури двох країн перебувають у тісному контакті", - йдеться в повідомленні. За твердженням Москви, Алієв готовий надати матеріальну допомогу сім'ям загиблих.
20 вересня міністерство оборони РФ повідомило про загибель російських військових у Карабасі. Там заявили, що автомобіль, у якому вони рухались, зазнав обстрілу зі стрілецької зброї. Кількість жертв не озвучувалась.
За даними російських ЗМІ, в автомобілі загинули четверо, зокрема заступник командувача підводних сил Північного флоту РФ Іван Ковган, який був заступником командувача російських "миротворців" у Карабасі.
Загалом у Карабасі за домовленостями Азербайджану та Вірменії з РФ від 2020 року перебувають близько двох тисяч російських військових.
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Припинення вогню у Карабасі
Нагірний Карабах - регіон, населений переважно вірменами, - "проголосив незалежність" від Азербайджану після розпаду СРСР. Його самостійність не визнає жодна країна.
20 вересня Азербайджан провів там військову операцію, в результаті якої "влада" невизнаної "Нагірно-Карабахської республіки" заявила про досягнення домовленості щодо повного припинення вогню.
За нею, вірменських військових, які залишилися, відкличуть, місцеві збройні формування розформують та роззброять, всю важку військову техніку та озброєння виведуть, а в місті Євлах говоритимуть "про реінтеграцію, забезпечення прав і безпеки вірмен Нагірного Карабаху в межах конституції Азербайджану".
Алієв у телезверненні до народу зазначив, що "Вірменія несподівано проявила політичну компетентність" і "Азербайджан відновив свій суверенітет".
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