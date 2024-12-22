Албанія запроваджує річну заборону на TikTok

Албанія з 2025 року вводить річну заборону на соцмережу TikTok, заявив прем'єр-міністр Еді Рама. Китайську соцмережу звинуватили у розпалюванні насильства і пов'язали з убивством 14-річного школяра.

Албанія з початку наступного року введе щонайменше річну заборону на китайську соціальну мережу TikTok, заявив у суботу, 21 грудня, прем'єр-міністр Еді Рама після зустрічі з батьківськими групами та вчителями з усієї країни. За його словами, ця заборона є частиною ширшого плану з підвищення безпеки в школах, передає Reuters.

"На один рік ми повністю закриємо його для всіх. В Албанії не буде TikTok", - сказав Рама, який звинуватив соціальні мережі, зокрема TikTok, у розпалюванні насильства серед молоді в школі та за її межами.

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Заборона соцмережі на тлі убивства підлітка

Рішення албанського уряду було ухвалено після того, як у листопаді 14-річний школяр був зарізаний однокласником. Місцеві ЗМІ повідомили, що інцидент стався після суперечки між двома хлопцями в соціальних мережах. У TikTok також нібито з'явилися відео, на яких неповнолітні підтримують вбивство.

"Проблема сьогодні не в наших дітях, проблема сьогодні в нас, проблема сьогодні в нашому суспільстві, проблема сьогодні в TikTok і всіх інших (соцмережах - Ред.), які беруть наших дітей в заручники", - сказав Рама.

Як повідомляє албанське державне інформаційне агентство АТА, прем'єр наголосив, що контент, який TikTok пропонує в Китаї, повністю відрізняється від того, що він поширює за кордоном. "Там є тільки сміття і бруд", - сказав він.

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TikTok хоче роз'яснень

TikTok, своєю чергою, заявив, що шукає "термінових роз'яснень" від албанського уряду. "Ми не знайшли жодних доказів того, що зловмисник або жертва мали акаунти в TikTok, і численні повідомлення фактично підтвердили, що відео, які призвели до цього інциденту, були розміщені на іншій платформі, а не в TikTok", - заявив речник компанії.

Наразі не зрозуміло, як саме буде реалізовано заборону TikTok в Албанії.