Акції солідарності з Україною (фотогалерея)

Що відбувається в Україні після вторгнення Росії

Звернення президента України Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян країни, закликавши їх не піддаватися паніці та "робити все, що потрібно, для підтримки збройних сил". Зі зверненнями до українців глава держави має намір виступати щогодини - він наголосив, що в той час, коли поширюється "багато фейків", вкрай важлива інформація з офіційних джерел.