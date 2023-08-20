Активісти в Кельні проти проросійського автопробігу

У Кельні пройшли автопробіг прокремлівських активістів та акції опозиційно налаштованих росіян на підтримку України. Водночас у тому самому районі міста провели благодійний фестиваль "День України".

У- німецькому Кельні в неділю, 20 серпня, пройшов автопробіг прокремлівських активістів і водночас - акції опозиційно налаштованих росіян на підтримку України та проти Кремля. Учасники обмінялися образливими жестами, але обійшлося без сутичок.

Автопробіг пропутінських активістів у Кельні організувала Олена Колбаснікова, яку нещодавно суд оштрафував за схвалення агресивної війни проти України. Перед початком акції близько 30 прихильників Кремля зібралися у центрі Кельна на набережній. Там на них вже чекали близько 50 поліцейських: вони перевірили документи учасників пробігу та проконтролювали безпеку автомобілів - щоб прапори РФ, прикріплені до багатьох авто, не впали на дорогу і не завадили дорожньому руху. За словами активістів, їхню акцію приурочено до Дня російського прапора (відзначається 22 серпня). Крім російських прапорів, на машинах можна було побачити прапори СРСР та плакати з гаслами "Дружба РФ та Німеччини". Серед активістів - не лише вихідці з РФ, а й німці. Вони заявляють, що виступають, зокрема, за припинення постачання зброї Києву та покладають провину за російську агресію на НАТО та саму Україну.

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Прокремлівський автопробіг не пустили до фестивалю українців

З іншого боку Рейну до учасників автопробігу долинала українська музика - на набережній біля Музею шоколаду на благодійний фестиваль зібралися сотні українців. Спочатку повідомлялося, що автомобілі прокремлівських активістів мали проїхати повз фестиваль, проте маршрут автопробігу змінили. У поліції DW повідомили, що це було зроблено з метою безпеки - щоб уникнути сутичок.

День України у Кельні Фото: DW

Втім, колона автопробігу проїхала повз іншу акцію - біля станції Heumarkt близько 40 людей зібралися висловити незгоду з політикою Кремля та солідарність з Україною. Здебільшого це були опозиційно налаштовані росіяни, але деякі із учасників мали і прапор Узбекистану. Тут безпеку також охороняли близько 20 поліцейських. Багато з учасників акції несли українські прапори та біло-блакитно-білі прапори російської опозиції. На плакатах - гасла "F*ck Putin", "We stand with Ukraine", "No war". У колонках звучали українські пісні "Червона калина", "Стефанія" та музична композиція "Путін - х***о!". "Прямо як бальзам на серце", - прокоментувала музичний супровід одна із учасниць акції.

Противники політики Москви зустрічають прокремлівський автопробіг Фото: DW

Цією композицією, включеною на повну гучність, антикремлівські активісти зустріли машини з російськими прапорами, які близько 12:45 проїхали повз у супроводі великої кількості поліцейських на автомобілях та мотоциклах. "Ганьба", - скандували мітингувальники, показуючи образливі жести учасникам автопробігу, останні відповідали їм тим самим. Втім, машини дуже швидко проїхали повз - через невелику кількість учасників цей епізод зайняв менше двох хвилин.

"Це, по суті, протестна акція. Коли ми дізналися, що в день, коли відбувається великий український фестиваль, прихильники Путіна вирішили організувати свій автопробіг, ми вирішили підтримати українців", - заявив організатор акції солідарності з Україною, голова організації "Freies Russland NRW" ("Вільна Росія в Північному Рейні - Вестфалії") Юрій Нікітін.

Юрій Нікітін Фото: DW

За його словами, цього року автопробіг зібрав набагато менше людей, ніж у минулі рази, оскільки багато хто більше не хоче асоціюватися з його організаторами. Коли всі машини з російськими прапорами проїхали, антикремлівські активісти приєдналися до акції за свободу Олексія Навального під назвою "Путін - убивця".

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Фестиваль "День України" без плакатів та гасел

Буля Музею шоколаду тим часом у самому розпалі був благодійний фестиваль "Ukraine Tag 2023" ("День України 2023"). У жвавій пішохідній зоні зібралося близько 400-500 людей. Багато українців прийшли у національному одязі, у вишиванках та з прапорами, проте фестиваль мав радше культурну спрямованість, плакатів та гасел видно не було.

Перехожі у Кельні під час фестивалю "День України 2023" Фото: DW

На сцені виступали українські музичні гурти та танцювальні ансамблі, звучали пісні на вірші Тараса Шевченка, танцювали гопак. Не лише представники української діаспори, а й багато німців з цікавістю дивилися виступи. Поруч розташувалися намети з українськими сувенірами та їжею, за варениками вишикувалася довга черга. "Цей фестиваль - можливість познайомити німців з українською культурою, а українцям - відволіктися від щоденних жахів війни", - наголосив зі сцени один із виступаючих. Завадити цьому прокремлівським активістам не вдалося.

Українці і росіяни: як вони живуть поруч у Берліні? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video