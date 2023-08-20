Активісти в Кельні проти проросійського автопробігу
У- німецькому Кельні в неділю, 20 серпня, пройшов автопробіг прокремлівських активістів і водночас - акції опозиційно налаштованих росіян на підтримку України та проти Кремля. Учасники обмінялися образливими жестами, але обійшлося без сутичок.
Автопробіг пропутінських активістів у Кельні організувала Олена Колбаснікова, яку нещодавно суд оштрафував за схвалення агресивної війни проти України. Перед початком акції близько 30 прихильників Кремля зібралися у центрі Кельна на набережній. Там на них вже чекали близько 50 поліцейських: вони перевірили документи учасників пробігу та проконтролювали безпеку автомобілів - щоб прапори РФ, прикріплені до багатьох авто, не впали на дорогу і не завадили дорожньому руху. За словами активістів, їхню акцію приурочено до Дня російського прапора (відзначається 22 серпня). Крім російських прапорів, на машинах можна було побачити прапори СРСР та плакати з гаслами "Дружба РФ та Німеччини". Серед активістів - не лише вихідці з РФ, а й німці. Вони заявляють, що виступають, зокрема, за припинення постачання зброї Києву та покладають провину за російську агресію на НАТО та саму Україну.
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Прокремлівський автопробіг не пустили до фестивалю українців
З іншого боку Рейну до учасників автопробігу долинала українська музика - на набережній біля Музею шоколаду на благодійний фестиваль зібралися сотні українців. Спочатку повідомлялося, що автомобілі прокремлівських активістів мали проїхати повз фестиваль, проте маршрут автопробігу змінили. У поліції DW повідомили, що це було зроблено з метою безпеки - щоб уникнути сутичок.
Втім, колона автопробігу проїхала повз іншу акцію - біля станції Heumarkt близько 40 людей зібралися висловити незгоду з політикою Кремля та солідарність з Україною. Здебільшого це були опозиційно налаштовані росіяни, але деякі із учасників мали і прапор Узбекистану. Тут безпеку також охороняли близько 20 поліцейських. Багато з учасників акції несли українські прапори та біло-блакитно-білі прапори російської опозиції. На плакатах - гасла "F*ck Putin", "We stand with Ukraine", "No war". У колонках звучали українські пісні "Червона калина", "Стефанія" та музична композиція "Путін - х***о!". "Прямо як бальзам на серце", - прокоментувала музичний супровід одна із учасниць акції.
Цією композицією, включеною на повну гучність, антикремлівські активісти зустріли машини з російськими прапорами, які близько 12:45 проїхали повз у супроводі великої кількості поліцейських на автомобілях та мотоциклах. "Ганьба", - скандували мітингувальники, показуючи образливі жести учасникам автопробігу, останні відповідали їм тим самим. Втім, машини дуже швидко проїхали повз - через невелику кількість учасників цей епізод зайняв менше двох хвилин.
"Це, по суті, протестна акція. Коли ми дізналися, що в день, коли відбувається великий український фестиваль, прихильники Путіна вирішили організувати свій автопробіг, ми вирішили підтримати українців", - заявив організатор акції солідарності з Україною, голова організації "Freies Russland NRW" ("Вільна Росія в Північному Рейні - Вестфалії") Юрій Нікітін.
За його словами, цього року автопробіг зібрав набагато менше людей, ніж у минулі рази, оскільки багато хто більше не хоче асоціюватися з його організаторами. Коли всі машини з російськими прапорами проїхали, антикремлівські активісти приєдналися до акції за свободу Олексія Навального під назвою "Путін - убивця".
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Фестиваль "День України" без плакатів та гасел
Буля Музею шоколаду тим часом у самому розпалі був благодійний фестиваль "Ukraine Tag 2023" ("День України 2023"). У жвавій пішохідній зоні зібралося близько 400-500 людей. Багато українців прийшли у національному одязі, у вишиванках та з прапорами, проте фестиваль мав радше культурну спрямованість, плакатів та гасел видно не було.
На сцені виступали українські музичні гурти та танцювальні ансамблі, звучали пісні на вірші Тараса Шевченка, танцювали гопак. Не лише представники української діаспори, а й багато німців з цікавістю дивилися виступи. Поруч розташувалися намети з українськими сувенірами та їжею, за варениками вишикувалася довга черга. "Цей фестиваль - можливість познайомити німців з українською культурою, а українцям - відволіктися від щоденних жахів війни", - наголосив зі сцени один із виступаючих. Завадити цьому прокремлівським активістам не вдалося.