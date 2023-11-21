Які втрати несе український бізнес через блокування кордону

В Україні рахують збитки через блокування польсько-українського кордону і готують судовий позов проти протестувальників та польської влади. Які галузі постраждали найбільше?

Допоки український уряд намагається розблокувати польсько-український кордон шляхом переговорів з Польщею та ЄС, український бізнес рахує збитки та вивчає можливість притягнення до відповідальності польських протестувальників. Вони от уже два тижні не дають проїхати вантажному транспорту, котрий прямує в Україну. Заблоковані пункти пропуску "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Гребенне", "Ягодин-Дорогуськ".

Через блокаду на кордоні з обох боків застрягли понад 10 тисяч вантажівок, сказав в інтерв’ю DW заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач. І поки що офіційні тристоронні переговори не допомогли розв'язати проблему.

"Основне питання, яке порушила польська сторона, - повернення дозволів для українських перевізників, тобто фактично скасування угоди про вантажні перевезення автотранспортом між Україною та ЄС. Позиція Євросоюзу - це юридично неможливо. І Польща, і Україна звернулися до ЄС, аби зібрався спільний комітет, який розглядає всі питання щодо цієї угоди. Але це довготривалий процес", - сказав Деркач.

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Українські перевізники заявляють про критичні збитки

Протести польських перевізників на українсько-польському кордоні розпочалися 6 листопада. Увесь цей час українські перевізники втрачають тисячі євро через те, що їхні авто стоять заблокованими на кордоні, каже віцепрезидент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Балін. За його словами, якщо найближчим часом не буде розблокований кордон, то рік перевізники закінчать з критичними збитками, що може суттєво позначитися на галузі вантажних перевезень.

Польські перевізники вимагають, аби їхні українські колеги в'їжджали на територію ЄС лише за дозволами. На фото: блокування польськими перевізниками траси поблизу пропускного пункту "Ягодин-Дорогуськ", 20 листопада 2023 року Фото: Omar Marques/AA/picture alliance

"Через простої у цих чергах у нас недоотримана вигода щодоби по 350 євро, плюс ще штрафи від контрагентів через те, що вантаж не доставлений вчасно. Відповідно бюджети на цю суму недоотримають податки, з яких ми фінансуємо наші Сили оборони", - сказав Балін у розмові з DW. За його словами, той автопарк, який не застряг на польсько-українському кордоні перевізники змушені перенаправляти через інші пункти пропуску в інших країнах, що межують з Україною. А це збільшує логістичну вартість перевезень і відповідно товарів, що їх перевозять.

Балін вказує на те, що найкритичніша ситуація з продукцією, яка швидко псується та небезпечними вантажами, наприклад пальним. "Хоча польські протестувальники й кажуть, що вони пропускають гуманітарні вантажі, продукти харчування та пальне, але через величезні черги на пунктах пропуску водії просто фізично навіть не можуть доїхати до нього, аби показати документи протестувальникам", - констатує віцепрезидент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України.

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Ритейлери не виключають дефіциту та подорожчання товарів

Блокування польсько-українського кордону стоїть дуже гостро й для галузі продовольчого ритейлу - компанії несуть значні збитки, відзначають в громадській спілці "Український фуд-ритейл альянс". Там вказують на те, що за деякими категоріями товарів, котрі імпортують торговельні мережі, строк придатності складає близько 20 календарних днів, а отже ускладнення руху транспорту в подальшому призведе до прямих та непрямих збитків на мільярди гривень для суб’єктів господарювання, які працюють у роздрібній галузі.

"Торговельні мережі зараз імпортують овочі та фрукти, крупи, рибу, молочні вироби, заморожені товари тощо. Зокрема, для продуктів харчування критичною є ситуація щодо можливості підтримки температурного режиму під час транспортування на час простою транспортних засобів у черзі", - пояснює у розмові з DW виконавча директорка громадської спілки "Український фуд-ритейл альянс" Наталя Петрівська.

Українським перевізникам уже другий тиждень поспіль доводиться чекати на заблокованому протестувальниками польсько-українському кордоні, 20 листопада 2023 року Фото: Omar Marques/AA/picture alliance

За словами Петрівської, блокування польсько-українського кордону та неможливість ввезення товару тільки для однієї великої торгової компанії, за приблизними розрахунками, може означати зменшення товарообігу на суму близько 100 мільйонів гривень на тиждень. З огляду на таку ситуацію Петрівська не виключає, що на полицях українських магазинів може забракнути певних категорій товарів, у тому числі й українського виробництва. Адже через заблокований кордон неможлива доставка деяких складових, з яких виготовляється продукція, або пакувальних матеріалів.

Директорка "Українсього фуд-ритейл альянсу" вказує на те, що користування іншими пунктами пропуску, наприклад на кордоні України з Румунією, збільшує термін доставки на 2-3 дні, а також збільшує вартість доставки за один рейс на 600-1000 євро й ці додаткові витрати в кінцевому рахунку призведуть до того, що за певні види товарів споживачам доведеться платити більше.

Ринок пального боляче сприймає блокування кордону

Двотижневе блокування польсько-українського кордону вже спричинило подорожчання скрапленого газу в Україні на 30 відсотків, каже директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн. "Майже 30 відсотків імпорту скрапленого газу йде через польський кордон, і відповідно замістити таку кількість пального швидко не виходить. Це ринок пального дуже боляче сприймає", - пояснює Куюн. Він констатує, що ціна на скраплений газ на АЗС зростає уже другий тиждень поспіль.

За словами Куюна, інформація, що для українських паливовозів польські протестувальники зробили "зелений коридор" не відповідає дійсності: "У черзі стоять всі: і зерновози, і паливовози, і звичайні вантажівки, бо фізично не можливо доїхати до пункту пропуску через черги".

На польсько-українському кордоні внаслідок блокади застрягли й паливовози, які прямують в Україну, 19 листопада 2023 року Фото: Anastasiia Smoliyenko/Ukrinform/abaca/picture alliance

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Відшкодування збитків буде?

Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України вже вивчає юридичні можливості притягнення до відповідальності польських протестувальників та польські місцеві органи влади, які дали дозвіл на протести на кордонах, що призвели до колосальних збитків. За словами Володимира Баліна, його асоціація звернулась до польських адвокатів, які захищатимуть права українського бізнесу.

"Ми вивчаємо можливість подання судових позовів, аби домогтися компенсації наших збитків, бо вважаємо, що страйк незаконний і вимоги протестувальників, м’яко кажучи, не зовсім відповідають діючому законодавству ЄС. Чи будуть відповідачем організатори страйку чи місцева влада Польщі, зараз ми детально опрацьовуємо це питання", - сказав Балін.

Окрім цього, продовжив Балін, Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України клопотатиме перед українським урядом, аби було проведене міжнародне розслідування, хто саме фінансує проведення таких страйків. Українські перевізники не виключають, що за цим стоять інтереси Росії. "Ми будемо лобіювати це питання, бо вважаємо, що достатньо доказів того, що ці страйки фінансуються саме Росією, економіка України дуже страждає від цього блокування", - сказав Балін.