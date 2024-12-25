Які свята відзначають у Німеччині

У різних федеральних землях і регіонах Німеччини налічується від 10 до 14 офіційних святкових днів на рік.

Скільки червоних днів можна нарахувати в календарях жителів Німеччини? Які це дні? Відповіді на ці запитання залежать від федеральної землі, у деяких випадках - від регіону або навіть міста. По всій країні офіційними вихідними є дев'ять святкових днів: Новий рік, Велика п'ятниця і Світлий понеділок, День праці, Вознесіння Господнє, День Святого Духа, День німецької єдності, Перший день Різдва і Другий день Різдва.

Також є особливі свята, які відзначають католики або протестанти. Вони є вихідними в землях або регіонах, де історично переважає одна з цих основних християнських конфесій. З цих та інших причин загальна кількість святкових днів у Німеччині на рівні федеральних земель зараз коливається від 10 до 12. Найбільше - у Баварії та Баден-Вюртемберзі: по 12 днів на земельному рівні, але при цьому в деяких баварських регіонах - цілих 13. У баварському місті Аугсбурзі - взагалі 14, але не будемо забігати наперед.

У переважно католицьких регіонах у календарі налічується більше червоних днів, ніж у протестантських, але ситуація останніми роками поступово змінюється. У 2019 році додатковий вихідний з'явився, наприклад, у Берліні - 8 березня. У Гессені, де поки що відзначають 10 свят, зараз обговорюють запровадження додаткового вихідного дня. Як можливість пропонують 1 грудня, день ухвалення земельної конституції 1946 року, або 8 березня - Міжнародний жіночий день.

Мистецтво комбінувати свята, вікенди і відпустку - своєрідний народний німецький спорт. Найурожайніші місяці - травень і грудень. Заповітне слово в таких випадках - Brückentag, тобто день (Tag) відпустки, який, наче міст (Brücke), з'єднує свято(и) і вихідні. Крім того, можна також додати відпустку до одного з довгих вікендів (langes Wochenende), коли свято відзначається в п'ятницю або понеділок.

Новий рік

Сцена з фільму "Три горішки для Попелюшки", який давно став одним із головних новорічних фільмів у Німеччині Фото: F+G Köhler/WDR/DRA/dpa/picture alliance

Новий рік (Neujahr, Neujahrstag) святкується 1 січня і особливих пояснень не потребує. Проте вже на прикладі цього свята можна продемонструвати особливості німецького федералізму. Перший варіант назви (Новий рік/Neujahr) офіційно використовується в Баварії та Баден-Вюртемберзі, другий (Новорічний день/Neujahrstag) - у всіх інших федеральних землях.

Богоявлення

Оспівувачі Вифлеємської зірки у Шварцвальді Фото: picture-alliance/dpa/P. Seeger

Богоявлення (Heilige Drei Könige, Epiphanias) відзначається 6 січня. У католицизмі це свято пов'язане з поклонінням волхвів. У Німеччині їх також називають Трьома святими королями. Є офіційним вихідним у Баварії, Баден-Вюртемберзі та Саксонії-Ангальт. У це свято діти в одязі волхвів ходять вулицями і славлять Христа своїми піснями - не тільки в цих трьох, а й у всіх інших землях.

Страстна п'ятниця

Процесія у Страсну п'ятницю в Штутгарті Фото: picture-alliance/dpa/M. Murat

Велика п'ятниця (Karfreitag) на Страсному тижні присвячена спогаду про смерть на хресті Ісуса Христа. Є вихідним у всіх федеральних землях Німеччини і належить до числа так званих тихих свят (stiller Freitag), в які заборонені всі заходи і заняття, що порушують спокій. Заборона починає діяти о шостій вечора четверга і триває до шостої ранку в суботу.

Світлий понеділок

Кінна процесія Георгія Побідоносця в баварському Траунштайні у Світлий понеділок Фото: Reuters/M. Dalder

Світлий понеділок (Ostermontag). Великодній понеділок також є вихідним у всій Німеччині. У перший день після воскресіння Ісус з'явився учням і протягом сорока днів розповідав їм про Царство Небесне, після чого вознісся на небо. Напередодні відзначається Світле Христове Воскресіння (Ostersonntag). Окремої необхідності оголошувати цю неділю вихідним днем немає, але в одній із земель все ж таки це зробили - у Бранденбурзі.

Міжнародний жіночий день

Учасниця демонстрації з нагоди Міжнародного жіночого дня в Кельні, організованої одним із німецьких профосюзів Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

Міжнародний жіночий день (Internationaler Frauentag, Weltfrauentag), що відзначається 8 березня, 2019 року став офіційним вихідним у Берліні. У 2023 році цей приклад наслідували в Мекленбурзі - Передній Померанії. В інших федеральних землях цей день залишається робочим.

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1 травня

Свято весни першого травня в Кельні на фотографії 1910-х років Фото: Jakob Volk/United Archives/picture alliance

1 травня або День праці (Erster Mai, Tag der Arbeit) є вихідним у всій Німеччині. Профспілкові та політичні організації проводять свої мітинги та ходи. Багато німців зустрічають початок цього весняного місяця вечірками - "Танцями в травень" (Tanz in den Mai). Ця традиція є свого роду сучасним варіантом святкування Вальпургієвої ночі.

Вознесіння Господнє

День батька в Гарці Фото: Matthias Bein/dpa/picture alliance

Вознесіння Господнє (Christi Himmelfahrt) святкують на сороковий день після Великодня в усіх землях, і воно припадає на один із четвергів між 30 квітня і 3 червня. Однак на фотографії - не церковна хода, а німецькі чоловіки, які незалежно від релігійних поглядів святкують у цей вихідний свій День батька (Vatertag). Неодмінний атрибут таких спільних прогулянок - візок, навантажений пивом і провіантом.

День Святого Духа

Зображення в храмі Святого Лаврентія в Нюрнберзі Фото: picture-alliance/dpa

День Святого Духа (Pfingstmontag) - другий день П'ятидесятниці (Pfingsten), що припадає на понеділок. Є вихідним у всіх землях Німеччини. Нагадує про сходження Святого Духа на апостолів. Зазначимо, що православні церкви відзначають у цей час День Святої Трійці, який західні церкви зі свого боку святкують тижнем пізніше, але вихідним у Німеччині він не є.

Свято Тіла і Крові Христових

Килим із квітів для святкової ходи у Шварцвальді Фото: picture-alliance/dpa/P. Seeger

Свято Тіла і Крові Христових (Fronleichnam) відзначається католицькою церквою в один із четвергів травня або червня на одинадцятий день після П'ятидесятниці. Є офіційним вихідним днем у Баден-Вюртемберзі, Баварії, Гессені, Північному Рейні - Вестфалії, Рейнланд-Пфальці, Саарі, а також окремих регіонах Саксонії та Тюрингії, в яких серед населення переважають католики.

Аугсбурзький день миру

Укладення Вестфальського миру в Мюнстері 1648 року на картині Герарда Терборха (Gerard ter Borch, 1617-1681) Фото: picture-alliance/akg-images

Аугсбурзький день миру (Augsburger Hohes Friedensfest) - особливе міське свято. 1555 року в Аугсбурзі було укладено релігійний мир між католиками і протестантами Священної Римської імперії. Пізніше під час Тридцятирічної війни 8 серпня 1629 року католицький імператор заборонив протестантам міста сповідувати їхню віру. Після завершення Тридцятилітньої війни вони вирішили згадувати цей день, який став в Аугсбурзі офіційним вихідним - Аугсбурзьким днем миру.

Вознесіння Богоматері

Урочиста хода в баварській громаді Кохель-ам-Зе в Баварії Фото: picture-alliance/dpa/A. Gebert

Вознесіння Богоматері (Mariä Himmelfahrt) відзначається 15 серпня і є офіційним святом у федеральній землі Саар, а також у більшості регіонів Баварії - за винятком близько 350 громад, у яких немає католицької більшості. Цього дня в Німеччині традиційно відбуваються церемонії освячення трав і квітів.

День дітей

Відбитки дитячих рук на плакаті з нагоди нового офіційного свята в Тюрингії Фото: Peter Kneffel/dpa/picture alliance

У світі є різні дні, присвячені дітям, захисту дітей і правам дітей. У Німеччині та Австрії Міжнародний день дітей (Weltkindertag) відзначають 20 вересня, але офіційним вихідним цей день не є, за винятком німецької федеральної землі Тюрингія, де його оголосили вихідним 2019 року, після чого кількість червоних днів календаря збільшилася тут до 11-ти.

День німецької єдності

Ганс-Дітріх Геншер, Ганнелоре Коль, Гельмут Коль і Ріхард фон Вайцзеккер на трибуні біля Рейхстагу в Берліні в історичний день - 3 жовтня 1990 року Фото: picture-alliance/dpa

День німецької єдності (Tag der Deutschen Einheit) відзначають 3 жовтня. Цього дня 1990 року набув чинності Договір про об'єднання Німеччини. Є єдиним офіційним святковим днем, закріпленим на федеральному рівні. Однак, хоча в цьому немає необхідності, майже всі німецькі землі також внесли цю дату до списку своїх земельних свят.

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День Реформації

Пам'ятник Мартіну Лютеру у Віттенберзі Фото: picture-alliance/dpa/H. Schmidt

День Реформації (Reformationstag). 31 жовтня 1517 року Мартін Лютер оприлюднив у Віттенберзі 95 тез, що поклали початок Реформації в Європі. Цей день відзначають у Бранденбурзі, Мекленбурзі-Передній Померанії, Нижній Саксонії, Саксонії, Саксонії-Ангальт і Тюрингії, більшість населення яких становлять протестанти. У 2017 році з нагоди 500-річчя Реформації цей день був вихідним по всій Німеччині.

День всіх святих

Смерть із косою - пам'ятник на кладовищі Мелатен у Кельні Фото: Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance

День усіх святих (Allerheiligen), що відзначається 1 листопада, є офіційним вихідним у Баден-Вюртемберзі, Баварії, Північному Рейні - Вестфалії, Рейнланд-Пфальці та Саарі, де він входить до числа так званих тихих свят. 2 листопада за ним слідує День усіх померлих вірних, у який католики згадують покійних родичів і відвідують кладовища. Напередодні Дня всіх святих у Німеччині також широко і неформально відзначають Геловін, як і в багатьох інших країнах світу.

День покаяння і молитви

Церковна служба в День покаяння і молитви у Фрауенкірхе у столиці Саксонії Дрездені Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

День покаяння і молитви (Buß- und Bettag) відзначають протестанти в листопаді - у середу за 11 днів до першого різдвяного Адвенту, але святом залишається тільки в Саксонії. Дні покаяння і молитви оголошували у зв'язку з небезпеками та лихами. З часом їх виявилося кілька десятків. У 1893 році влада Пруссії запровадила єдиний такий день. У ФРН до 1995 року він був вихідним, проте його скасували, щоб частково компенсувати додаткове навантаження на роботодавців у зв'язку з введенням обов'язкового соціального страхування з догляду за хворими.

Перший день Різдва

Різдвяний різьблений свічник Фото: picture-alliance/dpa/H. Hollemann

Перший день Різдва (Erster Weihnachtstag) - 25 грудня. Різдво Христове - одне з головних християнських свят. Відзначати його в Німеччині починають уже напередодні, на Святвечір (Heiliger Abend), але 24 грудня не є офіційним вихідним, проте багато хто бере цього дня відпустку. Крім того, магазини та підприємства сфери обслуговування напередодні Різдва працюють за скороченим графіком.

Другий день Різдва

Різдвяний Берлін Фото: picture-alliance/dpa/l. Schulze

Другий день Різдва (Zweiter Weihnachtstag) - 26 грудня. Другий день Різдва багато німців проводять, відпочиваючи від святкових застіль, відвідуючи родичів і здійснюючи прогулянки. До Нового року, якщо є можливість, вважають за краще не працювати - брати відпустку.

P.S.

Учасники карнавальної ходи в Кельні Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

А як же знаменитий карнавал? Чому його немає в списку, адже головні карнавальні ходи проходять у понеділок? "Скажений понеділок" (Rosenmontag) ніде в Німеччині не є святковим днем. Однак у містах і регіонах, де його відзначають, наприклад, у Рейнському регіоні, роботодавці можуть добровільно давати вихідний своїм співробітникам, навіть не намагаючись чинити опір карнавальній стихії та традиціям.