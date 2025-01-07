Які наслідки матиме захоплення Курахового армією РФ?

Російське міністерство оборони у понеділок, 6 січня, повідомило про нібито повний контроль над Кураховим - колись 18-тисячним містечком на південному-заході Донеччини. У Збройних силах України (ЗСУ) спростовують цю інформацію. Однак низка воєнних аналітиків вказують, що в Кураховому ситуація складна і, ймовірно, воно все таки буде повністю окуповане.

Бої за Курахове, що в 30 кілометрах на південь від Покровська, розпочалися наприкінці жовтня 2024 року. Після втрати Україною Вугледару російські війська почали спроби оточення міста. Згідно з даними OSINT-аналітиків проєкту Deep State , захопити східні околиці міста росіянам вдалося приблизно два місяці тому. З того часу вони просунулися з обох флангів Курахового і потроху продавили оборону в самому місті. Наприкінці грудня, за даними Deep State, російська армія увійшла до західних околиць, де велися запеклі бої в промзоні в районі трубного заводу та Курахівської ТЕС, яка через руйнування вже не має значення з точки зору вироблення електрики та тепла, а використовується для утримання оборони.

ОСУВ "Хортиця": РФ знищує всі будинки у Кураховому

Попри заяви міноборони РФ у генеральному штабі ЗСУ не підтверджують окупацію міста. У ранковому зведення за 7 січня там лише зазначили: "На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак на позиції наших військ поблизу Слов’янки, Срібного, Андріївки, Петропавлівки, Курахового та Дачного".

Оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" ЗСУ також спростовує повну окупацію міста. "На Курахівському напрямку Сили оборони протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвинути наступ. Противник активно проводив штурмові дії в міській забудові Курахового та в напрямку Дачного і Янтарного. Тривають заходи з локалізації та знищення штурмових груп противника, що інфільтрувалися в наші бойові порядки", - йдеться у повідомленні "Хортиці" , опублікованому в Telegram вранці вівторка, 7 січня.

Як зауважив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, армія РФ намагається знищити всі будинки у Кураховому, щоб ЗСУ було ніде тримати оборону. "Будь-який будинок - це укріплення. Якщо там просто випалена земля, то оборону тримати не можливо. Таку тактику росіяни активно застосовують певно ще з часів Донецького аеропорту. І вони її застосували в Кураховому. Саме тому операція їхня там триває довго", - заявив Трегубов в ефірі телемарафону 7 січня. Попри це, за його словами, українськім військовим вдається "триматися в західній частині, на його західній околиці, в тому числі утримуючи теплоелектростанцію, що знаходиться в місті".

Водночас військовий оглядач, координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець стверджує, що передові підрозділи ЗСУ вже повністю відійшли з території Курахівської ТЕС. "Таким чином, оборона Курахового фактично завершена… Наші передові підрозділи ще утримують село Дачне, а також частину дороги на Янтарне", - написав він у Facebook ще 3 січня.

Росіяни називають Курахове "потужним укріпленим районом із розвиненою мережею вогневих точок та підземних комунікацій. "З півночі він прикривається водосховищем, що суттєво обмежувало маневрові можливості російських штурмових підрозділів", - йдеться у заяві російського відомства.

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Підготовка до наступу на Покровськ?

Як зауважують опитані DW експерти, Курахове, яке розташоване на трасі Н-15 "Запоріжжя - Донецьк", більше не має важливого значення для логістики українських військ. Таку роль Курахове відігравало під час боїв біля Мар'їнки, Вугледару, Красногорівки. Нині ця траса більш важлива для росіян з точки зору просування далі на захід, пояснює DW генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко.

"Але я не думаю, що вони почнуть рух туди раніше, ніж на Покровськ", - каже він. За словами Романенка, у росіян нині немає сил наступати на всіх фронтах. "Тому вони концентрують свої зусилля і роблять це послідовно. Тобто сам Покровськ декілька місяців тому хотіли взяти, але не вдалося. У нас там резерви невеличкі були, відбили. Тоді вони змістили зусилля і захопили Вугледар, зараз Курахове і виходять на Покровськ", - зауважує він.

Саме Курахове - це ключ до Курахівського виступу (низка сіл західніше до Костянтинополя), який є південним флангом Покровська, наголошує Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", експерт Українського центру дослідження проблем безпеки імені Дмитра Тимчука. "Починати наступальні дії на Покровськ, коли не контролюється Курахівський виступ, це самогубство. Тому росіяни займаються створенням умов для генеральної битви 2025-го року за Покровськ, яка відбудеться вже після інавгурації Трампа", - припускає він у розмові з DW.

Оборонний потенціал Покровська

Коваленко сумнівається, що ЗСУ зможуть втримати Курахівський виступ. "Зараз задача - гальмування та виснаження ворога. Протягом першого кварталу 2025 року в них є всі можливості зрізати Курахівський виступ. Потенціалу там достатньо", - каже експерт. Але після цього, впевнений Коваленко, росіяни все ж таки не зможуть швидко захопити Покровськ. "У кожного населеного пункту, за військовою наукою, є свої можливості тримання оборони - це рельєфно-ландшафтні особливості, природні й штучні перешкоди, забудова. Все це впливає на можливості проведення в міських умовах наступальних операцій ворогом. Покровськ за своїми показниками може тримати оборону, як мінімум, пів року", - вважає він.

Водночас Коваленко зауважив, що цей термін може змінитися з огляду на вплив інших факторів. "Ми бачили, що Бахмут тримав пів року оборону, Авдіївка тримала оборону пів року, а Часів Яр тримає оборону понад рік. З іншого боку, в нас були й негативні приклади, як-то Очеретине. За своїми показниками цей населений пункт міг триматися десь приблизно три місяці, але оборона через командування і непрофесійну ротацію впала за декілька днів", - нагадав експерт.