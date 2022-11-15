Які графіті в Україні залишив Бенксі (фото)

Фото: Banksy/dpa/picture allianceУкраїнаЯкі графіті в Україні залишив Бенксі (фото)1 год. тому1 год. томуВідомий вуличний художник Бенксі створив в Україні щонайменше сім графіті. Його роботи продаються за мільйони євро, але особистість Бенксі відома вкрай обмеженому колу осіб. У галереї DW - добірка графіті Бенксі.https://p.dw.com/p/4JYdiРекламаДивіться також: Нові графіті Banksy - не лише в Бородянці?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video