Україна

Які графіті в Україні залишив Бенксі (фото)

1 год. тому 1 год. тому

Відомий вуличний художник Бенксі створив в Україні щонайменше сім графіті. Його роботи продаються за мільйони євро, але особистість Бенксі відома вкрай обмеженому колу осіб. У галереї DW - добірка графіті Бенксі.