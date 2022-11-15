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Графіті Бенксі в Україні
Фото: Banksy/dpa/picture alliance
Україна

Які графіті в Україні залишив Бенксі (фото)

1 год. тому

Відомий вуличний художник Бенксі створив в Україні щонайменше сім графіті. Його роботи продаються за мільйони євро, але особистість Бенксі відома вкрай обмеженому колу осіб. У галереї DW - добірка графіті Бенксі.

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