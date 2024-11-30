Протести в Тбілісі розігнала поліція, десятки постраждалих

У відповідь на дії учасників протесту поліція застосувала водомети та перцевий газ, почалися затримання. Серед постраждалих - демонстранти, журналісти та силовики.

На центральному проспекті Шота Руставелі в Тбілісі вранці в суботу, 30 листопада, завершилася акція протесту опозиції, під час якої поліція проводила жорсткі затримання протестувальників, котрі залишалися на барикаді, повідомив кореспондент британської медіакомпанії ВВС.

В акції брали участь десятки тисяч людей. Спершу основна маса протестувальників скандувала гасла біля будівлі парламенту, перекривши проспект, але згодом ситуація загострилася. Мітингувальники стали кидати в поліцейських петарди та пляшки з фарбою, стукати різними предметами у ворота будівлі парламенту та намагатися виламати бічні ворота.

Міністерство внутрішніх справ Грузії заявило, що мітинг "вийшов за рамки закону", оскільки протестувальники пошкодили інфраструктуру та влаштовують пожежі. Пошкоджені вхідні ворота парламенту, йдеться в повідомленні МВС.

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Десятки постраждалих, понад сотня затриманих

У відповідь на дії учасників протесту поліція застосувала водомети та перцевий газ, почалися затримання. Протестувальників відтіснили від будівлі парламенту.

Серед демонстрантів і силовиків є травмовані, також постраждали журналісти. Як повідомляє "Ехо Кавказу", особливо діставалося від поліції журналістам, які вели прямі ефіри. Також це ЗМІ посилається на низку відео, на яких зафіксовано побиття демонстрантів силовиками та обчислює постраждалих десятками. МВС Грузії заявляє, що "від насильницьких дій протестувальників постраждали 10 співробітників міністерства".

Також МВС Грузії повідомило про затримання 107 людей під час розгону акції. Загалом за дві доби затримано близько 150 учасників протестів.

Зурабішвілі: Протести мають мирний характер

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка виступила на боці опозиціонерів, назвала цю акцію "рухом опору". "Ми залишимося єдиними доти, доки Грузія не досягне своєї мети: повернення на європейський шлях і досягнення нових виборів", - цитує її агенція AFP.

Зурабішвілі також звернулася до правоохоронців і закликала їх не застосовувати силу до учасників протестів, заявивши, що акція протесту має мирний характер. "У всіх відносинах видно, що ніхто не готовий миритися з Грузією, що обрусіла, Грузією, у якої відібрали конституцію, Грузією, яка перебуває в руках нелегітимного уряду і парламенту", - заявила вона.

Протести - проти призупинення євроінтеграції Грузії

Акції протесту почалися напередодні в Тбілісі та інших містах Грузії після того, як прем'єр-міністр країни Іраклій Кобахідзе заявив про призупинення переговорів про вступ до Європейського Союзу до 2028 року.

Цю заяву Кобахідзе зробив через кілька годин після ухвалення парламентом ЄС резолюції, яка не визнає минулих парламентських виборів у Грузії, на яких переможцем оголосили правлячу досі "Грузинську мрію", через масштабні порушення та вимагає протягом року провести нові вибори.