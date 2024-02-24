Акції солідарності з Україною проходять по всій Німеччині

У другу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну акції проходять, зокрема, в Берліні, Гамбурзі, Кельні та Лейпцигу. На посольство Росії в німецькій столиці активісти вивели проєкцію заклику "Припиніть вбивати".

У Німеччині від ранку суботи, 24 лютого, тривають демонстрації та пам'ятні заходи у зв'язку з другою річницею повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Активісти міжнародної неурядової екологічної організації Greenpeace вранці 24 лютого за допомогою проєктора вивели на фасад посольства Росії в Берліні гасло "Припиніть вбивати". Greenpeace заявила про "пряму відповідальність російського керівництва за президентства Володимира Путіна за загибель і поранення понад 500 000 людей". Крім того, активісти спроєктували на будівлю посольства гасло "Руки геть від України".

У Гамбурзі о 12-й годині дня містяни провели хвилину мовчання за загиблими під час війни українцями. Там зупинилися потяги метро.

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Понад п'ять тисяч людей беруть участь у антивоєнному заході у Кельні. У Лейпцигу солідарність з містом-побратимом Києвом демонструє переобладнаний трамвай. Мітинги та панахиди у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну також заплановані в багатьох інших містах Німеччини.

Російська армія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого 2022 року. За офіційними даними ООН, відтоді в Україні загинули щонайменше 10 378 цивільних.