Яка позиція Китаю у війні між Ізраїлем та ХАМАС?

Пекін каже, що займає нейтральну позицію у війні між Ізраїлем і ХАМАС, засуджує насильство з обох боків і хоче виступити посередником. Наскільки це реально - у DW.

На березі річки Хуанпу у фінансовій столиці Китаю Шанхаї стоїть готель Peace Hotel - висока будівля із зеленим дахом у формі піраміди, звідки відкривається чудовий краєвид. У готелі зупинялися такі високопоставлені гості, як президенти США Рональд Рейган та Білл Клінтон, а також інші знаменитості, як-то Чарлі Чаплін та Бернард Шоу.

Менш відомо, що готель, збудований єврейським бізнесменом Віктором Сассуном у 1929 році, до 1949 року називався Cathay Hotel. Протягом кількох років це була найвища будівля у місті. Сассун переїхав до Шанхаю у 1920-х роках і створив там свою бізнес-імперію. Під час Другої світової війни він підтримав будівництво поселення площею близько двох з половиною квадратних кілометрів, де знайшли захист близько 20 тисяч євреїв, які рятувалися від нацистських переслідувань.

Але після захоплення влади у Китаї комуністами більшість євреїв залишили Шанхай. Віктор Сассун був змушений продати свої компанії китайській Компартії за безцінь. Випадок із Сассуном показує, як китайські комуністи ставилися до євреїв, а потім і до молодої держави Ізраїль, - з упередженням.

Торгівля - основа зв'язків Китаю з Ізраїлем

Під час "холодної війни" Китай завжди заявляв про солідарність зі своїми арабськими союзниками та часто голосував проти Ізраїлю в Організації Об'єднаних Націй. Більше того, лише 1992 року Китай та Ізраїль офіційно встановили дипломатичні відносини. З моменту встановлення дипвідносин Китай розглядає Ізраїль передусім як торгового партнера. Цього року двосторонній товарообіг уже становив близько 22 мільярдів доларів.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху 30 жовтня 2023 Фото: imago images/Xinhua

У жовтні 2023 року прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху мав відвідати Китай, на порядку денному стояло питання про укладання угоди про вільну торгівлю між сторонами. Однак поїздку було відкладено через напад на Ізраїль угруповання ХАМАС, визнаного в ЄС, США, Німеччині та більшості країн Заходу терористичною організацією.

Офіційні угоди та заяви, що стосуються відносин між КНР та Ізраїлем, присвячені здебільшого економіці та торгівлі. У них рідко згадується конфлікт на Близькому Сході. Наприклад, за підсумками останнього візиту Нетаньяху до Пекіна в 2017 році повідомлялося лише про те, що Китай хоче сприяти розвитку спільних з Ізраїлем інноваційних розробок та підтримки високотехнологічних стартапів.

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Ізраїль для Китаю - передусім союзник США

Китай завжди розглядає Ізраїль крізь призму його зв'язків зі Сполученими Штатами Америки - головним геополітичним суперником Пекіну. "Ізраїль - стійка демократія, що міцно спирається на союз із США, - зазначає в інтерв'ю DW Ебергард Зандшнайдер (Eberhard Sandschneider), політолог і партнер консалтингової фірми Berlin Global Advisors. - Тому з точки зору Китаю Ізраїль геополітично не входить до прихильників плану антизахідного альянсу, який зараз випрацьовує Китай".

Постійний представник Китаю при ООН Чжан Цзюнь, лютий 2022 року Фото: ASSOCIATED PRESS/picture alliance

З початку листопада до КНР перейшло головування у Раді Безпеки ООН. Незабаром після цього постійний представник Пекіна при ООН Чжан Цзюнь заявив: "Китай урочисто закликає певну велику країну, що має особливий вплив на зацікавлені сторони, відкинути егоїстичні інтереси та геополітичні міркування та докласти всіх зусиль для припинення війни та відновлення миру". Чжан у цьому випадку, зрозуміло, мав на увазі США, що він їх побічно звинуватив у зацікавленості у збройному конфлікті на Близькому Сході.

Критичні висловлювання на адресу Ізраїлю "неосвічених дурнів"

Антизахідні настрої знаходять свій відбиток і на китайських інтернет-форумах, дискусії на яких ретельно відстежуються місцевими цензорами. Військові дії в Газі сприймаються багатьма користувачами як "тероризування слабшого мусульманського народу єврейським народом, яких його явно перевершує". Цей расистський стереотип, схоже, поширений у китайських соцмережах.

Користувачі китайських соцмереж активно поширюють антиізраїльскі коментарі Фото: Weibo/Deutsche Botschaft in China

Користувачі Weibo, найпопулярнішої платформи в КНР, знають, що уряд Німеччини непохитно стоїть на боці Ізраїлю. На сторінці німецького посольства можна знайти сотні антисемітських коментарів. "Агресори!" - пише один із користувачів з ніком "Hi, niger ager". І продовжує: "Нацисти у Німеччині та Ізраїлі об'єдналися і разом виступають проти людства".

Відповідь німецької дипмісії на це і подібні повідомлення була однозначною і абсолютно прямою: "Досить безглуздо називати нацистами всіх людей без розбору. Той, хто комбінує прапор Ізраїлю зі свастикою на своїй фотографії, - або неосвічений дурень, або безпринципний негідник." Ми блокуємо такі акаунти.

Китай підтримує зв'язки з Палестинською автономією, але не з ХАМАС

За твердженням влади у Пекіні, Китай займає нейтральну позицію у палестинсько-ізраїльському конфлікті. Проте КНР критикує Ізраїль. Китайський міністр закордонних справ Ван Ї назвав військові дії Ізраїлю в Газі "непропорційними" та заявив, що країна значно перевищила межі самооборони. Жителі Гази не повинні піддаватися колективному покаранню, наголосив Ван.

У Раді Безпеки ООН китайський представник зазначив, що Пекін хотів би врахувати законні інтереси безпеки обох супротивних сторін та відновити мир. КНР не має регулярних контактів з ісламістською терористичною організацією ХАМАС, яка контролює Сектор Гази. Однак Китай підтримує зв'язки з керівництвом Палестинської національної автономії (ПНА) і навіть підписав із ним у 2023 році угоду про стратегічне партнерство.

За підсумками переговорів, які провели у червні глава КНР Сі Цзіньпін та голова ПНА Махмуд Аббас, у спільному комюніке наголошувалося, що "Китай підтримує створення незалежної палестинської держави у межах 1967 року та зі столицею у Східному Єрусалимі".

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Палестинці мовчать з приводу порушення прав людини у Сіньцзяні

У відповідь керівництво ПНА зобов'язалося слідувати "політиці одного Китаю" і перейняло наратив китайської сторони щодо ситуації з уйгурами в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі (СУАР), у якому переважає мусульманське населення, наголошуючи, що те, що там відбувається, "пов'язане не з питаннями прав людини, а з боротьбою з тероризмом, радикалізацією та сепаратизмом". Тим часом ООН засуджує "серйозні порушення прав людини" та вбачає можливі "злочини проти людяності" у Сіньцзяні.

Зустріч між Махмудом Аббасом та Сі Цзіньпіном 14 червня 2023 Фото: Jade Gao//AFP/AP/picture alliance

Китай і раніше підтримував тісні зв'язки з палестинцями, нагадує політолог Зандшнайдер, додаючи, що підтримка національно-визвольних рухів "завжди була частиною самосприйняття китайської зовнішньої політики" - за умови, що не йдеться про Тайвань та Сіньцзян.

Тому сьогодні, вважає політолог, Пекін шукає прихильників в арабському світі, які не засуджували б його репресії проти уйгурів - якщо Китай втратить підтримку в арабському світі, то сепаратистські сили в Сіньцзяні можуть отримати велику підтримку з боку мусульманських країн. А будь-яке повстання етнічних меншин було б найгіршим сценарієм для керівництва КНР, для якого цілісність країни є головним пріоритетом.

Китай як міжнародний посередник

З 2019 року Китай має спецпосланника з питань Близького Сходу, до сфери діяльності якого входить активізація мирного процесу між ізраїльтянами та палестинцями. Чжай Цзюнь, який обіймає нині цю посаду, після початку війни в Газі вже провів цілу низку консультацій. Він заявив, що Пекін твердо стоїть на боці миру і бачить причини конфлікту у недостатньому "захисті легітимних національних прав палестинського народу" - і тепер Китай разом із Росією працює над деескалацією конфлікту.

Акцент на близькість із Росією має закономірний характер. Ебергард Зандшнайдер вважає, що останніми роками Пекін послідовно посилює співпрацю з країнами, що не належать до Заходу, і відіграє дедалі активнішу роль на міжнародній арені. "В останні десятиліття Китай не проявляв активності щодо близькосхідного конфлікту. Але тепер ми бачимо спроби позиціонувати себе як посередника - також, як, наприклад, було в конфлікті Саудівської Аравії та Ірану", - каже політолог.

У квітні 2023 року за підтримки Китаю обидві країни зробили перші кроки до нормалізації відносин, а Пекін отримав додаткові бали як впливовий посередник. А втім, у близькосхідному конфлікті повторити цей успіх навряд чи вдасться, попереджає Зандшнайдер: "У даному конкретному випадку між Ізраїлем та ХАМАС довіра до Китаю дуже обмежена".