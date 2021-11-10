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Як звільнений Куп’янськ живе із загрозою російської помсти

15 хв. тому

Російська артилерія працює поруч зі звільненим Куп’янськом. Внаслідок обстрілів місцеві жителі втратили спочатку електроенергію, потім воду і газ. Репортаж DW із деокупованого міста.

https://www.dw.com/uk/ak-zvilnenij-kupansk-zive-iz-zagrozou-rosijskoi-pomsti-26092022/video-63241050
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