Як звільнений Куп’янськ живе із загрозою російської помсти

КонфліктиУкраїнаЯк звільнений Куп’янськ живе із загрозою російської помсти To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїна15 хв. тому15 хв. томуРосійська артилерія працює поруч зі звільненим Куп’янськом. Внаслідок обстрілів місцеві жителі втратили спочатку електроенергію, потім воду і газ. Репортаж DW із деокупованого міста. https://www.dw.com/uk/ak-zvilnenij-kupansk-zive-iz-zagrozou-rosijskoi-pomsti-26092022/video-63241050Реклама