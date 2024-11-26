Як жителів Німеччини готують до можливого нападу Росії

У Німеччині почали серйозно готуватися до можливого нападу Росії на європейські країни НАТО і навіть до прямих російських ударів по німецькій території. Тож агресія РФ в Україні, яка надалі триває, а також погрози на адресу європейських країн і конкретно ФРН, які постійно озвучують офіційні особи в Москві та учасники передач на державних телеканалах, подіяли: німці занепокоїлися своєю безпекою та обороноздатністю.

Німцям можуть стати в пригоді старі бомбосховища

Як наслідок паралельно до прискореного переозброєння і переоснащення Бундесверу, боєготовність якого за останні два десятиліття різко впала, активізувалися заходи в галузі цивільної оборони. Про це свідчить новина про розробку плану зі створення у країні мережі бункерів і бомбосховищ. Їй передувало повідомлення про те, що офіцери Бундесверу почали роз'яснювати представникам бізнесу, з якими проблемами вони можуть зіткнутися в разі війни з Росією.

Цей бункер у Гамбурзі перетворили на готель та нічний клуб Фото: Julie Huehnken/DW

Про те, що Федеральне відомство захисту населення і допомоги у випадку катастроф (Bundesamt für Bevölkerungssschutz und Katastrophenhilfe, BBK) працює над планом створення системи бункерів у країні, першою повідомила наймасовіша в Німеччині та зазвичай добре поінформована бульварна газета Bild. Після цього новина облетіла провідні німецькі ЗМІ.

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За даними Bild, BBK зараз вивчає, у яких громадських місцях, зокрема в адміністративних будівлях і станціях метро, можна було б за необхідності обладнати сховища. До того ж планується розробити мобільний застосунок, який показуватиме жителям відстань до найближчого бункера, і готується широка роз'яснювальна кампанія.

У багатьох німецьких містах, особливо великих, тривалий час зберігалися бункери та сховища, що залишилися ще після Другої світової війни. Адже знесення цих надзвичайно масивних споруд - дуже дорогий і трудомісткий процес. Однак після 2007 року він прискорився, розповіли Bild у BBK. А деякі об'єкти перетворили на виставкові зали та майданчики для проведення культурних заходів.

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До того ж низка бункерів, обладнаних у роки "холодної війни", наприклад, для членів керівництва країни поблизу Бонна на заході Німеччини, стала музеями. Адже аж до повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року мало хто в Німеччині вірив, що подібні споруди коли-небудь знову знадобляться. Як наслідок сьогодні, за даними BKK, у ФРН є лише 579 загальнодоступних захисних приміщень, розрахованих лише на 480 тисяч осіб.

У колишньому урядовому бункері в Арвайлері неподалік від Бонна зараз музей Фото: Stefan Ziese/imageBROKER/picture alliance

Щоправда, і після початку повномасштабної війни в Україні у Німеччині не відразу усвідомили необхідність у таких об'єктах, яка знову виникла. Це сталося, по суті, лише через два роки.

ЄС рекомендує тримати вдома запас на три дні

Так, навесні Німецький союз міст і громад, що представляє 14 тисяч муніципальних органів влади, закликав федеральний уряд у найближчі десять років щорічно інвестувати щонайменше один мільярд євро в інфраструктуру для захисту цивільного населення, зокрема в реактивацію законсервованих бомбосховищ. А на початку літа на конференції міністрів внутрішніх справ федеральних земель обговорювалася доповідь МВС ФРН про стан справ із сучасними укриттями для населення Німеччини.

І ось тепер стало відомо, що в BBK уже формують список конкретних об'єктів, які можна було б пристосувати під бункери. Про будівництво нових не йдеться: це було б занадто дорого і, головне, тривало б занадто довго. До того ж в уряді, судячи з публікацій у німецьких ЗМІ, дійшли висновку, що мережа відносно невеликих децентралізованих бункерів буде доцільнішою, ніж кілька особливо великих централізованих сховищ. Bild повідомляє, що BBK має намір заохочувати створення в Німеччині сховищ у гаражах і підвалах індивідуальних і багатоквартирних житлових будинків.

Спеціальне приміщення на випадок ядерної війни під головним вокзалом Нюрнберга Фото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

Це, схоже, зараз тренд у всьому Євросоюзі. У будь-якому разі, на початку листопада Європейська Комісія (ЄК) опублікувала у Брюсселі доповідь про військову і цивільну оборону в ЄС. У ній, зокрема, всім домашнім господарствам рекомендується мати запаси води, їжі та ліків на три дні. Представляючи доповідь, глава ЄК Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) визнала, що ЄС не був належною мірою підготовлений ані до пандемії COVID-19, ані до нападу Росії на Україну.

Тому тепер необхідно посилити захист як від природних катастроф (наприклад, від ураганів і повеней, що почастішали через зміну клімату), так і від зовнішніх загроз, свідчить висновок Єврокомісії. У доповіді зазначалося, що у ЄС поки що немає чіткого плану, як діяти в разі збройної агресії проти одного з його членів, але військова загроза з боку Росії змушує зосередитися на розробці такого плану.

Що буде у Німеччині у разі війни на східному фланзі НАТО

Плани на випадок війни потрібні не тільки держорганам, а й підприємствам, вважають у Німеччині. Тому уряд розробив частково секретний "Оперативний план Німеччина", що налічує близько 1000 сторінок, повідомила в середині листопада газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Цей план, зокрема, містить інструкції та рекомендації бізнесу, на що налаштовуватися і як діяти в разі загострення ситуації на європейській території НАТО або в разі початку воєнних дій.

І ось тепер старші офіцери Бундесверу на заходах по всій країні роз'яснюють ці рекомендації підприємцям і менеджерам, повідомляє FAZ. Кореспондент газети розповів про дві такі зустрічі, що відбулися в Гамбурзі. На одній із них офіцер, зокрема, загострив увагу на тому, що в разі війни найбільший у Німеччині гамбурзький порт може стати важливим логістичним центром, через який на фронт підуть потоки військ союзників зі своїм спорядженням.

Транспортування БМП Marder у Німеччині Фото: Armin Weigel/dpa/picture alliance

Чи готова влада міста і його бізнес до того, що, наприклад, автомобільні та залізничні дороги в місті та навколо нього будуть забиті військами, унаслідок чого рух громадського та комерційного транспорту буде паралізовано, запитував офіцер. А до того, продовжував він, що залізничне сполучення може опинитися під ударом?

На іншому заході представник Бундесверу, зокрема, порекомендував керівникам підприємств навчити додатково щонайменше п'ятьох із кожних 100 співробітників управлінню вантажним автотранспортом. Адже водії 70 відсотків усіх вантажівок на дорогах Німеччини - це вихідці з країн Східної Європи, пояснив офіцер і поставив риторичне запитання: "Коли там почнеться війна, де опиняться ці люди?"

Той самий доповідач порадив підприємствам прагнути до автономії - наприклад, придбати дизельні генератори або використовувати власні вітряні турбіни. Він також порекомендував не тільки скласти детальний план для екстрених випадків, а й упевнитися в тому, що персонал насправді знає, як діяти.