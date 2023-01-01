Як Україна зустріла Новий рік в умовах війни

Вдень 31 грудня й у ніч на 1 січня Росія здійснила запуск проти України десятків крилатих ракет і дронів-камікадзе. Більшість з них була збита силами ППО, а в Києві відбулися вуличні святкування зустрічі Нового року. Ворожі атаки завдали незначної шкоди енергосистемі держави. Українські офіційні особи звинуватили агресора у навмисному обстрілі цивільних будинків.

"Та треба ж святкувати! Скільки можна їх боятися?"

Уже за пів години після відбою повітряної тривоги 31 грудня спорожнілі вулиці Києва потерпали від заторів, тротуари були заповнені перехожими, а супермаркети покупцями. Кияни терпляче вистоювали щонайменше 30-20 хвилин до кас, штовхаючи поперед себе заповнені харчами й пляшками алкоголю візки. "Та треба ж святкувати! Скільки можна їх боятися? Росіяни саме того і хочуть, щоби ми всі тут були перелякані, щоби зіпсувати нам свято", - наперебій висловлювала свою мотивацію компанія молоді, з якою поспілкувався кореспондент DW.

На Софійському майдані ввечері 31 грудня 2022 року Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

З настанням темряви на Софійській площі зібралися сотні людей, вже звиклих до нової традиції зустрічати Новий рік на вулиці. "Ми й раніше завжди сюди приходили, і зараз прийшли. І будемо ходити, коли завершиться війна в цьому новому році", - каже жінка середнього віку, що веселилася зі своїм чоловіком і кількома друзями й оберемками шампанського. Більшість тостів тут виголошувалося за якнайшвидшу перемогу України у війні й побажання миру й різноманітних благ всім довкола.

Ще під час тригодинної повітряної тривоги в передноворічний день й ракетних обстрілів Києва людей, що скупчилися в метро, підбадьорювали музики в національних строях, що співали різдвяні колядки. На деяких станціях виступали актори в костюмах новорічних персонажів. А на залізничному вокзалі Києва відбувся концерт рок-гуру "Kozak System". В одному з київських ресторанів всі столики були зайняті. Адміністраторка сказала кореспонденту DW, що замовлення були ще задовго до Нового року й повідомила, що у них відкрита ще й підземна зала на випадок нових ракетних атак.

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Повітряна тривога в новорічну ніч

Черговий ракетний напад на Україну з боку Росії не примусив на себе довго чекати. Одразу після опівночі, вже в перші хвилини нового року, в Києві знову була оголошена повітряна тривога. Кияни чули щонайменше два вибухи, які сталися, за офіційною інформацією, внаслідок збиття двох російських ракет. Уламки однієї пошкодили приватне авто, і іншої були знайдені на коліях метро. На ранок кілька станцій метро були закриті. Про жертви повідомлень не надходило. Загалом, сили оборони повідомили про знищення в новорічну ніч 45 випущених росіянами по Україні іранських бойових безпілотників "Шахед". Відбій повітряної тривоги у Києві оголосили близько п'ятої ранку.

В останній день 2022 року, за даними української сторони, Росія випустила по Україні 20 крилатих ракет. Як повідомляється, 12 з них були знищені силами протиповітряної оборони в Київській, Житомирській та Хмельницькій областях. Три вдарили по Києву. Внаслідок цих ударів, за офіційною інформацією, загинув один чоловік, повідомлення про кількість поранених зростали до пізнього вечора і досягли 20 осіб. Серед них - журналіст з Японії. В житловому кварталі Солом'янського району удар прийшовся по скупченню смітників у дворі житлового кварталу. На Протасовому ярі від вибуху ракети зруйновані кілька приватних садиб. Наймасштабніших руйнувань зазнав готель в центрі Києва поблизу Національного палацу "Україна". В багатьох довколишніх будинках неподалік всіх трьох вибухів повилітали шибки, були пошкоджені вхідні двері.

Пошкоджений внаслідок передноворічної ракетної атаки РФ готель у Києві, 31 грудня 2022 року Фото: Kyodo/picture alliance

"Цього разу масована ракетна атака Росії була навмисно спрямована на житлові квартали, а навіть не на нашу енергоінфраструктуру. Воєнний злочинець Путін "святкує" Новий рік, вбиваючи людей", - написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму дописі в Twitter. Глава українського МЗС знову закликав відібрати в Росії місце постійного члена Ради безпеки ООН, "яке вона весь час займала незаконно".

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Зеленський: "Хочу всім нам побажати одного - перемоги"

"Ми не знаємо достеменно, що принесе нам новий, 2023-й, рік. Я хочу всім нам побажати одного - перемоги", - з таким новорічним вітанням звернувся до українців президент Володимир Зеленський. Він заявив, що Україна поверне усі окуповані території.

Володимир Зеленський: "З 24 лютого ми почали творити нашу перемогу. З багатьох цеглинок - сотень інших перемог" Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що зустрічає Новий рік зі захисниками України у Бахмуті, де точаться запеклі бої. "Шлемо вам вітання з Бахмуту. З переможним 2023 роком!", - заявив Кличко.

Керівник головного управління розвідки міноборони Кирило Буданов у своєму привітанні запевнив, що в новому році на українців чекають радість та перемога, якою стане "вихід на міжнародно визнані кордони 1991 року".