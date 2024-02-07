Як Україна пережила черговий масований удар РФ

Цього разу війська РФ застосували різні засоби ураження - від дронів-камікадзе до балістичних ракет. У Харкові виявили уламки ракет з КНДР, а в Києві експерти кажуть про уламки з "особливими характеристиками".

Після більш ніж двох тижнів перерви війська РФ знову завдали масованого ракетного удару по Україні - 7 лютого РФ атакувала загалом 64-ма дронами та ракетами різних типів й базування, з яких українським оборонцям вдалося знищити 44 повітряні цілі: 15 ударних БпЛА, 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 3 крилаті ракети "Калібр", поінформували в ПС ЗСУ. Про перехоплення високошвидкісних ракет Х-22, а також балістичних ракет "Іскандер-М" чи С-300, якими війська РФ теж обстрілювали Україну, у зведенні ПС ЗСУ не повідомлялося.

Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) кажуть, що виявили уламки ракет, якими били цього разу по Києву. Як повідомив директор КНДІСЕ Олександр Рувін у своєму Telegram-каналі: "Окремі знайдені об'єкти досліджень за фактом цієї нічної атаки мають маркування та особливі характеристики. Це допоможе оперативно дослідити й надати правоохоронним органам всю можливу інформацію".

Тим часом міноборони РФ відрапортували, що завдали "групового удару високоточною зброєю великої дальності (..) по підприємствах військово-промислового комплексу України". "Ціль удару досягнуто. Усі об'єкти уражені", - зазначили в пресслужбі російського відомства.

Третій масований наліт на Київ з початку року

Натомість з різних регіонів України надходили повідомлення про руйнування й пошкодження саме цивільної інфраструктури та житлової забудови. Це стосується насамперед Києва, для якого це - вже третій масований удар РФ у цьому році. У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) повідомили, що в небі над Києвом вдалося збити близько 20 повітряних цілей.

У Дніпровському та Голосіївському районах столиці фіксували руйнування й пошкодження внаслідок падіння уламків ракет. Так, на межі Дніпровського та Деснянського районів було "пошкоджено високовольтні підземні електрокабелі та сталося коротке замикання в трансформаторній підстанції, без пожежі", повідомляли в Telegram-каналі КМВА. Постраждало двоє осіб.

Згодом мер Києва Віталій Кличко уточнив, що постраждалих троє і додав, що уламки ракети пошкодили дві високовольтні лінії в столиці, тож у Дніпровському районі без струму залишилися майже 20 тисяч домогосподарств. А ще, на лівому березі міста було пошкоджено магістраль теплопостачання, казав мер, але кілька годин енергетикам вдалося відновити енергопостачання для цього району Києва.

Трагедія в Голосіївському районі: загинули цивільні

Однак наймасштабніша трагедія сталася в Голосіївському районі, де частина ракети спричинила пожежу в 18-поверховому будинку. Станом на 14:40 повідомлялося про чотирьох загиблих та щонайменше 40 поранених унаслідок вибуху й пожежі. Декого з потерпілих довелося шпиталізувати. Рятувальникам вдалося евакуювати десятки інших мешканців будинку, повідомляли в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України. Пожежу в будинку загасили, але розбір завалів триває.

Також у Голосіївському районі була пошкоджена станція техобслуговування (СТО), зайнялися або пошкоджені близько 40 автівок.

Уламками пошкоджені автомобілі й у Деснянському і Дніпровському районах. На додачу через наслідки атаки РФ було змінено рух громадського транспорту - зокрема, повідомлялося про затримки руху трамваїв.

Головний дипломат ЄС Боррель під час атаки РФ спускався в укриття у Києві

Російська ракетна атака позначилася й на перебігу візиту верховного представника Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля, який напередодні прибув до Києва. Головному дипломату Євросоюзу довелося спускатися в укриття під час масованого повітряного нальоту.

"Це щоденна реальність хороброго українського народу, відколи Росія розпочала протиправну агресію", - написав Боррель у соцмережі X і додав світлину зі сховища.

Після відбою повітряної тривоги він попрямував до Верховної Ради, де виступав перед нардепами.

Пошкодження й постраждалі у Київській області

У Київській області також зафіксували руйнування й пошкодження від падіння уламків. За даними Київської обласної військової адміністрації (ОВА), від цього постраждали 8 населених пункти у двох районах області. Повідомлялося про пошкодження уламками 14 приватних будинків, господарчих споруд, парканів, авто. "В одному із закладів освіти частково вибиті вікна та посічені двері. У двох багатоквартирних будинках фіксують уламки в квартирах", - повідомляв керівник Київської ОВА Руслан Кравченко в Telegram-каналі.

Згодом у Нацполіції повідомили, що в області було троє постраждалих, а в ДСНС України уточнили, що наслідки обстрілу ліквідовували 26 рятувальників та 5 одиниць техніки.

Обстріл Миколаївщини: пошкоджено будинки, загинув цивільний

Ударів зазнала Миколаївська область разом з обласним центром. Як повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, війська РФ атакували Миколаїв "шахедами" та ракетами повітряного базування. "Внаслідок влучань пошкоджено близько 20 житлових будинків", - написав він у Telegram.

А мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про загибель у реанімації одного постраждалого від атаки. Від російського удару сталося займання на ділянці підземного газопроводу, а на території інфраструктурного об’єкта зайнялася технічна споруда, додав Кім.

Удари по Харківщині, Дніпровщині й Львівщині

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram про щонайменше чотири обстріли Харківщини, зокрема про влучання у Слобідському районі Харкова. "Є пошкодження нежитлової інфраструктури", - писав він. Про постраждалих Синєгубов не повідомив, однак згодом президент України Володимир Зеленський уточнив, що на Харківщині постраждалих було двоє, а одну людину вдалося врятувати.

Пізніше начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов, повідомив, що "дві з п'яти ракет, випущених вранці по Харкову, - північнокорейського виробництва". "Металеві уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали на території промислової зони. Попередні висновки спеціалістів - це північнокорейські ракети HVASON 11GA (KN-23)", - написав він у Facebook.

Окремі громади на Дніпровщині також зазнали ударів дронами РФ. Внаслідок падіння уламків були руйнування на території комунального підприємства. Пошкоджень зазнали будівлі та авто, спалахнула пожежа, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Ракети РФ атакували й один з промоб'єктів міста Дрогобича в Львівській області - пошкоджено дах будівлі та автомобіль-сміттєвоз. Постраждалих серед людей не зафіксували, наголошували в ДСНС і Львівській ОВА. Близько 09:30 пожежу загасили.

Зеленський пообіцяв відповісти на "терор" РФ

На чергову російську атаку відреагував і президент України Володимир Зеленський. Сам удар Зеленський назвав "терором", про що написав у Telegram. "Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких. Обовʼязково відповімо Росії - терористи завжди відчуватимуть наслідки своїх дій", - написав Зеленський.