Як у Скандинавії готують населення на випадок війни

На тлі війни Росії проти України Швеція, Фінляндія і Норвегія оновили інструкції про те, як діяти в надзвичайних ситуаціях. Про суть рекомендацій та про ставлення до них населення - у DW.

Війна Росії проти України вплинула на ситуацію з безпекою в Балтійському регіоні, напруженість зросла. Скандинавські країни - й передусім ті, що безпосередньо межують з Росією, - вже зробили помітні кроки зі зміцнення своєї військової потужності, збільшивши оборонні бюджети. А Фінляндія і Швеція вступили в НАТО. Однак в умовах можливих бойових дій важливий не тільки військовий потенціал, а й система цивільної оборони, а також готовність населення до такого розвитку подій.

Нові інструкції для населення на випадок війни

Фінляндія, Швеція та Норвегія надрукували для своїх громадян брошури, які пояснюють, як поводитися в разі початку воєнних дій або різних катастроф. Фінляндія презентувала рекомендації населенню в цифровому форматі, а Норвегія та Швеція - у друкованому вигляді. У них пояснюється, що робити в разі екстремальних погодних умов, пандемій і потенційних конфліктів, зокрема військових.

У шведів, навпаки, назва брошури наголошує на можливості воєнного конфлікту: "На випадок кризи або війни". У рекомендаціях населенню йдеться про те, що в нестабільні часи, коли на європейському континенті відбуваються збройні конфлікти та теракти, кібератаки та кампанії з дезінформації використовуються для підривної діяльності та впливу на Швецію. "Щоб протистояти цим загрозам, ми повинні бути єдині. Якщо країна зазнає нападу, кожен повинен зробити свій внесок у захист незалежності Швеції та нашої демократії", - зазначено в брошурі.

Мікаель Фріселл, голова Департаменту цивільної оборони міноборони Швеції, у пресрелізі пояснив, що ситуація з національною безпекою кардинально змінилася, зараз усім необхідно підвищувати свою стійкість до різних криз і, як підсумок, до війни. Швеція, яка призупинила обов'язковий призов на військову службу 2010 року, відновила його 2017 року. У Фінляндії та Норвегії загальний військовий обов'язок існує вже кілька десятиліть.

Тривала історія цивільної оборони в країнах Скандинавії

Підготовка до надзвичайних ситуацій не є чимось новим для скандинавських країн. Подібні інструкції та рекомендації з'явилися тут ще під час Другої світової війни, а потім холодної війни, тому у свіжих брошурах було оновлено вже наявну інформацію з цього приводу.

Юссі Корхонен, голова фінського Департаменту цивільної оборони, розповів DW, що, незважаючи на відсутність прямої військової загрози Фінляндії та іншим скандинавським країнам, ситуація у сфері безпеки у світі стала нестабільнішою та більш непередбачуваною. Тому, за його словами, такі інструкції та рекомендації важливо вчасно актуалізувати.

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін представляє оновлені рекомендації на випадок виникнення надзвичайної ситуації, 8 жовтня, 2024 року Фото: Claudio Bresciani/TT/AP Photo/picture alliance

"Підготовка населення потребує тривалого часу. Це не проєкт. Це процес, у якому ви повинні мати певний рівень готовності на випадок різних надзвичайних ситуацій", - уточнив Корхонен. Близько 400 000 фінів уже завантажили нові інструкції. За словами Корхонена, 60 відсотків його співгромадян підготувалися і запаслися на випадок надзвичайної ситуації, наприклад, харчами та водою на три дні.

"Мета полягає в тому, щоб і решта 40 відсотків зробили такі запаси на крайній випадок", - ділиться голова Департаменту цивільної оборони. І додає, що, згідно з дослідженнями, міська молодь Фінляндії менше підготовлена до надзвичайних ситуацій, ніж люди, які живуть у сільській місцевості.

Чи хвилюються шведи з приводу війни?

Девід Ферм, студент університету в Гетеборзі, каже, що зараз шведи не думають про підготовку до війни і почуваються спокійно. "Щойно брошури дійдуть до населення, а, наскільки я розумію, вони ще не дійшли, тоді, я думаю, буде трохи більше занепокоєння, - припустив Ферм в інтерв'ю DW. - Але, зрештою, люди знову заспокояться. Паніки не буде".

На думку Ферма, краще, щоб шведи знали, як діяти, і готувалися до надзвичайних ситуацій, і непогано мати таку інформацію, незалежно від того, яку паніку може викликати її поява. Людвіг Карлберг, який працює для одного зі стартапів у Стокгольмі, також вважає, що думка про війну у Швеції дуже далека для більшості його співвітчизників і не викликає в них серйозного занепокоєння.

"Люди не дуже розуміють зв'язок між війною Росії проти України і тим, що вона може вплинути на наш спосіб життя і загрожувати йому. Я думаю, що вони більш обізнані про стан справ у певних сферах життя, наприклад, у сфері кібербезпеки", - зазначає Карлберг.

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На його думку, дуже важливо, щоб брошура з рекомендаціями потрапила до рук шведів, "оскільки зараз це питання постало як ніколи гостро". Карлберг вважає, що загалом жителі Швеції бояться Росії та війни в Європі, але наївно оптимістичні щодо місця своєї країни в цьому конфлікті.

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Чи хвилюються фіни з приводу війни?

У Лаппенранті, фінському місті, розташованому поруч із кордоном із Росією, чутливість до загрози сильніша. Маріка Кесселі, місцева вчителька, каже, що бути готовим до найгіршого, наприклад, до військового конфлікту, дуже важливо. Хоча сама вона поки що не виконала всіх рекомендацій влади, які стосуються цивільної оборони.

Жінка зізнається, що найбільше злякалася, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, і навіть розмірковувала тоді про заміну свого електромобіля на машину з двигуном внутрішнього згоряння. "Я вчителька, і ми зазвичай не говоримо про можливість війни в школі - це занадто страшно", - пояснила Кесселі.

"Коли ми перебуваємо з друзями, ми іноді обговорюємо це. Але можливість виїхати подалі від кордону і знайти нову роботу доволі невелика, тож ми намагаємося вірити, що колись ця планета стане більш мирною. І сподіваємося на це", - підсумувала Маріка Кесселі.