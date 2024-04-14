США, Британія та Франція також відбивали атаку на Ізраїль

США, Великобританія, Франція та Йорданія допомогли Ізраїлю відбити удар Ірану в ніч на 14 квітня. ЦАХАЛ заявив, що атака включала близько 170 дронів, 30 крилатих ракет і 120 балістичних ракет, 99% з яких було збито.

Сполучені Штати Америки, Великобританія, Франція та Йорданія допомогли Ізраїлю відбити ракетно-дроновий удар Ірану в ніч на неділю, 14 квітня. Про це повідомляє видання The Times of Israel з посиланням на заяви офіційних осіб.

Пентагон заявив, що його сили перехопили "десятки ракет" і безпілотників, запущених з Ірану, Іраку, Сирії та Ємену. Збройні сили США збили зокрема кілька іранських безпілотників у провінціях на півдні Сирії поблизу кордону з Йорданією.

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Президент США Джо Байден заявив у суботу, що збройні сили США допомогли знищити "майже всі" безпілотники та ракети, випущені Іраном по Ізраїлю, додавши, що він підтвердив свою "залізну" підтримку прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньяху. За словами Байдена, останніми днями він наказав американським військовим літакам і есмінцям відправитися на Близький Схід, коли стала очевидною ймовірна загроза з боку Ірану для ключового союзника США.

"Завдяки цьому розгортанню та надзвичайній майстерності наших військовослужбовців ми допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети. Я сказав (Нетаньяху - Ред.), що Ізраїль продемонстрував надзвичайну здатність захищатися від навіть безпрецедентних атак і перемагати їх, надсилаючи чітке повідомлення своїм ворогам, що вони не можуть ефективно загрожувати безпеці Ізраїлю", - зазначив Байден.

За його словами, жодні сили чи об'єкти США не зазнали удару з боку Ірану.

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У США не надають подробиць про кораблі чи літаки, які брали участь в операції. "Наші сили залишаються готовими захищати війська США та партнерів у регіоні, надавати подальшу підтримку обороні Ізраїлю та посилювати регіональну стабільність", - заявив міністр оборони США Ллойд Остін

Участь Франції

Речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) контр-адмірал Даніель Хагарі підтвердив у неділю вранці, що Франція також брала участь в обороні Ізраїлю, хоча у нього немає точних даних про те, чи французькі літаки збили будь-яку з ракет, запущених Іраном.

"Франція має дуже хороші технології, реактивні літаки, радари, і я знаю, що вони брали участь у патрулюванні повітряного простору", - сказав він.

Британія обіцяє "перехоплювати будь-які повітряні атаки"

Реактивні літаки Королівських ВПС Британії на Близькому Сході "за потреби перехоплюватимуть будь-які повітряні атаки в радіусі дії наших місій", заявило вночі міністерство оборони країни.

"У відповідь на зростання загроз з боку Ірану та зростаючий ризик ескалації на Близькому Сході уряд Великобританії співпрацює з партнерами в усьому регіоні, щоб заохотити деескалацію та запобігти подальшим нападам", - йдеться у заяві.

Своєю чергою, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив у неділю, що британські військові літаки збили безпілотники, запущені Іраном під час нападу на Ізраїль, передає Reuters.

"Я можу підтвердити, що наші літаки дійсно збили кілька іранських ударних безпілотників. Якби ця атака була успішною, наслідки для регіональної стабільності було б важко переоцінити", - зазначив Сунак.

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Йорданія збила десятки іранських безпілотників

Тим часом військово-повітряні сили Йорданії також перехопили та збили десятки іранських безпілотників, які порушили її повітряний простір і прямували до Ізраїлю.

Згідно з недільною заявою кабінету міністрів Йорданії, країна перехопила кілька об'єктів, які увійшли в її повітряний простір, щоб забезпечити безпеку своїх громадян.

Джерела повідомили про те, що безпілотники були збиті в повітрі на йорданській стороні долини Йордану, вони прямували до Єрусалиму. Інші були перехоплені поблизу іраксько-сирійського кордону. Більше подробиць вони не надали.

Повітряний напад Ірану на Ізраїль

Нагадаємо, що у ніч на неділю Ізраїль, який пів року тому зазнав масштабного нападу палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС і у відповідь проводить наземну воєнну операцію в Секторі Гази, був атакований сотнями ракет і дронів з боку Ірану.

Іран завдав масованого удару після того як 1 квітня, ймовірно ізраїльська авіація вдарила по його консульству в столиці Сирії Дамаску, внаслідок чого загинули семеро членів Корпусу вартових ісламської революції, зокрема двоє генералів.

Одночасно з Іраном проіранські ліванське шиїтське парамілітарне угруповання "Хезболла" та єменські хусити теж обстріляли цілі в Ізраїлі. Це був уже не перший, але поки наймасованіший удар по Ізраїлю з боку проіранських угруповань з Лівану, Ємену, Сирії, Іраку. І Іран, і ХАМАС, який США та ЄС оголосили терористичною організацією, ставлять своєю метою знищення держави Ізраїль.

Армія оборони Ізраїлю в неділю заявила, що атака Ірану включала близько 170 безпілотників, 30 крилатих ракет і 120 балістичних ракет. Речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі заявив, що 99 відсотків дронів та ракет, випущених Іраном по Ізраїлю, були перехоплені засобами ППО.

За словами Хагарі, більшість ракет були перехоплені системою протиповітряної оборони великої дальності Arrow і здебільшого збиті за межами повітряного простору Ізраїлю. Деяким із ракет вдалося обійти оборону Ізраїлю, вразивши авіабазу Неватім на півдні країни. Хагарі зазначив, що деякій інфраструктурі в Неватімі було завдано незначних пошкоджень, але авіабаза працює як зазвичай.