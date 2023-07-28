Як із "Батьківщини-матері" у Києві знімають герб СРСР
На щиті "Батьківщини-матері" у Києві замінюють герб СРСР на тризуб. Але цим декомунізація не обмежується. Національний музей історії України у Другій світовій війні хоче перейменувати монумент на "Україна-Мати".
Проєкт "Тризуб Батьківщини"
Кошти на заміну радянського герба на тризуб на щиті "Батьківщини -матері" - 28 мільйонів гривень - були зібрані за рахунок благодійних внесків, бюджетні гроші на це не передбачені. До Дня Незалежності, 24 серпня, споруджений 1981 року монумент офіційно має отримати новий символ - український тризуб, обіцяє міністерство культури України.
Демонтаж за планом
Підготовчі роботи пройшли успішно. Перший етап безпосередньо демонтажу елементів радянського герба зі щита скульптури "Батьківщина-мати" фахівці завершили 30 липня.
Долю герба визначило опитування українців
Перед тим, як вирішити демонтувати герб, міністерство культури України 2022 року провело опитування у державному додатку "Дія". У нерепрезентативному дослідженні участь взяли понад 778 тисяч українців. За результатами опитування, 85% вибрали варіант "Замінити герб СРСР на тризуб". 9% зазначили, що бажають лише зняти герб СРСР, а 6% - залишити все, як є.
Демонтувати складніше, ніж монтувати
Працівники демонтують елементи радянського герба частинами. Роботи з демонтажу - підвищеної складності, розповів начальник кранового департаменту генпідрядної організації Андрій Горай в інтерв'ю "Суспільному". За його словами, демонтаж проводити складніше, ніж монтаж. Складність у висоті, у розміщенні, в обмеженнях на навантаження, а також у погодних умовах.
Перший демонтований фрагмент герба
Перший фрагмент радянського герба - "колосок" вагою майже 80 кілограмів - успішно відокремили та спустили на землю", - відзвітував Національний музей історії України у Другій світовій війні 30 липня.
Радянський герб - частина історії
Коли всі частини старого радянського герба з монумента знімуть, герб планують зібрати і передати до Національного музею історії України у Другій світовій війні.
Суперечка за метал
Тризуб на щиті буде виготовлений з європейського металу, хоча до того планувалося, що частину виготовлять з матеріалу "Запоріжсталі", а решту - з металу закордонного виробника. 25 липня мінкульт заявив, що для тризуба використають тільки європейський метал, бо метал "Запоріжсталі" не відповідає вимогам. Металокомбінат це заперечує та називає претензії до якості сталі безпідставними.
Змінять не лише герб, а й назву?
Заміна радянського герба на скульптурі може стати не єдиним кроком з декомунізації пам'ятника. Національний музей історії України у Другій світовій війні пропонує перейменувати монумент на "Україна-Мати". Таке рішення ухвалила на засіданні Вчена рада музею, однак його ще має затвердити міністерство культури. У музеї сподіваються, що мінкульт зробить це до Дня Незалежності 24 серпня.