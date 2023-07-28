Як із "Батьківщини-матері" у Києві знімають герб СРСР

Тризуб на щиті буде виготовлений з європейського металу, хоча до того планувалося, що частину виготовлять з матеріалу "Запоріжсталі", а решту - з металу закордонного виробника. 25 липня мінкульт заявив, що для тризуба використають тільки європейський метал, бо метал "Запоріжсталі" не відповідає вимогам. Металокомбінат це заперечує та називає претензії до якості сталі безпідставними.