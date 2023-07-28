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8 год. тому
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Топтема

Володимир Зеленський

ЗМІ: Зеленський може представити "формулу миру" в ООН

Політика5 год. тому
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Демонтаж радянського герба зі щита Батьківщини-матері почався 30 липня 2023 року

Як із "Батьківщини-матері" у Києві знімають герб СРСР

Як із "Батьківщини-матері" у Києві знімають герб СРСР

Історія8 год. тому8 фото
Ферма в Білорусі

Навіщо білоруська влада хоче повернутися до кріпацтва

Навіщо білоруська влада хоче повернутися до кріпацтва

Політика11 год. тому
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Е-декларування: шпарини для приховування залишаються?

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Шульман: У РФ триває підготовка до другої хвилі мобілізації

Шульман: У РФ триває підготовка до другої хвилі мобілізації

Конфлікти13 год. тому
Українська фехтувальниця Ольга Харлан

Дискваліфікація Ольги Харлан: як відреагували у Німеччині

Дискваліфікація Ольги Харлан: як відреагували у Німеччині

Спорт28 липня 2023 р.
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Принцеса-воїн у ЗСУ: як 20-річна кулеметниця воює на "нулі"

Принцеса-воїн у ЗСУ: як 20-річна кулеметниця воює на "нулі"

Конфлікти28 липня 2023 р.16:31 хв.
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