Як іноземці-парамедики евакуюють поранених військових ЗСУ

Вікторія Покатілова

26.10.2023 26 жовтня 2023 р.

Команда іноземних парамедиків ARTESANS вже пів року допомагає евакуювати поранених українських військових з прифронтових зон. Вони працюють у спеціально обладнаних реанімаційних бусах. Чому ризикують життям в Україні - розповіли DW.