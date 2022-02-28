Як іноземці-парамедики евакуюють поранених військових ЗСУ

КонфліктиУкраїнаЯк іноземці-парамедики евакуюють поранених військових ЗСУTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїнаВікторія Покатілова26.10.202326 жовтня 2023 р.Команда іноземних парамедиків ARTESANS вже пів року допомагає евакуювати поранених українських військових з прифронтових зон. Вони працюють у спеціально обладнаних реанімаційних бусах. Чому ризикують життям в Україні - розповіли DW.https://p.dw.com/p/4Y3t8Реклама