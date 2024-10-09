Як французькі літаки Mirage 2000 зможуть посилити ЗСУ

Париж повідомив, що Київ отримає винищувачі Mirage-2000 на кілька місяців пізніше, але їх перед цим модернізують. DW розбиралася, наскільки ці літаки посилять українські Повітряні сили.

Попри обіцянку передати Україні до кінця 2024 року партію винищувачів Mirage-2000, зроблену у червні президентом Франції Еммануелем Макроном , цього року літаків Україна не отримає. Про затримку у постачанні повідомив 8 жовтня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. За його словами, французькі винищувачі Київ отримає вже в першому кварталі 2025 року.

Чому ЗСУ потрібен французький Mirage-2000

За даними спеціалізованого видання Defence News, французька компанія Dassault Aviation виготовила близько 600 літаків Mirage 2000, половина з яких була експортована до восьми країн, зокрема в Грецію, Об'єднані Арабські Емірати та Тайвань. Літак сягає у довжину близько 14 метрів, розмах його крил - близько дев'яти метрів, має порожню вагу 7500 кілограмів і розвиває максимальну швидкість до близько 2700 кілометрів на годину.

Mirage 2000-5 - це модернізована модифікація цього бойового літака, який має покращений радар і який може оснащуватися ракетами класу "повітря-повітря" Mica, а також бути носієм крилатих ракет повітряного базування SCALP-EG, які Франція постачає Україні.

У розмові з DW головний редактор спеціалізованого українського видання Defense Express Олег Катков висловив упевненість, що французькі літаки стануть суттєвим посиленням для Повітряних сил Збройних сил України, насамперед у протиповітряній обороні. "Головна і перша задача "Міражів" буде забезпечення протиповітряної оборони - для відбиття ударів, у першу чергу крилатих ракет, а також дронів", - вважає експерт.

Винищувачі Mirage 2000 є ефективними для ППО Фото: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

Наскільки модернізація "Міражів" посилить їх?

Себастьян Лекорню у своєму дописі в соцмережі X повідомив, що "Міражі", які поставлять Україні, буде модернізовано. "На авіабазі Казо, в Жиронді, їх буде оснащено новим обладнанням: для ведення повітряного і наземного бою та радіоелектронної боротьби", - зауважив він.

На думку Каткова, у результаті цієї модернізації французькі винищувачі отримають можливість використовувати плануючі боєприпаси, як мінімум французькі бомби AASM Hammer з дальністю ураження понад 70 кілометрів. Також, за його словами, під час такої модернізації було б логічним інтегрувати під Mirage 2000-5 такі плануючі боєприпаси як американські JDAM-ER і SDB, які вже є на озброєнні ЗСУ - для ураження наземних цілей у безпосередній близькості від лінії фронту.

Важливим є також і анонсоване французьким міністром посилення засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) літаків. Таким чином, припускає Катков, винищувачі Mirage збираються зробити стійкішими до впливу російських засобів РЕБ. Це може стосуватися як роботи навігаційних систем, так і бортової радіолокаційної станції літака і систем зв'язку.

Оскільки радянські винищувачі Су-24, які є на озброєнні ПС ЗСУ, вже протягом досить тривалого часу ефективно застосовують крилаті ракети повітряного базування SCALP та Storm Shadow проти російських наземних об'єктів, то питання їх застосуванні на "Міражах" є, на думку експерта, другорядним.

Різниця між Mirage та F-16

Хоча Mirage і F-16 розроблялися приблизно одночасно, вони мають суттєві відмінності - як у своїй конструкції та характеристиках, так і у бойовому застосуванні. Коментуючи принципові відмінності між Mirage та F-16, експерти вказують насамперед на слабкість Mirage у протиповітряному бою проти ворожої авіації. "У Mirage 2000-5 не інтегровано далекобійні ракети "повітря-повітря". Для виконання задачі протиповітряної оборони у тилових районах Mirage підходить. Для виконання задачі кидати плануючі бомби він теж підходить. Під ці дві задачі підходить і F-16. Але F-16 може виконати ще одну задачу - відігнати ворожу авіацію від рубежів скидання їхнього озброєння. І Mirage 2000-5 з цією задачею просто не впорається, оскільки не має відповідного озброєння", - зазначає Катков.

Літак Mirage не ефективний у повітряних боях, але ефективний для виконання інших задач, кажуть експерти Фото: Nicolas Economou/NurPhoto/picture alliance

Це пояснюється тим, що головною ракетою класу "повітря-повітря" на озброєнні F-16 є AIM-120, які, залежно від модифікації, мають дальність ураження до 160 кілометрів, каже експерт. На його думку, завдяки цим ракетам, у випадку необхідності виконання задачі відкинути російську авіацію від лінії використання їхнього озброєння, F-16 виконає її об'єктивно краще, ніж "Міраж". Адже останній може оснащуватися лише ракетами класу "повітря-повітря" Mica, дальність яких є значно скромнішою - 60-80 кілометрів.

На слабкість "Міражів" у потенційному повітряному бою проти російських літаків вказує також колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап. На його думку, у цьому французькі винищувачі є навіть слабшими за радянські МіГ-29. "У них слабші радари, а озброєння не дозволяє вести повітряний бій. Вважається, що Mirage 2000-5 - для повітряного бою. Але про що можна казати, коли в тебе радар на 100 кілометрів, а ракета в кращому разі стріляє на 80. Якщо їх кинути на російський Су-35, він їх просто розстріляє", - зазначив експерт у коментарі виданню "РБК-Україна".

Скільки "Міражів" може отримати Україна?

У липні цього року президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія потребує щонайменше 128 винищувачів F-16, щоб "дорівнятися" у небі з російською авіацією. Дотепер Україна отримала від Данії і Нідерландів лічені літаки F-16, тож до досягнення цієї мети залишається ще дуже далеко. Як зазначає Олег Катков, "теоретично, навіть якщо скласти всі обіцянки загального ресурсу передачі F-16, Україні можуть передати близько 70 літаків - і це до 2027 року". "І у цій ситуації постає питання того, де брати необхідну кількість бойових машин," - каже експерт.

Цю ситуацію справді могли б покращити французькі "Міражі". Париж не називає кількості літаків, які планує надати Києву. За даними французького порталу Opex360, ВПС Франції мають у своєму розпорядженні лише 20 літаків типу Mirage 2000-5, які має бути списано до 2030 року. Тож загальна кількість літаків, на які Україна може розраховувати від Франції, просто фізично не може перевищити цю цифру.

Але парк бойових літаків ПС ЗСУ може не обмежитися лише F-16 та Mirage, адже наприкінці вересня міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що, окрім зобов'язання партнерів поставити Україні ці літаки, тривають також консультації щодо постачання ще двох типів винищувачів - Gripen і Eurofighter.