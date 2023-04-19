Як ЄС допомагатиме Україні, не обділяючи своїх фермерів

Євросоюз не має наміру зупиняти імпорт сільгосппродукції з України, але готовий фінансово підтримати сусідні з нею держави-члени ЄС, а також гарантувати транзит товарів до третіх країн.

Екстрені заходи Європейського Союзу для допомоги сусідам України передбачають гарантії обмеження імпорту з України: сільськогосподарські продукти можна буде провозити транзитом через ці країни ЄС, але продавати - лише в інших державах-членах блоку або в третіх державах. Про це повідомили високопосадовці ЄС у середу, 19 квітня, у Брюсселі. Про поновлення мит щодо імпорту з України не йдеться, підкреслили вони: Європейська комісія (ЄК), як і раніше, планує продовжити безмитний режим на нього ще на рік.

ЄК запровадить термінові заходи на рівні ЄС, і таким чином тимчасові заборони на імпорт з України, запроваджені рядом країн в односторонньому порядку, стануть надмірними і підлягатимуть скасуванню, зазначили в Брюсселі. Нові правила стосуватимуться п'яти держав - Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини - і поширюватимуться на чотири види сільгосппродуктів з України: пшеницю, кормову кукурудзу, насіння соняшника та ріпак. Щодо інших сільськогосподарських продуктів з України Єврокомісія не бачить необхідності вживати таких заходів, тож має намір провести розслідування.

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Ще 100 мільйонів євро для фермерів ЄС

Екстрені заходи залишатимуться чинними імовірно до кінця червня - на думку Єврокомісії, стільки часу знадобиться для розпродажу всіх запасів сільгосппродукції, які накопичилися у зазначених країнах. Забезпечити дотримання нових правил можна буде, наприклад, за допомогою електронного опечатування контейнерів, пояснив урядовець ЄС. Крім цього, ЄК надасть п'яти вищезгаданим країнам другий пакет фінансової допомоги на 100 мільйонів євро із сільськогосподарського резерву. Конкретні суми для кожної країни поки не визначені.

Допомога призначається фермерам в ЄС, які постраждали від спотворення ринкових умов після надходження до їхніх країн безпрецедентних обсягів дешевшої української сільгосппродукції. Наприклад, у 2021 році Польща імпортувала 2800 тонн української пшениці, а 2022-го - 500 000 тонн. Так само різко зріс імпорт кукурудзи: 5800 тонн у 2021 році і 1 840 000 тонн у 2022-му. У Єврокомісії наголосили, що показники в решті чотирьох країнах - Болгарії, Румунії, Словаччині та Угорщині - співставні з польськими.

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Причини кризи

У Єврокомісії назвали ситуацію, що склалася, винятковою обставиною і перерахували кілька причин її виникнення. За словами чиновників, значною мірою різке зростання імпорту з України відбулося через те, що чорноморська "зернова угода" останнім часом "не працювала належним чином". Вдаватися до подробиць вони відмовилися, проте зауважили, що у мирний час морем експортувалося 90 відсотків українського зерна.

Тепер же всі ці обсяги перевозяться через західний кордон України залізницею та сплавляються Дунаєм, до чого інфраструктура не була готова. Тому одним із найважливіших завдань ЄС має стати забезпечення транзиту української продукції до інших країн усіма доступними способами, наголосили чиновники.

Україна за останні 12 місяців експортувала 63 мільйони тонн товарів за "лініями солідарності", половина з цього обсягу - зерно. Воно було продане за 26 мільярдів євро – це прямий дохід для українського бізнесу. Зі свого боку, ЄС експортував в Україну 23 мільйони тонн товарів, що принесло 48 мільярдів євро бізнесу блоку. За оцінками Брюсселя, зазвичай на розвиток подібного розмаху транспортної інфраструктури потрібні роки, але після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну "логістичний зсув стався відразу".

Водночас пов'язана із сільгосппродуктами логістика сусідніх з Україною країн зараз зайнята під українською продукцією, що впливає на різні аспекти діяльності місцевих фермерів – від зберігання та транспортування їхніх продуктів до недоступності потужностей з переробки, як у випадку з насінням соняшника у Болгарії.

Збір пшениці в Україні Фото: Alexey Furman/Getty Images

Транспортні витрати впливають на конкурентоспроможність українського зерна

На запитання, чому українська сільгосппродукція не постачається до третіх країн, а осідає у сусідів, у Єврокомісії відповіли, що для представників бізнесу це дешевше, ніж транзит. Чиновники зазначили, що вартість транспортування українського зерна в принципі надзвичайно висока: транспортні витрати зараз становлять 40 відсотків його підсумкової ціни, при тому, що зазвичай цей показник має становити близько 10 відсотків. Це не дозволяє українському зерну конкурувати з набагато дешевшим сьогодні російським, констатували у Брюсселі.

Щоб знизити ці витрати, необхідно до осені вдосконалити транспортну інфраструктуру, що веде до морських портів ЄС, включити в "лінії солідарності" нові порти, наростити постачання Дунаєм. Близько половини всього зерна, що експортується з України, зараз йде цією річкою, отже її пропускну спроможність потрібно значно збільшити, скориставшись інвестиціями зі структурних фондів, проте на це потрібен час, наголошують у ЄС. У будь-якому разі "лінії солідарності" - це проєкт, розрахований і на середньострокову, і на довгострокову перспективу, оскільки необхідно буде не лише розвивати торгівлю, а й постачати Києву матеріали для повоєнного відновлення, підсумували у Брюсселі.