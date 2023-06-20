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Airbus уклав рекордний контракт у Ле Бурже

Валерій Сааков
3 год. тому

Індійський лоукостер IndiGo має намір придбати в Airbus близько 1000 лайнерів. Замовлення в Ле Бурже стало найбільшим одиничним замовленням в історії авіаперевезень.

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Airbus уклав рекордний контракт у Ле Бурже
Представник авіакомпанії Ingigo Рахул Бхатія і глава концерну Airbus Гійом Форі на авіасалоні в Ле-БуржеФото: Arnaud Dumontier/dpa/picture alliance

Європейський авіавиробник концерн Airbus у перший день роботи Паризького аерокосмічного салону в передмісті французької столиці Ле Бурже, в понеділок, 19 червня, уклав з індійським авіаперевізником IndiGo контракт на продаж йому 500 авіалайнерів із модельного ряду A320neo.

Як заявив очільник відділу продажів Airbus Крістіан Шерер (Christian Scherer), це - найбільше одиничне замовлення в історії авіаперевезень.

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2019 року індійський лоукостер IndiGo вже замовив у Airbus 300 лайнерів з того ж модельного ряду. Загалом авіакомпанія має намір придбати у європейського авіавиробника майже 1000 літаків, 480 із них - до кінця поточного року.

Нинішнє замовлення містить стандартний A320neo, далекомагістральний A321neo і новий далекомагістральний A321XLR. За словами представника Airbus, ще не вирішено, як буде розподілена угода щодо кількості окремих типів літаків, передає dpa. Постачання замовлених 19 червня машин розпочнеться, однак, лише у 2030 році. Суму контракту при цьому Airbus і Indigo розголошувати не стали.

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Досі найбільше замовлення на пасажирські літаки було зроблено в лютому цього року конкурентом IndiGo - авіакомпанією Air India. Тоді цей індійський авіаперевізник замовив загалом 470 літаків, з них 250 літаків від Airbus і ще 220 від його американського конкурента - корпорації Boeing, нагадує AFP.

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54-й салон у Ле Бурже став першим після чотирирічної перерви, спричиненої пандемією COVID-19. Серед експонатів військової частини авіасалону - створений Німеччиною, Францією та Іспанією винищувач Future Combat Air System (SCAF).

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