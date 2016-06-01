Airbus: 50 років історії авіації

Це була віха в історії промисловості Європи: 50 років тому в Німеччині та Франції народився новий авіабудівник. У США над немовлям тоді посміялись, однак воно стало на ноги і перетворилося на успішну модель.

Airbus - разом з американським концерном Boeing - є найбільшим виробником великих пасажирських літаків у світі. І нині, коли американський гігант опинився у кризі через заборону використання літаків типу 737 MAX, Airbus у свій ювілейний рік може стати найбільшим світовим авіавиробником.

Літак як автобус?

Все почалося ще в 1965 році, коли німецькі концерни Messerschmitt, Bölkow, Dornier-Werke, Hamburger Flugzeugbau та Vereinigten Flugtechnischen Werke заснували робочу групу Airbus для розробки літаків-конкурентів американських виробників Boeing та McDonnell Douglas.

Сама назва Airbus викликала тоді у багатьох посмішку. Однак німці взяли за основу саме модель автобуса: одночасні посадка і висадка, низькі ціни, швидка подача. Щоправда, з часом з названого майже нічого реалізовано не було - розбудова аеропортів та інфраструктури для таких літаків коштувала б мільярди.

Французький німець

Тільки дата об'єднання з французьким Aérospatiale вважається справжнім днем народження Airbus. 29 травня 1969 року німецький міністр економіки Карл Шиллер (Karl Schiller) та французький міністр транспорту Жан Шаман поставили свої підписи під договором, який цілком відповідав ідеї європейського об'єднання. Британці відмовилися від участі у ньому незадовго до запуску.

Airbus A300F

Згодом до проекту приєдналися іспанці. Роботу можна було розпочинати. Головний офіс розташовувався у місті Тулуза на півдні Франції. Першим виробничим директором компанії став німець Фелікс Крахт (Felix Kracht).

Прорив завдяки американцям

На півдні Франції закипіла кропітка робота над створенням A300 - великим пасажирським літаком для дальніх та середніх перельотів. Це сьогодні він є свідченням інтернаціоналізації авіаіндустрії, а тоді Der Spiegel назвав літак "товстуном для провінції".

Тоді літак на 250-300 пасажирських місць практично не знаходив покупців - хоча й американський конкурент Boeing у цьому сегменті нічого схожого не пропонував.

Німецький політик Франц Йозеф Штраус (Franz Josef Strauß), котрий з 1970-го був головою наглядової ради Airbus, під час своїх візитів рекламував новий літак. Прорив стався, коли велике замовлення європейському концерну зробили ... американці.

Британці - знову в проекті

У 1979 році британці таки долучилися до концерну Airbus - і нині виробництво крил здійснюється саме у Великобританії.

Airbus A320

А Airbus з часом вдалося втілити технічні новації, які на початку вважалися сумнівними. Йдеться, наприклад, про техніку fly-by-wire, тобто електродистанційну систему управління пасажирськими літаками, яка сьогодні є стандартною для кокпітів.

Аерокосмічний, військовий та цивільний

У 2000 році Німеччина, Франція та Іспанія об'єднали більшу частину своїх виробництв у сферах цивільного і військового літако- та космобудування. І тоді в Європі виник найбільший аерокосмічний і оборонний концерн Aeronautic Defense and Space Company (EADS). EADS однак не вдалося стати провідною торговою маркою, концерн радикально реструктуризували і, врешті-решт, назвали іменем найпотужнішої дочірньої структури: Airbus.

У Німеччині Airbus має свій другий у світі за потужністю завод - у Гамбурзі працюють понад 13 тисяч співробітників. Там виробляють, наприклад, фюзеляжі та облаштовують кабіни пілотів для моделі A380. Понад половина усіх літаків родини A320 продукується також на півночі Німеччини. У Гамбурзі, як і в Тулузі, 29 травня 2019 року відбуваються ювілейні урочистості концерну.

Airbus A380

Загалом Airbus в Німеччині - один з найбільших роботодавців. Тут на 27 локаціях працюють понад 46 тисяч людей. І хоча Boeing, американський конкурент європейського авіавиробника, у 2016 році святкував свій 100-річний ювілей, на початку 2000-х Airbus вперше вдалося зібрати більше замовлень, ніж компанія зі США. А в 2018 році, поставивши замовникам 800 літаків, Airbus майже наздогнав американців - Boeing передав клієнтам 806 суден.

Літак-гігант - гігантський провал?

Цьому зростанню однак мало сприяли гіганти моделі A380. Двоповерхові літаки, які на початку 2000-х посунули Jumbo від Boeing як найбільші повітряні судна у світі, зіграли з Airbus злий жарт: зважаючи на критично низький рівень замовлень, у лютому цього року концерн оголосив про припиненння їхнього виробництва уже в 2021році.

А справжнім хітом продажів стали розроблені у 1980-х літаки родини A320. Нова модель A320neo з потужнішим і економнішим двигуном навіть поклала край домінуванню Boeing 737 у наймасовішому сегменті - замовлень вистачає на роки наперед.

Конкурент схибив

Boeing намагався знову вирватися вперед шляхом модернізації своєї моделі - однак цей крок виявися фатальним. Два літаки Boeing 737 MAX зазнали катастрофи, загинули 346 людей. Проблемою могло стати програмне забезпечення кабіни пілотів. З середини березня - заборона на використання моделі , що повністю зупинило поставки і загрожує припиненням виробництва.

Європейський концерн не зловтішається. "Я не той, хто каже, що з нами такого не може трапитися", - заявив очільник Airbus Том Ендерс (Tom Enders) у квітні під час передачі повноважень французу Гійому Форі.

Ендерс залишив своєму наступнику у спадок також і скандали щодо закидів у корупції у Великобританії та Франції.

Та врешті-решт, у 2019-му Airbus вперше може поставити більше літаків, ніж Boeing. Так, це перемога з гірким присмаком. Однак європейці нарешті досягнули своєї мети - стати світовим лідером у авіабудуванні попри прорахунки з A380 та військово-транспортним літаком A400M.