 Airbnb припинив обслуговування РФ та Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2022

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Новини

Airbnb припинив обслуговування РФ та Білорусі

41-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями вівторка, 5 квітня.

Буча, 2 квітня 2022 року

Буча, 2 квітня 2022 року

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку за 4 квітня.

DW стежить за подіями вівторка, 5 квітня, (час київський) 

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Онлайн-сервіс для оренди житла Airbnb прибрав можливість бронювання для користувачів з Росії та Білорусі. "Бронювання житла у Росії та Білорусі припинено, а гості з цих країн більше не зможуть оформити бронювання будь-де", - йдеться у повідомленні на сайті сервісу.

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На авіабазу в польському місті Ласк прибула ескадрилья американських винищувачів-бомбардувальників F/A-18C Hornet Корпусу морської піхоти, повідомило Командування ВПС США в Європі.

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Армія РФ готується захопити Харків та атакувати українські війська у зоні Операції об'єднаних сил (ООС), повідомив представник міністерства оборони України Олександр Мотузяник. Він зазначив, що "противник посилює угруповання військ західного та південного військових округів у Слобожанському та Донецькому операційних районах" для того, щоб оточити угруповання ООС і потім зайняти Харків. Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович підтвердив, що ворог "намагатиметься оточити наші війська в зоні ООС і "добити" Маріуполь".

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Міністерство оборони РФ запропонувало українським формуванням у Маріуполі 5 квітня скласти зброю. І пообіцяло зберегти життя їхнім членам. Тим, хто здаться, буде дозволено вийти з міста коридором на підконтроольні Києву території у запорізькому напрямку. 

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Джейк Салліван

Джейк Салліван

США збирають докази для притягнення Росії та Путніа до відповідальності Міжнародним кримінальним судом (МКС) або іншим міжнародним трибуналом за вчинення воєнних злочинів на території України. Оскільки РФ є постійним членом Ради Безпеки ООН, уряд в Москві може заблокувати будь-який міжнародний процес, сказав радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван. І наразі немає доказів того, що жахіття, учинені в Бучі, є геноцидом, пише Reuters. Тож США звернулись до чотирьох джерел задля отримання належних доказів для процесу, зокрема до спецслужб та міжднародних організацій .

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Нагадаємо, наприкінці лютого прокурор МКС у Гаазі Карім Ахмад Хан почав розслідування воєнних злочинів РФ з часу вторгнення в Україну 24 лютого. 

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