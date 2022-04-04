Airbnb припинив обслуговування РФ та Білорусі

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку за 4 квітня.

DW стежить за подіями вівторка, 5 квітня, (час київський)

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Онлайн-сервіс для оренди житла Airbnb прибрав можливість бронювання для користувачів з Росії та Білорусі. "Бронювання житла у Росії та Білорусі припинено, а гості з цих країн більше не зможуть оформити бронювання будь-де", - йдеться у повідомленні на сайті сервісу.

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На авіабазу в польському місті Ласк прибула ескадрилья американських винищувачів-бомбардувальників F/A-18C Hornet Корпусу морської піхоти, повідомило Командування ВПС США в Європі.

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Армія РФ готується захопити Харків та атакувати українські війська у зоні Операції об'єднаних сил (ООС), повідомив представник міністерства оборони України Олександр Мотузяник. Він зазначив, що "противник посилює угруповання військ західного та південного військових округів у Слобожанському та Донецькому операційних районах" для того, щоб оточити угруповання ООС і потім зайняти Харків. Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович підтвердив, що ворог "намагатиметься оточити наші війська в зоні ООС і "добити" Маріуполь".

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Міністерство оборони РФ запропонувало українським формуванням у Маріуполі 5 квітня скласти зброю. І пообіцяло зберегти життя їхнім членам. Тим, хто здаться, буде дозволено вийти з міста коридором на підконтроольні Києву території у запорізькому напрямку.

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Джейк Салліван

США збирають докази для притягнення Росії та Путніа до відповідальності Міжнародним кримінальним судом (МКС) або іншим міжнародним трибуналом за вчинення воєнних злочинів на території України. Оскільки РФ є постійним членом Ради Безпеки ООН, уряд в Москві може заблокувати будь-який міжнародний процес, сказав радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван. І наразі немає доказів того, що жахіття, учинені в Бучі, є геноцидом, пише Reuters. Тож США звернулись до чотирьох джерел задля отримання належних доказів для процесу, зокрема до спецслужб та міжднародних організацій .

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Нагадаємо, наприкінці лютого прокурор МКС у Гаазі Карім Ахмад Хан почав розслідування воєнних злочинів РФ з часу вторгнення в Україну 24 лютого.

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