"Дискредитація" армії: у РФ перевіряють Ахеджакову

Перевірку МВС РФ щодо Лії Ахеджакової розпочало після доносу. Напередонді акторка під час вистави у Бремені вийшла на сцену з прапором України.

Головне управління МВС РФ у Москві розпочало перевірку за статтею про "дискредитацію" російської армії щодо народної артистки РФ Лії Ахеджакової. Як повідомляє у суботу, 2 вересня, агентство "ТАСС" із посиланням на правоохоронні органи, приводом для цього став вихід Ахеджакової на сцену у Бремені з українським прапором під час вистави за її участю.

"Щодо Лії Ахеджакової проводиться перевірка за статтею про дискредитацію ЗС Росії, за підсумками якої буде ухвалено процесуальне рішення", - цитує агентство свого співрозмовника, уточнюючи, що мисткині може загрожувати штраф чи адміністративний арешт.

Перевірку було ініційовано після доносу на Ахеджакову з боку голови Федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією (ФПБК) Віталія Бородіна. У своєму зверненні до МВС він заявив, що вийшовши у Бремені на сцену з українським прапором, акторка "дискредитувала Росію, громадянкою якої є". "Бородін, виходячи з незгоди Ахеджакової з цілями і політики РФ, просив провести щодо артистки перевірку і позбавити її нагород і почесних звань", - йдеться у повідомленні.

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Ахеджакова каже, що стала жертвою провокації

Тим часом онлайн-видання "Газета.ру" наводить коментар Ахеджаковій щодо появи на сцені з українським прапором: "Це було в місті Бремен, на поклонах, люди квітами мене засипали, і з одним букетом виявився (прапор. - Ред.). Я спочатку подумала, що це шарфик". При цьому акторка назвала людей, які дали їй український прапор, провокаторами, які зробили це навмисно, пише видання.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Віталій Бородін написав цілу низку доносів на відомих росіян, які займають антивоєнну позицію.

Зокрема, Бородін - автор звернень з проханням "перевірити Аллу Борисівну Пугачову щодо надання фінансової допомоги Збройним силам України" та вивчити щодо можливої дискредитації ЗС РФ висловлювання лідерки групи "Нічні снайпери" Діани Арбеніної, артиста Семена Слєпакова, актора Данила Козловського і співака Валерія Меладзе.

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У 2021 році Бородін написав скаргу на онлайн-видання "Проєкт", після чого його видавця (американську компанію Project Media Inc.) визнали в Росії "небажаною організацією", а низку працівників, у тому числі головного редактора Романа Баданіна, внесли до переліку "іноземних агентів". У квітні 2023 року Бородін вже звертався до генпрокурора РФ Ігоря Краснова з проханням визнати народну артистку Росії Лію Ахеджакову "іноагентом", а також порушити щодо неї три кримінальні справи, зокрема за статтею про держзраду.