Аграрії Польщі цілком заблокують КПП з Україною

20 лютого польські фермери-страйкарі мають намір заблокувати усі прикордонні переходи, а також транспортні вузли між Польщею та Україною, повідомили організатори страйку.

Профспілка польських фермерів "Солідарність" оголосила проведення 20 лютого акції, у рамках якої страйкарі планують заблокувати усі прикордонні переходи, а також транспортні вузли на польсько-українському кордоні. Відповідну заяву поширив у вівторок, 13 лютого, спілчанський сайт.

"Буде заблоковано не лише прикордонні переходи, а й транспортні вузли, під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів", - ідеться в заяві.

Блокада відбудеться в рамках розпочатого ще 9 лютого одномісячного страйку польських аграріїв, котрі виступають проти засилля української агропродукції на ринку Польщі внаслідок відкриття кордонів ЄС для товарів з України. "Брак регулювання робить сумнівною рентабельність сільськогосподарського виробництва, переробки та інших галузей, пов'язаних із сільським господарством", - нарікають автори заяви фермерів-страйкарів.

"Тож на 20 лютого, у межах 30-денного загального страйку фермерів, ми оголошуємо, що всі акції протесту будуть спрямовані на повну блокаду всіх польських прикордонних переходів з Україною та протести на місцях", - наголосили в профспілці.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери-страйкарі заблокували прикордонні автошляхи на під'їздах до пунктів пропуску "Дорогуськ-Ягодин", "Гребенне-Рава-Руська" та "Медика-Шегині". З 12 лютого з боку Польщі блокують і КПП "Долгобичув-Гринів" та "Зосін-Устилуг". Раніше польські фермери погрожували, що блокада КПП може тривати до початку березня.

Крім того, під час акції протесту 11 лютого польські страйкарі висипали частину зерна з трьох українських фур на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин". Це викликало обурення офіційного Києва. На інцидент відреагував і міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський - 12 лютого від імені польських фермерів урядовець перепросив за інцидент із збіжжям. Він назвав ці дії "актом відчаю", "неправильною формою протесту" і попросив "розуміння їхньої виключно важкої ситуації".