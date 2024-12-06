AFP: Зеленський у Парижі може зустрітися з Трампом

Присутність Дональда Трампа 7 грудня на відкритті Нотр-Дама після реконструкції перетворює подію на дипломатичний захід, пише AFP. Імовірно, що в кулуарах урочистостей може відбутися і його зустріч із Зеленським.

У суботу, 7 грудня, у Парижі після реконструкції урочисто відкриють для відвідувачів Собор Паризької Богоматері. Під час церемонії президент Франції Еммануель Макрон виступить із промовою біля собору в присутності 3000 гостей, серед яких - 50 глав держав і урядів.

Про свою присутність на церемонії заявив обраний президент США Дональд Трамп, серед запрошених також і український президент Володимир Зеленський. І, як пишуть агенції Reuters i AFP з посиланням на власні джерела, президент України буде присутнім на заході.

Присутність на урочистостях також підтвердили, зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) та принц Вільям.

Нотр-Дам реконструювали після масштабної пожежі, що сталася у 2019 році Фото: Lionel Urman/ABACAPRESS.COM/picture alliance

Зеленський може зустрітися з Трампом - AFP

Як наголошує агенція AFP, присутність на урочистостях Трампа перетворює подію на великий дипломатичний захід. "Багато хто з лідерів (очільників держав і урядів, які будуть присутні на відкритті Нотр-Дама. - Ред.) сподіватимуться налагодити відносини з мінливим республіканцем до його інавгурації 20 січня", - пише агенція. Для Трампа це буде перша закордонна поїздка після обрання його президентом США.

Джерела Reuters повідомляють, що в кулуарах урочистостей зараз намагаються організувати зустріч Трампа і Макрона.

Тим часом AFP з посиланням на джерело в українському уряді пише, що Зеленський зустрінеться з Макроном, але "можливими є й інші зустрічі, зокрема з обраним президентом США Трампом".

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