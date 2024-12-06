  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
ПолітикаФранція

AFP: Зеленський у Парижі може зустрітися з Трампом

Олена Перепадя
6 грудня 2024 р.

Присутність Дональда Трампа 7 грудня на відкритті Нотр-Дама після реконструкції перетворює подію на дипломатичний захід, пише AFP. Імовірно, що в кулуарах урочистостей може відбутися і його зустріч із Зеленським.

https://p.dw.com/p/4nrJ0
Володимир Зеленський (л) та Дональд Трамп під час зустрічі у вересні 2024 року в Нью-Йорку
Володимир Зеленський (л) та Дональд Трамп під час зустрічі у вересні 2024 року в Нью-ЙоркуФото: Julia Demaree Nikhinson/AP/picture alliance

У суботу, 7 грудня, у Парижі після реконструкції урочисто відкриють для відвідувачів Собор Паризької Богоматері. Під час церемонії президент Франції Еммануель Макрон виступить із промовою біля собору в присутності 3000 гостей, серед яких - 50 глав держав і урядів.

Про свою присутність на церемонії заявив обраний президент США Дональд Трамп, серед запрошених також і український президент Володимир Зеленський. І, як пишуть агенції Reuters i AFP з посиланням на власні джерела, президент України буде присутнім на заході.

Присутність на урочистостях також підтвердили, зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) та принц Вільям.

Нотр-Дам реконструювали після масштабної пожежі у 2019 році
Нотр-Дам реконструювали після масштабної пожежі, що сталася у 2019 роціФото: Lionel Urman/ABACAPRESS.COM/picture alliance

Зеленський може зустрітися з Трампом - AFP

Як наголошує агенція AFP, присутність на урочистостях Трампа перетворює подію на великий дипломатичний захід. "Багато хто з лідерів (очільників держав і урядів, які будуть присутні на відкритті Нотр-Дама. - Ред.) сподіватимуться налагодити відносини з мінливим республіканцем до його інавгурації 20 січня", - пише агенція. Для Трампа це буде перша закордонна поїздка після обрання його президентом США.

Джерела Reuters повідомляють, що в кулуарах урочистостей зараз намагаються організувати зустріч Трампа і Макрона.

Тим часом AFP з посиланням на джерело в українському уряді пише, що Зеленський зустрінеться з Макроном, але "можливими є й інші зустрічі, зокрема з обраним президентом США Трампом".

Читайте також:  Зеленський про "мирний план" Трампа: Думаю, побачимо в січні

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

external

Наслідки пожежі в Нотр-Дам де Парі (16.04.2019)

Наслідки пожежі в Нотр-Дам де Парі (16.04.2019)

Оприлюднили перші фото зсередини Нотр-Дам де Парі. Меценати і пересічні французи перераховують кошти на відбудову Собору Паризької Богоматері.
Культура16 квітня 2019 р.01:18 хв.
Пожежа в квітні 2019 року зруйнувала вежу собору, збудовану в 19-му столітті

Погорілий собор Нотр-Дам де Парі може завалитися?

Погорілий собор Нотр-Дам де Парі може завалитися?

Пожежа в Нотр-Дамі у квітні 2019 року шокувала весь світ. Відбудова храму поставила Францію перед великими викликами. Чи справді є небезпека, що будівля завалиться, DW розповіла ексархітекторка Кельнського собору.
Архітектура13 січня 2020 р.
Собор Нотр-Дам у Парижі

Реконструкція Нотр-Дама: що не влаштовує екологів

Реконструкція Нотр-Дама: що не влаштовує екологів

Через два роки після масштабної пожежі в соборі Паризької Богоматері повним ходом ведуться роботи з підготовки до його реконструкції. Однак те, що планується, обурює захисників природи.
Культура15 квітня 2021 р.