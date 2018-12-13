AFP: Попри перемир'я, у єменській Ходейді відновилися бої і авіаудари

Попри домовленості про припинення вогню, у єменському портовому місті Ходейда в ніч на неділю, 16 грудня, продовжувались бойові дії. Авіаудари та бої стались на околиці міста, повідомила агенція AFP з посиланням на проурядові джерела та місцевих жителів.

Внаслідок зіткнень та повітряних ударів у провінції були вбиті щонайменше 29 бойовиків, у тому числі 22 повстанця-хусита. Також сім повстанців були захоплені під час нападу на район Аль-Дурайхімі, який розташований у 20 кілометрах на південь від Ходейди. Один з місцевих жителів розповів, що сутички були "запеклими", а звуки бойових літаків можна було почути всю ніч до п'ятої ранку.

Бої стались через два дні після завершення мирних переговорів між представниками уряду Ємену та повстанців-хуситів у Швеції. На них сторони домовились про припинення вогню у місті Ходейда та виведення з нього військ повстанців. Перемир'я між урядовими силами та повстанцями повинно було початися впродовж кількох днів після виведення військ обох сторін.

Також під час переговорів сторони порозумілись щодо південно-західного міста Таїз, яке зараз перебуває в облозі хуситів. Окрім того, планується обмін близько 15 тисяч полонених.

Нагадаємо, збройне протистояння в Ємені загострилося з весни 2015 року, коли в конфлікт втрутилася коаліція арабських держав на чолі з Саудівською Аравією. Відтоді війська коаліції регулярно завдають ударів з повітря по позиціях повстанців-хуситів. Нерідко жертвами цих ударів стають мирні жителі, в тому числі й діти, адже авіаудари часто влучають в лікарні, мечеті, житлові квартали, базари та похоронні чи весільні процесії. Загалом у громадянській війні в країні загинули щонайменше 10 тисяч людей.

ООН називає ситуацію, що склалася в Ємені, однією з найгірших гуманітарних криз у світі. Загалом 22 мільйони людей - три чверті населення - потребують гуманітарної допомоги. Близько 14 мільйонів жителів Ємену постійно недоїдають. Майже три мільйони жінок та дітей страждають від наслідків хронічного недоїдання.