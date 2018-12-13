 AFP: Попри перемир′я, у єменській Ходейді відновилися бої і авіаудари | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

AFP: Попри перемир'я, у єменській Ходейді відновилися бої і авіаудари

Через два дні після завершення мирних переговорів між ворогуючими сторонами в Ємені у місті Ходейда відновилися бої між проурядовими бійцями та повстанцями-хуситами, та було завдано авіаударів.

У Ходейді відновилося протистояння, архівне фото

У Ходейді відновилося протистояння, архівне фото

Попри домовленості про припинення вогню, у єменському портовому місті Ходейда в ніч на неділю, 16 грудня, продовжувались бойові дії. Авіаудари та бої стались на околиці міста, повідомила агенція AFP з посиланням на проурядові джерела та місцевих жителів.

Внаслідок зіткнень та повітряних ударів у провінції були вбиті щонайменше 29 бойовиків, у тому числі 22 повстанця-хусита. Також сім повстанців були захоплені під час нападу на район Аль-Дурайхімі, який розташований у 20 кілометрах на південь від Ходейди. Один з місцевих жителів розповів, що сутички були "запеклими", а звуки бойових літаків можна було почути всю ніч до п'ятої ранку.

Бої стались через два дні після завершення мирних переговорів між представниками уряду Ємену та повстанців-хуситів у Швеції. На них сторони домовились про припинення вогню у місті Ходейда та виведення з нього військ повстанців. Перемир'я між урядовими силами та повстанцями повинно було початися впродовж кількох днів після виведення військ обох сторін.

Також під час переговорів сторони порозумілись щодо південно-західного міста Таїз, яке зараз перебуває в облозі хуситів. Окрім того, планується обмін близько 15 тисяч полонених.

DW.COM

У Швеції розпочалися переговори між повтанцями-хуситами та міжнародно визнаним урядом Ємену. Перед початком сторони обмінялися ультиматумами. Утім, спецпредставник ООН повідомив про першу угоду - щодо обміну полоненими. (06.12.2018)

Сім мільйонів дітей у Ємені перебувають на межі голоду. Дитячий фонд ООН (UNICEF) б'є на сполох: постійна нестача їжі та брак щеплень загрожують життю 400 тисяч малюків. (11.12.2018)

Нагадаємо, збройне протистояння в Ємені загострилося з весни 2015 року, коли в конфлікт втрутилася коаліція арабських держав на чолі з Саудівською Аравією. Відтоді війська коаліції регулярно завдають ударів з повітря по позиціях повстанців-хуситів. Нерідко жертвами цих ударів стають мирні жителі, в тому числі й діти, адже авіаудари часто влучають в лікарні, мечеті, житлові квартали, базари та похоронні чи весільні процесії. Загалом у громадянській війні в країні загинули щонайменше 10 тисяч людей.

ООН називає ситуацію, що склалася в Ємені, однією з найгірших гуманітарних криз у світі. Загалом 22 мільйони людей - три чверті населення - потребують гуманітарної допомоги. Близько 14 мільйонів жителів Ємену постійно недоїдають. Майже три мільйони жінок та дітей страждають від наслідків хронічного недоїдання.

Також за темою

Schweden Friedensgespräche für Jemen starten vor Drohkulisse

Переговори щодо Ємену: сторони домовились припинити вогонь у Ходейді 13.12.2018

Під час мирних переговорів щодо Ємену делегації від уряду та повстанців-хуситів домовились про виведення збройних формувань з міста Ходейда, а також про вирішення ситуації в місті Таїз, яке перебуває в облозі.

Schweden Stockholm Friedensgespräche Jemen

Переговори щодо Ємену в Швеції: ультиматуми та обмін полоненими 06.12.2018

У Швеції розпочалися переговори між повтанцями-хуситами та міжнародно визнаним урядом Ємену. Перед початком сторони обмінялися ультиматумами. Утім, спецпредставник ООН повідомив про першу угоду - щодо обміну полоненими.

Jemen | Huthi Rebellen

Повстанці-хусити з Ємену вилетіли на мирні переговори до Швеції 04.12.2018

Представники єменських повстанців-хуситів відправились на мирні переговори з урядовою делегацією, яка прибуде пізніше. Вони також домовились про обмін полоненими.

Реклама

Докладно

Президент України Петро Порошенко

Православний тріумф Петра Порошенка

Важливо, щоб Порошенко не перетворив Православну церкву України в підрозділ своєї адміністрації, вважає Сергій Руденко. 

Україна, Росія та ЄС обговорять питання транзиту газу у січні

Єврокомісія запросила РФ і Україну на переговори щодо газу

Україна, Росія та ЄС обговорять питання транзиту газу. Чинний контрант щодо транзиту закінчуються в кінці 2019 року.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  