Аеропорт у штаті Нью-Йорк закривали через невідомі дрони

Міжнародний аеропорт "Стюарт" було закрито на годину через активність дронів у повітряному просторі, повідомила губернаторка штату Нью-Йорк Кеті Гокул.

Злітно-посадкові смуги міжнародного аеропорту "Стюарт" в американському штаті Нью-Йорк було закрито через активність безпілотників у повітряному просторі. Про це повідомила у суботу, 14 грудня, губернаторка штату Кеті Гокул.

Аеропорт не працював протягом однієї години увечері 13 грудня. "Це зайшло надто далеко", - заявила Гокул. Адміністрація президента США Джо Байдена має направити до штату Нью-Йорк і прилеглі до нього регіони додаткові федеральні правоохоронні сили з метою "забезпечити безпеку нашої критично важливої ​​інфраструктури та наших людей", наголосила вона. Губернаторка також закликала Конгрес США ухвалити закон, який дозволив би владі та правоохоронним органам штатів боротися з дронами, виявленими над їхньою територією.

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У США стали частіше повідомляти про непізнані дрони

Заява Кеті Гокул була зроблена на тлі "повідомлень, що почастішали," про польоти БпЛА над територіями штатів Нью-Йорк, Коннектикут і Нью-Джерсі і "зростання невдоволення" місцевих жителів, зазначає телеканал CBS News. З середини листопада Федеральне бюро розслідувань США отримало близько 5000 повідомлень про виявлення дронів, проте лише 100 з них "заслуговували на увагу" влади. Обраний президент США Дональд Трамп закликав збивати невідомі безпілотники.

Представник міністерства внутрішньої безпеки США заявив, що багато з виявлених "дронів" - насправді пілотовані літаки, які помилково ідентифікуються як БпЛА, передає CBS News. Тим часом в офісі шерифа округу Оушен у штаті Нью-Джерсі стверджують, що за допомогою власного дрона виявили "загадкові безпілотники", що летіли зі швидкістю 60 миль на годину.

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