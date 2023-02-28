Аеропорт у Санкт-Петербурзі закрили через невідомий об'єкт
Аліна Коломієць
2 год. тому
У Санкт-Петербурзі в аеропорту "Пулково" призупинили всі польоти через невідомий об'єкт. У небо підняли російські винищувачі.
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У російському Санкт-Петербурзі у вівторок, 28 лютого, закрили аеропорт "Пулково". Причина - непізнаний літаючий об’єкт у повітрі. У небі перебувають військові літаки.
Як повідомляють російські ЗМІ й Telegram-канали, в аеропорту оголошений план "Килим". Це означає вимогу негайної посадки або виведення з району всіх повітряних суден, що перебувають у повітрі, крім військових і рятувальних.
За даними сервісу Flightradar, літаки облітають "Пулково" або літають кругами поруч, якщо їм потрібно приземлитися в Санкт-Петербурзі.
Міська влада повідомила на своєму офіційному Telegram-каналі, що зупинила всі польоти в аеропорту до 12:00 за місцевим часом.
Російська агенція ТАСС повідомляє, що повітряний простір у радіусі 200 кілометрів навколо "Пулково" закрито до 13:20 за московським часом.
У ніч на 28 лютого в місті Туапсе Краснодарського краю РФ цієї сталася пожежа на нафтобазі "Роснафти" нібито через удари БПЛА. А у Бєлгороді увечері напередодні заявляли про атаку трьох українських безпілотників, які зачепили житлові квартали.
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