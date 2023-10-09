Аеропорт у Гамбурзі закривали через погрози літаку з Ірану

Вранці німецька поліція отримала лист, в якому йшлося про загрозу нападу на літак, що прибував до Гамбурга з Ірану. Поліція ФРН вжила в аеропорту безпекові заходи.

Через безпекові заходи, які вживала поліція Німеччини, у понеділок, 9 жовтня, аеропорт у Гамбурзі тимчасово не приймав та не відправляв літаки. О 14-й годині його роботу відновлено, втім "все ще можливі затримки рейсів", ідеться у повідомленні на сайті аеропорту.

"Сьогодні вранці федеральна поліція отримала електронною поштою повідомлення про загрозу нападу на іранський літак", - зазначив речник поліції, якого цитує агенція AFP.

Він додав, що літак із Тегерана зі 198 пасажирами та 16 членами екіпажу на борту, вже приземлився в аеропорту Гамбурга.

Іран підтримав напад ХАМАСу на Ізраїль

Офіційні представники Ірану схвалили атаку радикального ісламістського угруповання ХАМАС на Ізраїль, заявивши, що дії бойовиків "відкрили нову сторінку в опорі та збройних операціях проти окупантів на окупованих територіях".

За даними американського видання The Wall Street Journal, іранські служби безпеки допомогли палестинським бойовикам спланувати атаку на Ізраїль. WSJ стверджує, що офіцери іранського Корпусу вартових ісламської революції з серпня працювали з ХАМАСом над планом нападу, а на зустрічі у Бейруті 2 жовтня представник Тегерану дали "зелене світло" для атаки.

Втім, іранська делегація в Організації Об'єднаних Націй заперечила причетність Тегерана до планування або здійснення атаки ХАМАС на Ізраїль.

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