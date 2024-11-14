У Байдена проситимуть Конгрес про нову допомогу Україні

Так чинна адміністрація президента США прагне забезпечити для України якогомога сильнішу з можливих позицію для імовірних майбутніх переговорів про закінчення війни, розв'язаної Росією, заявив Джейк Салліван.

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір надіслати до Конгресу запит щодо нової допомоги для України на 2025 фінансовий рік. Про це повідомив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван у середу, 13 листопала, на брифінгу для преси.

"Протягом наступних двох місяців адміністрація дасть сигнал Конгресу, що ми хотіли б бачити додаткові гроші для України на 2025 рік, щоб вони могли мати найкращу з можливих позицію, найсильнішу з можливих позицію для переговорів (про закінчення війни, розв'язаної проти України Росією. - Ред.), щоб вони досягли своїх цілей, щоб вони перемогли за столом переговорів", - сказав він.

Адміністрація Байдена бачить "необхідність і логіку пошуку додаткових ресурсів на 2025 рік", додав він.

Водночас Салліван додав, що Джо Байден дав розпорядження своїй команді гарантувати, що "кожен долар", який Конгрес уже виділив, буде використаний на користь України до кінця його президентських повноважень.

"Знову ж таки, це не ті долари, які він кладе в літак і летить через океан. Це долари, які він інвестує в американську оборонно-промислову базу", - наголосив Салліван.

Зараз США можуть використати на допомогу Україні ще 9,3 мільярда доларів

Напередодні речник Пентагону Патрік Райдер повідомив, що нині загальний обсяг допомоги для України, що залишився в рамках механізму Presidential Drawdown Authority (PDA) складає 7,1 мільярда доларів. З них 4,3 мільярда доларів - це гроші, виділені на 2024 фінансовий рік, і 2,8 мільярда - це ті, що стали доступними після перерахунків.

Ще близько 2,2 мільярда доларів доступні за програмою USAI - ініціативою сприяння безпеці України.

Водночас державний секретар США Ентоні Блінкен в ході візиту у штаб-квартирі НАТО теж пообіцяв, що Києву буде переданий "кожен долар", який є в розпорядженні Вашингтона, до приходу до влади обраного президента США Дональда Трампа.

За його словами, Вашингтон "продовжить нарощувати все, що ми робимо для України, щоб забезпечити її ефективний захист від російської агресії".

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