Ядерний шантаж РФ в Україні. Документальний фільм

З російським вторгненням в Україну повернулися страхи перед ядерною катастрофою. Документальний фільм розповідає, наскільки безпечні атомні електростанції під час війни, як росіяни тиснуть на працівників ЗАЕС і що може зробити в цій ситуації МАГАТЕ.

У перші ж дні війни російські війська окупували зону відчуження навколо ЧАЕС, а згодом захопили Запорізьку атомну електростанцію, яку контролюють і досі. Експерти неодноразово попереджали про ядерну загрозу. Документальний фільм розповідає, наскільки безпечні атомні електростанції під час війни, як росіяни тиснуть на працівників ЗАЕС і що може зробити в цій ситуації МАГАТЕ.

